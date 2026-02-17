Bỏ Google về xây hệ sinh thái giao thông số

Khát vọng xây giải pháp cho Việt Nam

Sinh năm 1994 tại An Giang, Lê Yên Thanh lớn lên cùng những chuyến xe buýt đi học mỗi ngày. Trong mắt cậu học sinh chuyên toán, xe buýt tiết kiệm nhưng đầy bất tiện: không biết xe đến lúc nào, phải dò từng tuyến, từng trạm. Nhiều năm sau, trải nghiệm ấy trở thành mầm mống để Thanh đặt câu hỏi: Tại sao không có ứng dụng giúp đi lại dễ dàng hơn?

Tốt nghiệp xuất sắc ngành Công nghệ thông tin, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), Thanh nhận được cơ hội làm việc tại Google. Nhưng anh quyết định ở lại Việt Nam để giải bài toán giao thông công cộng trăn trở thời sinh viên. Quyết định ấy mở ra hành trình khác thường: trở về để xây dựng điều có ích cho người Việt.

Lê Yên Thanh, nhà sáng lập và CEO Go Labs, cha đẻ của hệ sinh thái ứng dụng dành cho giao thông công cộng lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Thanh phát triển BusMap - ứng dụng bản đồ xe buýt giúp tìm tuyến, dự đoán thời gian đến trạm. BusMap phục vụ hàng triệu người tại nhiều tỉnh thành. Sau 3 năm lăn lộn trong các startup, năm 2019, Thanh thành lập BusMap - startup chuyên cung cấp giải pháp bản đồ giao thông thông minh. Dự án gọi vốn 1,5 triệu USD từ tập đoàn Phenikaa - giúp BusMap mạnh hơn về công nghệ và quy mô.

Sự hữu ích của BusMap thể hiện rõ nhất khi dịch COVID-19 bùng phát. Startup - với tên mới Phenikaa MaaS - phối hợp cùng Trung tâm dịch vụ công 1022 xây dựng bản đồ dịch tễ COVID-19 cho Đà Nẵng và 17 tỉnh, thành, hỗ trợ hàng triệu người theo dõi điểm dịch và lịch trình di chuyển của ca bệnh. Sản phẩm đã trở thành công cụ quan trọng trong giai đoạn chống dịch.

Với Thanh, niềm vui lớn nhất không phải ở những lần gọi vốn thành công, mà ở những giải pháp công nghệ vận hành trong đời sống hằng ngày.

Hành trình kiến tạo đô thị thông minh

Từ nền tảng BusMap, Yên Thanh tiếp tục tiến thêm một bước: ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ thanh toán vào “mạch máu” của đô thị lớn. Anh sáng lập Go Labs Technology JSC, phát triển hệ thống thu phí tự động GoAFC và nhiều giải pháp ITS (giao thông thông minh).

GoAFC nhanh chóng trở thành một trong những hệ thống thanh toán công cộng hiệu quả nhất tại TP.HCM. Ứng dụng này xử lý hơn 100.000 giao dịch/ngày, phục vụ khoảng 40 triệu lượt hành khách/năm. Hệ thống giúp hành khách thanh toán nhanh chóng, minh bạch; hỗ trợ tài xế giảm khối lượng công việc; cho phép doanh nghiệp vận tải số hóa toàn bộ quy trình vận hành.

Yên Thanh giới thiệu về ứng dụng công nghệ đến các chuyên gia quốc tế, tại sự kiện Startup Festival diễn ra tại Ấn Độ, hồi tháng 12/2024.

Dữ liệu từ GoAFC kết nối trực tiếp với cơ quan quản lý, giúp phân tích lưu lượng, tối ưu hạ tầng và đưa ra chính sách giá vé phù hợp, thu hút nhiều người sử dụng xe buýt hơn. Các sản phẩm như MultiGo và những giải pháp ITS khác của Go Labs đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái giao thông công cộng số - điều mà Thanh gọi là “công nghệ phục vụ đời sống thật”.

Tết Ất Tỵ 2025, Go Labs nhận được khoản đầu tư đầu tiên. Thanh kể khoảnh khắc “vỡ òa vì kịp có lương cho mọi người”, nhưng trong lòng vẫn chất nặng nỗi lo công ty có đủ nguồn lực để tiếp tục sống sót hay không. Rồi hợp đồng đến, nhà đầu tư tin tưởng rót vốn, Go Labs vượt qua giai đoạn sinh tử để bước vào chu kỳ phát triển.

Nỗ lực của chàng trai 9x được ghi nhận bằng loạt giải thưởng: Nhân tài Đất Việt 2016, Gương mặt Forbes 30 Under 30 châu Á 2022, Giải thưởng Thanh niên Sống đẹp 2024, Top 100 Doanh nhân trẻ xuất sắc 2024, và AI Awards 2025 – vinh danh 5 chuyên gia trẻ xuất sắc trong lĩnh vực AI và máy học.

Lê Yên Thanh (thứ 2 hàng đầu, từ phải sang) là Đại biểu tham gia chương trình đào tạo Lãnh đạo Úc - Việt ở thành phố Melboune năm 2024.

“Tài năng, kiên định và cống hiến, Lê Yên Thanh là niềm tự hào của cộng đồng tin học Việt Nam” - Thạc sĩ Nguyễn Long, Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam nói.

Điều Thanh trân trọng nhất vẫn là giá trị mà công nghệ mang lại cho hàng triệu người. Anh nói: “BusMap trước đây giúp hàng triệu người đi xe buýt dễ dàng hơn, Go Labs bây giờ giúp việc thanh toán công cộng trở nên minh bạch và tiện lợi hơn”. Với anh, những sản phẩm giải quyết vấn đề thật của xã hội vẫn đáng làm nhất.

Lê Yên Thanh đặt mục tiêu trong 5 - 10 năm tới, Go Labs không chỉ dừng ở thanh toán giao thông mà trở thành nền tảng công nghệ lõi cho toàn bộ hệ sinh thái di chuyển thông minh của Việt Nam và khu vực. Anh nhắn nhủ tới người trẻ: “Chỉ cần dám bắt đầu, dám thất bại và dám đi đến cùng, bạn sẽ tạo ra những sản phẩm có giá trị cho Việt Nam”.