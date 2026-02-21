Các mỹ nhân Việt mặc quần jeans đỉnh cỡ này, không tham khảo là thiệt

Quần jeans từ lâu đã trở thành món đồ "đặc trưng" trong tủ đồ của phái đẹp nhờ tính linh hoạt, dễ mặc và không bao giờ lỗi mốt. Với khả năng biến hóa đa dạng, quần jeans có thể theo chân các mỹ nhân Việt từ những buổi dạo phố đời thường cho đến các dịp cần sự chỉn chu, thanh lịch. Chỉ cần thay đổi cách phối đồ, chiếc quần jeans quen thuộc đã mang một diện mạo hoàn toàn khác.

Dưới đây là 4 công thức phối đồ với quần jeans được các người đẹp Việt đặc biệt yêu thích, vừa dễ áp dụng vừa giúp phong cách thăng hạng rõ rệt.

Quần jeans và áo blouse trắng

Sự kết hợp giữa quần jeans và áo blouse trắng luôn mang lại cảm giác tinh khôi, nhẹ nhàng nhưng không hề đơn điệu. Các mỹ nhân Việt thường chọn áo blouse có chất liệu mềm mại như voan, lụa hoặc cotton mỏng để tạo độ rơi tự nhiên, giúp tổng thể trở nên nữ tính hơn. Những chi tiết như tay bồng, cổ bèo hay thắt nơ nhỏ cũng được tận dụng khéo léo để tăng điểm nhấn mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch.

Khi đi cùng quần jeans xanh cơ bản hoặc jeans ống đứng, set đồ này phù hợp cho nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, cà phê cùng bạn bè cho đến những buổi hẹn nhẹ nhàng. Các người đẹp Việt thường hoàn thiện phong cách bằng một đôi giày cao gót mũi nhọn/mũi vuông hoặc sandal quai mảnh, kết hợp túi xách tối giản để giữ tinh thần thanh thoát, sang trọng.

Quần jeans và áo cổ tròn

Áo cổ tròn là item cơ bản nhưng lại có sức sống bền bỉ trong thời trang. Khi kết hợp với quần jeans, công thức này mang đến hình ảnh trẻ trung, thời thượng. Các mỹ nhân Việt thường ưu tiên áo cổ tròn dáng gọn, giúp tôn dáng mà vẫn tạo cảm giác thoải mái.

Màu sắc của áo cổ tròn cũng khá đa dạng, từ các gam trung tính như trắng, xám, đen cho đến những tông màu pastel nhẹ nhàng hoặc màu nổi để tạo điểm nhấn. Khi phối cùng quần jeans cạp cao, tổng thể trang phục trở nên cân đối hơn, đồng thời "ăn gian" chiều cao đáng kể. Một chiếc thắt lưng bản nhỏ, đồng hồ hoặc kính mát sẽ là những phụ kiện quen thuộc giúp các người đẹp Việt hoàn thiện set đồ theo hướng hiện đại, cá tính.

Quần jeans và áo khoác màu be

Áo khoác màu be mang đến cảm giác thanh lịch, sang trọng và rất dễ phối đồ. Khi kết hợp cùng quần jeans, đây là công thức được các mỹ nhân Việt ưa chuộng trong những ngày thời tiết lạnh hoặc khi cần một vẻ ngoài chỉn chu hơn. Áo khoác be có thể là blazer, trench coat hay cardigan dáng dài, tất cả đều giúp set đồ trở nên hài hòa và tinh tế.

Quần jeans đi kèm thường là jeans xanh đậm, jeans đen hoặc jeans ống suông để tạo sự cân bằng về màu sắc và phom dáng. Các người đẹp Việt khéo léo chọn áo bên trong có màu trung tính như trắng, kem hoặc nâu nhạt để tổng thể không bị rối mắt. Sự xuất hiện của áo khoác màu be không chỉ giúp trang phục thêm phần thời thượng mà còn mang lại khí chất chững chạc, trưởng thành rất cuốn hút.

Quần jeans và áo khoác ngắn

Áo khoác ngắn là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tạo hiệu ứng tôn dáng rõ rệt. Khi kết hợp cùng quần jeans, đặc biệt là jeans cạp cao, công thức này giúp các mỹ nhân Việt khoe khéo vòng eo và đôi chân dài. Áo khoác ngắn có thể là jacket denim, áo khoác da, tweed hoặc blazer dáng lửng, mỗi kiểu lại mang đến một sắc thái phong cách khác nhau.

Các người đẹp Việt thường phối áo khoác ngắn với quần jeans ống rộng hoặc ống đứng để tạo sự tương phản thú vị giữa phần trên gọn gàng và phần dưới thoải mái. Bên trong, một chiếc áo thun hoặc áo hai dây đơn giản là đủ để tổng thể trông gọn gàng, hiện đại. Set đồ này đặc biệt phù hợp cho những buổi dạo phố, du lịch hoặc các hoạt động cần sự năng động nhưng vẫn giữ được nét thời trang nổi bật.

