Hơn 130.000 người xem vlog "tốt nghiệp" ở Đại học Apple: Ai cũng muốn nộp hồ sơ, nhưng sự thật khác xa tưởng tượng

Video được đăng tải từ tài khoản TikTok @esthersiwoo có tên là “Một ngày trải nghiệm tại Apple University” theo concept vlog trải nghiệm, ghi lại lịch trình chi tiết trong một ngày tham gia khóa học, sự kiện tại Apple University (Đại học Apple). Từ setup MacBook, học làm nhạc bằng Logic Pro đến “lễ tốt nghiệp” trước tòa nhà treo cờ Apple, video khiến nhiều người tò mò: Apple University thực chất là gì và có thể đăng ký vào đây bằng cách nào?

(Ảnh: @esthersiwoo)

Theo nội dung video, hành trình bắt đầu lúc 12:00 với cảnh di chuyển đến “trường”. Từ 13:00 - 13:30, các học viên được chào mừng và hướng dẫn thiết lập máy Mac trong một không gian lớp học hiện đại, tối giản, đúng tinh thần thiết kế đặc trưng của Apple.

Tiếp đó, từ 13:30 - 14:15, lớp học bước vào phần sáng tạo moodboard trên ứng dụng Freeform - công cụ hỗ trợ ghi chú và xây dựng ý tưởng trực quan. Sau đó là phần tùy chỉnh widget và giao diện macOS, giúp cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng máy tính.

(Ảnh: @esthersiwoo)

Sau giờ nghỉ ngắn (14:45 - 15:00), các học viên được hướng dẫn làm nhạc/beat trên Logic Pro - phần mềm sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp của Apple. Cuối buổi, từ 15:45 - 16:15 là phần giới thiệu Apple Creator Studio, tập trung vào kỹ năng sáng tạo nội dung.

Điểm nhấn của vlog là khoảnh khắc “graduation” lúc 16:15, khi các học viên cùng tung giấy ăn mừng trước một tòa nhà cổ kính treo cờ Apple, tạo cảm giác như một buổi lễ tốt nghiệp thực thụ. Toàn bộ video mang màu sắc gen Z, nhịp dựng nhanh, trẻ trung, tập trung vào trải nghiệm sáng tạo trong hệ sinh thái Apple. Phần bình luận bên dưới cho thấy nhiều người tò mò đây là chương trình gì, diễn ra ở đâu và làm sao để đăng ký tham gia.

(Ảnh: @esthersiwoo)

Theo CBS News, Apple University được thành lập năm 2008 bởi nhà đồng sáng lập kiêm CEO quá cố Steve Jobs. Ông đã mời Joel Podolny, khi đó là hiệu trưởng Trường Quản lý Yale về lãnh đạo chương trình này. Mô hình đào tạo được xây dựng dựa trên cảm hứng từ “Đại học Pixar”, một chương trình nội bộ tại Pixar - công ty hoạt hình cũng do Steve Jobs đồng sáng lập. Đây là một trong số ít chương trình đào tạo doanh nghiệp mang tính biểu tượng, tương tự như “Đại học Hamburger” của McDonald's.

Khác với hình dung của nhiều người, Apple University không phải là một trường đại học công khai dành cho mọi đối tượng đăng ký. Đây là chương trình đào tạo nội bộ dành cho nhân viên Apple, nhằm truyền tải triết lý phát triển sản phẩm, văn hóa doanh nghiệp và cách tư duy đơn giản hóa, di sản mà Steve Jobs để lại.

Chương trình cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hòa nhập nhân sự mới, đặc biệt trong những giai đoạn mở rộng quy mô lớn, chẳng hạn sau thương vụ Apple mua lại Beats trị giá 3 tỷ USD - thương vụ lớn nhất trong lịch sử công ty.

Từ những thông tin chính thống, có thể thấy Apple University vốn là chương trình đào tạo nội bộ, không mở rộng tuyển sinh đại trà. Do đó, video TikTok nói trên nhiều khả năng là một sự kiện trải nghiệm, khóa học mô phỏng hoặc workshop dành cho nhà sáng tạo nội dung, lấy cảm hứng từ concept “Apple University”. Dù vậy, video vẫn tạo hiệu ứng tích cực khi cho thấy cách các công cụ như Freeform, Logic Pro hay hệ sinh thái macOS có thể hỗ trợ quá trình sáng tạo nội dung một cách trực quan và sinh động.