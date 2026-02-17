Cảnh tượng trong một căn nhà khiến netizen phải thốt lên: May mắn cỡ nào mới có người mẹ như thế này!

Trong quá trình nuôi dạy con cái, nhiều bậc cha mẹ thường có xu hướng can thiệp khá sâu vào việc kết bạn của con. Xuất phát từ tâm lý lo lắng con sẽ bị rủ rê, lôi kéo vào những thói hư tật xấu hoặc đơn giản là sợ phiền phức, bừa bộn nhà cửa, không ít phụ huynh đã vô tình tạo ra rào cản khiến con trẻ trở nên khép kín.

Điều này không chỉ làm thu hẹp vòng tròn xã hội của trẻ mà còn có thể gây ra những rạn nứt trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Tuy nhiên, vẫn có những người mẹ chọn cách trở thành "hậu phương" thầm lặng, mở rộng cánh cửa đón tiếp bạn bè của con với sự bao dung và thấu hiểu tuyệt đối.

Mới đây, loạt hình ảnh được chụp trong một căn nhà ở Giang Tô (Trung Quốc) đã bất ngờ gây bão trên mạng xã hội Xiaohongshu với câu hỏi đầy suy ngẫm: "Bạn có cho phép bạn thân của con đến nhà chơi không?". Người đăng tải loạt ảnh chính là chủ nhân của ngôi nhà. Trong những khung hình được ghi lại ấy, một nhóm nam sinh đang tụ tập cùng nhau, khi thì tập trung trò chuyện, lúc lại quây quần trong bếp phân công nấu nướng vô cùng náo nhiệt. Được biết, những chàng trai này đều là nhóm bạn thân của con trai chủ bài đăng từ thời tiểu học.

Hình ảnh những nam sinh tụ tập tại nhà một thành viên trong nhóm (Ảnh: Xiaohongshu)

Người mẹ chia sẻ rằng nhóm bạn này gồm 7 người, chơi thân với nhau từ nhỏ. Vào kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông mỗi năm, căn nhà của cô luôn là "căn cứ địa" của cả nhóm. Mỗi khi tụi nhỏ đến, cô đều tế nhị lánh vào phòng riêng để các con tự do thoải mái, chỉ đến giờ cơm mới ra chuẩn bị đồ ăn hoặc gọi đồ về cho cả đám.

Giờ đây, khi những cậu bé ngày nào đã trưởng thành, người đi làm, người học đại học phương xa, họ vẫn giữ thói quen tìm về ngôi nhà này mỗi dịp lễ tết. Thay vì để mẹ nấu cơm như trước, các chàng trai giờ đây tự mình vào bếp trổ tài, không quên múc một bát mời người mẹ rồi mới cùng nhau ăn uống, hàn huyên.

Đáng chú ý, khi có người khen ngợi con trai cô hẳn phải là người cực kỳ giỏi xã giao mới duy trì được tình bạn bền bỉ như vậy, người mẹ đã khiêm tốn đính chính. Cô cho biết con trai mình vốn là một người thuộc cung Bọ Cạp, tính tình nội tâm, nhạy cảm và rất ít nói, ngoại trừ khi ở cạnh nhóm bạn này. Suốt từ thời trung học đến nay, cậu gần như không kết thêm bạn mới. Chính sự nhiệt tình của người mẹ và sự gắn kết của nhóm bạn đã giúp một chàng trai hướng khởi giữ được sợi dây liên lạc quý giá với thế giới bên ngoài.

Dù giờ người đi học, người đi làm nhưng cả nhóm vẫn giữ liên lạc (Ảnh: Xiaohongshu)

Họ trò chuyện, nấu ăn cùng nhau mà không làm phiền người lớn trong nhà (Ảnh: Xiaohongshu)

Loạt ảnh sau khi đăng tải đã nhận về cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều netizen không giấu nổi sự ngưỡng mộ: "Thật lòng mà nói, con cái có nhân duyên tốt phần lớn là nhờ phụ huynh tâm lý. Tôi vẫn còn nhớ 40 năm trước, chúng tôi luôn thích đến nhà người bạn nào có cha mẹ dễ tính nhất".

