5 món phụ kiện mix với váy sẽ tăng gấp 10 lần độ sang chảnh, rất cần khi lên đồ du xuân

Váy luôn là biểu tượng của sự nữ tính và linh hoạt trong tủ đồ của phái đẹp. Chỉ cần thay đổi một vài phụ kiện đi kèm, cùng một chiếc váy có thể mang đến những cảm xúc và phong cách hoàn toàn khác nhau: khi thì thanh lịch, khi lại cá tính, lúc sang trọng, lúc tối giản.

Phụ kiện không chỉ "hoàn thiện" trang phục mà còn thể hiện gu thẩm mỹ và cá tính riêng của người mặc. Dưới đây là 5 món phụ kiện được xem là lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán khi phối cùng váy, phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Giày 2 tông màu

Giày hai tông màu là món phụ kiện mang tính biểu tượng, đặc biệt gợi nhớ đến phong cách cổ điển pha chút hiện đại. Sự kết hợp của hai gam màu tương phản hoặc bổ trợ giúp đôi giày trở nên nổi bật mà vẫn giữ được nét tinh tế. Khi đi cùng váy, giày hai tông màu tạo điểm nhấn vừa đủ, không lấn át tổng thể trang phục.

Ưu điểm lớn nhất của kiểu giày này là khả năng "ăn gian" chiều dài đôi chân, nhất là với những thiết kế có phần mũi và thân giày khác màu. Phối váy đơn sắc với giày hai tông sẽ giúp tổng thể trở nên sinh động hơn, còn với váy họa tiết, giày hai tông màu trung tính lại đóng vai trò cân bằng, giúp trang phục không bị rối mắt. Đây là lựa chọn phù hợp cho cả môi trường công sở lẫn những buổi dạo phố nhẹ nhàng.

Giày cao gót tối giản

Giày cao gót tối giản gần như là món đồ "bất bại" khi nhắc đến việc phối cùng váy. Thiết kế đơn giản, ít chi tiết, tập trung vào form dáng và chất liệu giúp đôi giày dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu váy khác nhau, từ váy suông, váy chữ A cho đến váy ôm.

Điểm hấp dẫn của giày cao gót tối giản nằm ở sự thanh thoát mà nó mang lại. Không cần quá cầu kỳ, chỉ một đôi giày mũi nhọn hoặc sandal cao gót với gam màu cơ bản như đen, be hay trắng cũng đủ làm tôn dáng và tăng vẻ tự tin cho người mặc. Khi diện váy dự tiệc hay váy công sở, giày cao gót tối giản giúp tổng thể trở nên chỉn chu, sang trọng nhưng không hề nặng nề.

Phụ kiện ngọc trai

Ngọc trai từ lâu đã gắn liền với hình ảnh thanh lịch và cổ điển. Khi kết hợp với váy, phụ kiện ngọc trai mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế và có chiều sâu. Một đôi hoa tai ngọc trai nhỏ, một chuỗi vòng cổ mảnh hay chiếc vòng tay đơn giản đều có thể trở thành điểm nhấn đầy duyên dáng.

Điều thú vị là ngọc trai không còn bị giới hạn trong phong cách truyền thống. Ngày nay, nhiều thiết kế phụ kiện ngọc trai được làm mới với kiểu dáng hiện đại, dễ phối cùng váy casual hay váy dáng rộng. Dù là váy trơn hay váy có họa tiết, ngọc trai vẫn giữ được sự hài hòa, giúp người mặc toát lên vẻ nữ tính nhưng không quá "đứng tuổi".

Phụ kiện vàng

Phụ kiện vàng, đặc biệt là vàng ánh kim, luôn mang đến cảm giác ấm áp và sang trọng. Khi đi cùng váy, phụ kiện vàng giúp tổng thể trang phục trở nên nổi bật hơn, nhất là với những chiếc váy có tông màu trung tính hoặc trầm.

Không cần quá nhiều, chỉ một chiếc dây chuyền mảnh, khuyên tai nhỏ hay vòng tay đơn giản bằng vàng cũng đủ tạo điểm nhấn. Phụ kiện vàng rất phù hợp với váy dự tiệc, váy dạ hội hoặc những dịp cần sự chỉn chu. Tuy nhiên, khi phối đồ hằng ngày, nên ưu tiên thiết kế tinh gọn để tránh cảm giác nặng nề, giúp bộ váy vẫn giữ được sự thoải mái và hiện đại.

Túi xách màu trung tính

Túi xách màu trung tính được xem là "người bạn đồng hành" lý tưởng của váy. Các gam màu như đen, trắng, be, nâu hay xám dễ dàng hòa hợp với hầu hết các kiểu váy, từ váy họa tiết rực rỡ đến váy đơn sắc tối giản.

Ưu điểm của túi xách màu trung tính là tính ứng dụng cao. Một chiếc túi dáng basic, màu trung tính có thể theo bạn từ công sở đến những buổi hẹn cuối tuần mà không cần thay đổi quá nhiều phụ kiện khác. Khi kết hợp với váy, túi xách trung tính giúp tổng thể trang phục trở nên cân đối, gọn gàng và thể hiện gu thời trang tinh tế, không chạy theo xu hướng nhất thời.

Ảnh: Instagram