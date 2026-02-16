Bạn đã lì xì đúng thời điểm chưa: Mỗi mùng mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau đấy!

Lì xì từ lâu đã trở thành một nét văn hóa không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền của người Việt. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn rằng nên lì xì ngay đêm giao thừa hay đợi đến sáng mùng 1 mới đúng điệu? Thực tế, mỗi thời điểm đều mang một tầng ý nghĩa riêng biệt mà nếu tinh ý, chúng ta sẽ giúp lời chúc phúc trở nên trọn vẹn hơn rất nhiều.

Xét về ý nghĩa, bao lì xì không chỉ là câu chuyện về vật chất mà còn là biểu tượng của sự may mắn và lời cầu chúc bình an. Màu đỏ của vỏ bao tượng trưng cho sự thịnh vượng, như một "lá bùa" tinh thần giúp xua tan những điều không may của năm cũ để đón chào một khởi đầu rạng rỡ. Khi trao đi phong bao đỏ, người lớn gửi gắm hy vọng con cháu học hành hanh thông, ngoan ngoãn; ngược lại, con cháu trao lại sự biết ơn, mong cầu ông bà, cha mẹ được bách niên giai lão.

Ảnh minh họa

Về thời điểm, việc lì xì vào đêm giao thừa thường dành cho những người thân ruột thịt trong gia đình. Sau khi làm lễ cúng giao thừa xong, cả nhà quây quần bên tách trà, con cháu chúc thọ ông bà, cha mẹ và nhận lại những phong bao đỏ lấy may. Đây là khoảnh khắc của sự gắn kết và che chở giữa các thành viên dưới một mái nhà.

Trong khi đó, lì xì vào sáng mùng 1 hay các ngày Tết tiếp theo thường mang ý nghĩa "mở hàng" đầu năm, là lời chúc cho một hành trình mới đầy tài lộc và vạn sự như ý khi chúng ta đi chúc Tết họ hàng, xóm giềng.

Để phong tục lì xì thêm phần tinh tế và tránh những tình huống khó xử, bạn có thể tham khảo 4 quy tắc nhỏ dưới đây:

1. Đối với người lớn tuổi, số tiền lì xì nên được giữ vững hoặc tăng nhẹ qua từng năm. Đây được gọi là "tiền mừng tuổi" với mong muốn ông bà, cha mẹ có thêm sức khỏe để hưởng phúc cùng con cháu, tượng trưng cho sự hiếu thảo và lòng biết ơn sâu sắc.

2. Với con cháu hoặc trẻ nhỏ, nên chú trọng sự công bằng. Dù các bé ở độ tuổi khác nhau nhưng mức lì xì nên tương đồng để tránh việc các con nảy sinh tâm lý so bì, đồng thời giúp không khí gia đình luôn vui vẻ, hòa thuận và giữ trọn nét hồn nhiên của ngày Tết.

3. Ưu tiên chọn những con số mang ý nghĩa cát tường và tránh các con số được cho là kém may mắn theo quan niệm dân gian. Những con số như 6 (Lộc), 8 (Phát) hoặc các con số chẵn luôn là lựa chọn hàng đầu để gửi gắm niềm tin về sự trọn vẹn, sinh sôi và bền vững.

4. Nên sử dụng tiền mới và phong bao lì xì mới để thể hiện sự trân trọng. Tiền mới tượng trưng cho một khởi đầu tinh khôi, vạn sự hanh thông, còn bao lì xì đỏ chính là cách trao gửi tâm tình một cách kín đáo, lịch sự, đúng với tinh thần "của cho không bằng cách cho" của người Việt.