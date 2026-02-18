Thấy mẹ bê bánh kẹo Tết ra mời khách, con trai tôi "bóc phốt" 1 câu mà mẹ ngại đỏ mặt: Từ năm sau xin chừa thói gian dối!

Tết Nguyên đán luôn là dịp khiến các bà nội trợ đau đầu với bài toán chi tiêu. Chị H. (32 tuổi, Hà Nội) cũng không ngoại lệ. Năm nay, với tiêu chí vừa muốn sang chảnh khi chụp hình, vừa muốn tiết kiệm ngân sách, chị đã nảy ra một "cao kiến".

Chị sắm sửa hai loại bánh kẹo hoàn toàn khác biệt. Một loại là hàng ngoại nhập, hộp thiếc sang trọng, giá tiền triệu để "nhà mình ăn với nhau cho bõ". Loại còn lại là bánh kẹo cân, bao bì rực rỡ nhưng giá thành rẻ hơn nhiều, mục đích là để bày ra đĩa mời khách khứa, họ hàng đến chúc Tết cho... đỡ phí. Chị cẩn thận dặn dò chồng và con trai 6 tuổi: "Cái hộp màu xanh trong tủ là để nhà mình ăn, còn đĩa trên bàn là cho khách. Nhớ chưa?".

Cú "bóc phốt" đúng ngày mùng 1 của cậu con trai

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến đúng chiều tối mùng 1 Tết. Khi một nhóm bạn thân của chồng chị đến chơi, chị H. đon đả bê đĩa bánh kẹo "loại 1" ra mời khách với nụ cười rạng rỡ. Giữa lúc câu chuyện đang rôm rả, cậu con trai 6 tuổi đang chơi gần đó bỗng chạy lại, nhìn chằm chằm vào đĩa bánh rồi hồn nhiên hỏi mẹ bằng giọng dõng dạc:

"Ơ mẹ ơi, sao mẹ lại cho các chú ăn bánh này? Mẹ bảo bánh ngon trong hộp xanh cất trong tủ chỉ để nhà mình ăn thôi mà?".

Ảnh minh họa

Không gian phòng khách bỗng chốc rơi vào im lặng đến nghẹt thở. Chị H. cho biết lúc đó chị cảm thấy mặt nóng bừng, tim đập loạn nhịp, chỉ muốn có một "cái hố" để chui xuống ngay lập tức. Những người bạn của chồng dù cố gắng chữa thẹn bằng vài câu cười xòa, nhưng ánh mắt ái ngại của họ khiến chị không sao ngẩng mặt lên nổi.

Khi con trẻ là "tấm gương phản chiếu" trung thực của cha mẹ

Từ góc độ giáo dục, tình huống "dở khóc dở cười" của chị H. không chỉ là một kỷ niệm muối mặt, mà còn là một bài học đắt giá về cách chúng ta đang vô tình xây dựng nhân cách cho con trẻ. Trẻ em không nghe những gì chúng ta nói, chúng quan sát những gì chúng ta làm.

-Sự mâu thuẫn trong lời dạy và hành động: Chúng ta luôn dạy con phải trung thực, không được nói dối. Thế nhưng, hành động cất đồ ngon đi để đãi khách đồ rẻ tiền của người mẹ vô tình gửi đi một thông điệp: Sống đối phó là điều chấp nhận được. Cậu bé 6 tuổi không hề có ý định "hại" mẹ; em chỉ đơn giản là đang thực hành sự trung thực, nhưng lại vô tình bóc trần sự mâu thuẫn trong hành vi của chính phụ huynh.

- Nguy cơ hình thành tư duy "phân biệt đối xử": Việc phân loại đồ ăn "nhà mình" và "nhà người" có thể hình thành trong tâm trí trẻ một lăng kính lệch lạc về giá trị con người. Trẻ sẽ học cách đánh giá người khác dựa trên vật chất, hoặc tệ hơn là học cách tiếp đãi khách bằng sự tính toán thay vì lòng hiếu khách chân thành.

- Xây dựng nhân cách từ sự chân thành: Thay vì dạy con cách "diễn" để đẹp mặt, cha mẹ nên dạy con giá trị của sự tử tế. Một đĩa bánh kẹo bình dân nhưng được mời với tất cả sự trân trọng sẽ giá trị hơn nhiều so với một hộp bánh ngoại nhưng đi kèm với sự lo âu, giấu giếm.

Nói về sự cố nhớ đời này, chị H. ngậm ngùi chia sẻ: "Tết năm nay, mình cạch đến già. Có gì dùng nấy, thà mời khách ít mà đồ ngon còn hơn bày biện nhiều mà lòng nơm nớp lo sợ bị "lộ tẩy".

Sau sự việc này, có lẽ chị H. đã nhận ra một bài học, đó là đừng biến con trẻ thành "đồng phạm" trong những lời nói dối hay những toan tính nhỏ nhặt. Sự hiếu khách chân thành luôn đáng giá hơn mọi vỏ bọc sang trọng. Hãy nhớ, một lần muối mặt của cha mẹ hôm nay có thể là một bài học sai lệch đi theo con suốt cả cuộc đời.