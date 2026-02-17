Tổng hợp ngày giờ đẹp KHAI BÚT đầu năm 2026 để học hành, công việc thuận lợi rực rỡ

Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong đời sống tinh thần của người Việt. Sau thời khắc giao thừa, khi mọi thứ như được "làm mới", việc đặt bút viết những dòng chữ đầu tiên của năm mới được xem như cách mở ra hành trình học tập, làm việc và tu dưỡng bản thân trong 12 tháng tiếp theo. Không ít học sinh, sinh viên, người làm nghề liên quan đến chữ nghĩa hoặc công việc trí óc đều giữ thói quen này như một nghi thức nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn.

Bước sang năm Bính Ngọ 2026 - năm con Ngựa tượng trưng cho sự bền bỉ, tốc độ và khát vọng tiến về phía trước, câu chuyện khai bút càng được quan tâm nhiều hơn. Nhiều người tin rằng chọn đúng thời điểm sẽ giúp khởi đầu thuận lợi, tinh thần minh mẫn, công việc hanh thông hơn trong năm mới.

Dưới đây là danh sách chi tiết các khung giờ "vàng" để khai bút năm Bính Ngọ 2026, các bạn học sinh sinh viên có thể tham khảo nhé!

1. Mùng 1 Tết (Thứ Ba, ngày 17/02/2026)

Đây là ngày khởi đầu của năm mới, thời điểm tốt nhất để đặt những nét bút đầu tiên nhằm cầu mong sự đột phá và vạn sự như ý.

Giờ Thìn (07h00 - 09h00): Đây là giờ "Long Thăng" (Rồng bay lên). Khai bút vào giờ này cực kỳ tốt cho việc cầu công danh, thi cử đỗ đạt và săn học bổng quốc tế.

Giờ Tỵ (09h00 - 11h00): Khung giờ mang lại sự sáng suốt, minh mẫn. Rất phù hợp cho những bạn đang theo đuổi các khối ngành tự nhiên, logic và toán học.

Giờ Thân (15h00 - 17h00): Giờ của sự ổn định và bền vững. Nếu bạn muốn rèn luyện tính kiên trì và bền bỉ trong năm mới, hãy chọn khung giờ này.

Ảnh minh họa

2. Mùng 2 Tết (Thứ Tư, ngày 18/02/2026)

Nếu bỏ lỡ ngày mùng 1, mùng 2 cũng là ngày rất đẹp để khai bút, mang ý nghĩa tiếp nối và duy trì mạch vận hành của tri thức.

Giờ Mão (05h00 - 07h00): Giờ của sự khởi đầu nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống. Khai bút lúc sáng sớm giúp tâm hồn thanh tịnh, học tập hanh thông.

Giờ Ngọ (11h00 - 13h00): Khung giờ vượng năng lượng nhất trong ngày. Phù hợp để viết về những ước mơ lớn, những mục tiêu mang tính bứt phá giới hạn bản thân.

Giờ Mùi (13h00 - 15h00): Mang lại sự hài hòa và quý nhân phù trợ. Khai bút giờ này giúp bạn dễ dàng gặp được thầy giỏi, bạn tốt trong năm học mới.

3. Mùng 4 Tết (Thứ Sáu, ngày 20/02/2026)

Mùng 4 là ngày "vàng" để khai bút nếu bạn muốn tập trung vào việc lập kế hoạch chi tiết cho sự nghiệp và học tập lâu dài.

Giờ Mão (05h00 - 07h00): Khung giờ đại cát để bắt đầu những ý tưởng mới, đặc biệt là viết kế hoạch học tập (study plan) cho kỳ học mới.

Giờ Thìn (07h00 - 09h00): Tiếp tục là một khung giờ đẹp để cầu mong sự thăng tiến và đỗ đạt trong các kỳ thi quan trọng.

Giờ Thân (15h00 - 17h00): Giúp củng cố ý chí và sự quyết tâm, biến những lời nói, nét chữ trên giấy thành hành động thực tế.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là tâm thế. Một bài khai bút viết trong trạng thái vội vàng, mệt mỏi hoặc làm cho có sẽ khó mang lại cảm giác khởi đầu trọn vẹn. Ngược lại, chỉ cần chọn một thời điểm bản thân cảm thấy thư thái, đầu óc sáng suốt, việc khai bút đã mang ý nghĩa nhắc nhở chính mình sống có mục tiêu và kỷ luật hơn trong năm mới.

Ảnh minh họa

Những lưu ý quan trọng khi tiến hành khai bút

Để nghi thức khai bút diễn ra trọn vẹn, nên chuẩn bị từ tối giao thừa. Một cây bút viết trơn tru, mực đều cùng một cuốn sổ mới hoặc tờ giấy trắng sạch sẽ sẽ tạo cảm giác chỉn chu và trang trọng hơn. Nội dung khai bút không cần quá dài dòng, có thể là một câu đối, một câu danh ngôn truyền cảm hứng, hoặc đơn giản là họ tên kèm theo mục tiêu lớn nhất trong năm 2026. Điều quan trọng là sự rõ ràng trong suy nghĩ và sự chân thành trong từng nét chữ.

Khi đã đặt bút, nên viết một mạch, hạn chế tẩy xóa hoặc bỏ dở giữa chừng, bởi theo quan niệm tượng trưng, sự đứt quãng đầu năm có thể mang ý nghĩa không trọn vẹn. Việc tập trung trọn vẹn cho vài dòng chữ đầu xuân cũng chính là cách rèn luyện sự nghiêm túc và nhất quán ngay từ những bước khởi đầu nhỏ nhất.

Năm Bính Ngọ 2026 gắn với hình ảnh con Ngựa không ngừng tiến bước. Khai bút đầu xuân vì thế không chỉ là giữ gìn một tập tục truyền thống, mà còn là cách mỗi người tự đặt cho mình một điểm xuất phát nghiêm túc. Giờ vàng có thể mang lại cảm giác an tâm, nhưng chính sự kiên trì và nỗ lực sau đó mới quyết định một năm có thực sự hanh thông hay không.