Một ý kiến khác lại khẳng định: "Hãy trân trọng những người bạn của con mình, vì đó chính là những người sẽ sát cánh cùng con sau này. Bạn thực sự là một người mẹ tuyệt vời khi không ngại phiền hà để tạo không gian cho con trưởng thành". Thậm chí, có người còn ngậm ngùi chia sẻ về sự tiếc nuối khi thuở nhỏ không được cha mẹ ủng hộ việc đưa bạn về nhà, dẫn đến việc khi trưởng thành chẳng còn mấy người bạn thân thiết.

Cha mẹ nên làm gì để trở thành người đồng hành tâm lý trong việc kết bạn của con?

Việc con cái xây dựng các mối quan hệ xã hội là một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành. Để giúp con có những tình bạn bền vững và lành mạnh, cha mẹ có thể tham khảo những nguyên tắc sau:

1. Học cách tin tưởng và tôn trọng không gian riêng tư của con

Khi con đưa bạn về nhà, điều con cần nhất chính là sự tin tưởng từ cha mẹ. Thay vì giám sát chặt chẽ từng lời nói hay hành động, hãy tạo cho con một không gian đủ thoải mái để các bạn được tự do trò chuyện và chia sẻ. Việc cha mẹ chủ động lánh mặt một cách tinh tế không phải là bỏ mặc, mà là cách thể hiện sự tôn trọng đối với thế giới riêng của trẻ, giúp căn nhà thực sự trở thành một nơi an toàn để con tự tin thể hiện cá tính.

2. Mở lòng đón nhận bạn bè của con với thái độ hiếu khách

Sự chào đón nồng hậu của phụ huynh chính là tiền đề để con cảm thấy tự hào và gắn kết hơn với gia đình. Đừng quá khắt khe với những tiếng ồn ào hay sự bày bừa nhất thời, bởi đó là những dấu vết của một tuổi thơ sôi nổi. Khi bạn tạo điều kiện để bạn bè con đến nhà thường xuyên, bạn không chỉ kiểm soát được môi trường chơi của con một cách tự nhiên mà còn giúp con cảm nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ phía cha mẹ.

Khi cha mẹ thể hiện sự hiếu khách, họ cũng đang dạy con cách trân trọng và đối đãi tử tế với những người xung quanh (Ảnh: Xiaohongshu)

3. Lắng nghe nhiều hơn phán xét về các mối quan hệ của trẻ

Thay vì vội vàng đưa ra những lời cấm đoán hay nhận xét tiêu cực về bạn của con dựa trên vẻ bề ngoài, cha mẹ hãy dành thời gian để lắng nghe con kể về bạn mình. Hãy đặt những câu hỏi mở để hiểu tại sao con lại yêu quý người bạn đó. Sự thấu hiểu này sẽ giúp bạn có cái nhìn khách quan hơn, đồng thời tạo ra sự kết nối bền chặt, khiến con luôn sẵn sàng tìm đến bạn để xin lời khuyên khi gặp rắc rối trong tình bạn.

4. Trở thành tấm gương mẫu mực trong việc đối nhân xử thế

Cách cha mẹ đối xử với bạn bè, đồng nghiệp hay hàng xóm chính là bài học thực tế nhất về kỹ năng xã hội dành cho con cái. Nếu con thấy bạn luôn chân thành, biết lắng nghe và sẵn lòng giúp đỡ người khác, trẻ sẽ tự khắc học được cách trân trọng và duy trì những mối quan hệ thâm tình. Khí chất và sự tử tế của cha mẹ chính là "nam châm" vô hình giúp con thu hút những người bạn có cùng tần số và giá trị sống.

5. Kiên nhẫn đồng hành cùng con qua những biến động của tình bạn

Tình bạn của trẻ nhỏ hay thanh thiếu niên thường trải qua những giai đoạn thăng trầm, đôi khi là những hiểu lầm hay rạn nứt. Thay vì can thiệp trực tiếp để giải quyết thay con, cha mẹ hãy là người đưa ra định hướng và động viên con tự mình xử lý. Sự kiên nhẫn này giúp trẻ học được cách bao dung, biết cách gìn giữ những người bạn thực sự quan trọng và trưởng thành hơn sau mỗi lần va chạm xã hội.