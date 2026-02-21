Điều khiến Sarah Kim trở thành nữ chính phim Hàn số 1 Netflix mùa Tết

"The Art of Sarah" đang là cái tên hot nhất Netflix những ngày đâu năm Bính Ngọ 2026. Series phim Hàn lôi cuốn với cốt truyện ly kỳ đã gây sốt, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau vài ngày ra mắt. Nữ chính Shin Hye Sun một lần nữa viral khắp cõi mạng - không chỉ nhờ tài năng lựa chọn kịch bản "chuẩn không cần chỉnh" mà còn vì nhan sắc rực rỡ trong vai Sarah Kim. Nhiều khán giả Việt Nam còn so sánh cô với Tóc Tiên phiên bản Hàn vì những nét tương đồng về gương mặt thanh tú cùng đôi mắt biết nói.

Ảnh Netflix

Mới đây, makeup artist Yoon Hee Sun - người phụ trách trang điểm cho nhân vật Sarah Kim trong phim đã hé lộ danh sách sản phẩm được sử dụng trong hai phân cảnh ấn tượng nhất nhì của bộ phim, kèm theo cả ảnh swatch và hình sản phẩm chi tiết.

Cảnh tiệc Boudoir: Nude Elegant với điểm nhấn mắt sang trọng

Tại bữa tiệc Boudoir - một trong những cảnh quan trọng nhất phim, Sarah Kim xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch, quyến rũ mà không quá phô trương. Sự kết hợp giữa son nude và phần mắt được làm nổi bật tạo nên vẻ đẹp cân bằng, vừa thanh lịch lại cuốn hút đúng với tính cách phức tạp của nhân vật này.

Ảnh Netflix

Son môi được lựa chọn là Dior Rouge Dior 100 Nude Look giá khoảng 90.000 won ~ 1.6 triệu VND. Đây là tông nude tinh tế, không quá nhạt nhưng cũng không quá nổi, hoàn hảo cho một bữa tiệc trang trọng.

Ảnh @dodoredbox

Điểm nhấn mắt là phần "highlight" của cảnh tiệc là sự kết hợp của contact lens Lenssis Aileen Gray, giá khoảng 20.000 won ~ 350K. Bảng mắt Kaleidos Quad Palette 002 Cold Brew giá khoảng 30.000 won ~ 500K.

Ảnh @dodoredbox

Cảnh phòng thẩm vấn: Đôi môi đầy cảm xúc gây sốt

Nếu cảnh tiệc là sự thanh lịch, thì cảnh phòng thẩm vấn lại là đỉnh cao của sự quyến rũ đầy bí ẩn. Đôi môi của Sarah Kim trong phân cảnh này đã tạo nên cơn sốt trên MXH với hàng ngàn bình luận săn lùng thông tin son. Kỹ thuật layer 3 màu son không chỉ tạo màu đẹp mà còn giúp son lâu trôi và có chiều sâu, phù hợp với ánh sáng đèn phòng thẩm vấn khắc nghiệt nhưng vẫn giữ được vẻ quyến rũ của nhân vật.

Ảnh Netflix

Theo chia sẻ chúng bao gồm: MAC Cosmetics Macximal Silky Matte Lipstick 605 Honey Love - một lớp base layer với finish matte mịn màng. Giá khoảng 30.000 won ~ 500K. Tiếp đến là NARS Cosmetics Powermatte Lip Pigment American Woman - lớp giữa tạo độ bám màu và chiều sâu có giá 44.000 won ~ 800K. Sau cùng là AOU Floofy Matte Balm 04 Cold Balm có giá khoảng 10.000 won ~ 200K, đây là lớp finish tạo độ ẩm, không khô môi.

Ảnh @dodoredbox



