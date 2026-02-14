Hành động của đứa trẻ trong siêu thị khiến dân mạng tranh cãi gay gắt, cảnh báo người mẹ: Đừng dạy con thói tùy tiện!

Mới đây, một người mẹ 9x ở Trung Quốc đã chia sẻ đoạn video con trai ăn gà quay ngay trên xe đẩy siêu thị, không ngờ lại vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng.

"Mẹ lo hết" - Khoảnh khắc ấm lòng hay bài học xấu?

Trong đoạn video, cậu bé đang học tiểu học nhìn hộp gà quay nóng hổi trong xe đẩy với vẻ thèm thuồng. Thay vì yêu cầu con "phải đợi về nhà mới được ăn" như quy tắc truyền thống, người mẹ này lại mủi lòng. Cô nhớ về tuổi thơ của chính mình: từng bị cấm ăn kem dọc đường, hay chiếc bánh sinh nhật dù thèm đến mấy cũng phải đợi về nhà mới được cắt.

Cô không muốn con mình phải chịu đựng sự ức chế đó nên đã cho phép con ăn ngay tại chỗ kèm lời nhắn: "Cứ ăn đi con, còn nóng mà, có gì mẹ lo hết".

Ngay lập tức, đoạn video vốn định chia sẻ sự ấm áp lại trở thành tâm điểm của những lời châm chọc. Nhiều người cho rằng đây là cách "bảo bọc sai lầm". Một bình luận gay gắt: "Dạy con thói quen tốt mới là bảo vệ tương lai của nó, chứ một con gà quay thì có gì mà phải bảo vệ". Nhiều ý kiến khác thì xoáy sâu vào phép lịch sự: "Siêu thị không phải nhà hàng. Khi chưa thanh toán, món đồ đó chưa thuộc về bạn. Đừng dạy con thói tùy tiện".

Thậm chí, không ít người còn dùng video này làm tấm gương xấu để dạy con mình: "Đi siêu thị đừng bao giờ làm thế này, trông thật thiếu giáo dục". Ngược lại, cũng có một bộ phận cư dân mạng và nhân viên thu ngân cho rằng chuyện này bình thường, miễn là sau đó có thanh toán đầy đủ thì không nên quá khắt khe với một đứa trẻ.

Khoảnh khắc gây tranh cãi của đứa trẻ

Giáo dục gia đình: Không có đáp án chuẩn, chỉ có sự lựa chọn

Câu chuyện về hộp gà quay thực chất là sự va chạm giữa hai quan điểm: Ưu tiên cảm xúc hiện tại hay Rèn luyện kỷ luật dài hạn.

- Với nhóm cha mẹ "chiều lòng con": Họ chú trọng vào cảm nhận của trẻ ngay lúc đó. Họ hiểu rằng "trì hoãn sự sung sướng" là cách rèn ý chí, nhưng họ trân trọng niềm vui thực tại của con hơn là những quy tắc cứng nhắc hay ánh nhìn của người đời. Đứa trẻ lớn lên trong môi trường này có thể thiếu tính kiên nhẫn, nhưng chúng luôn cảm thấy hạnh phúc và tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của cha mẹ.

- Với nhóm cha mẹ "giữ đúng nguyên tắc": Họ coi trọng việc rèn luyện nề nếp và nhân cách từ những việc nhỏ nhất. Họ tin rằng thói quen tốt quan trọng hơn nhiều so với việc ăn một miếng ngon lúc còn nóng. Những đứa trẻ này thường có kỷ luật tốt, ứng xử chuẩn mực, dù đôi khi chúng có thể thầm trách cha mẹ quá nghiêm khắc khi còn nhỏ.

Giáo dục gia đình không có một công thức chung cho tất cả. Sự bao dung hay kỷ luật đều là những hình thái khác nhau của tình yêu thương. Tuy nhiên, ranh giới giữa "yêu thương" và "nuông chiều quá trớn", giữa "kỷ luật" và "áp đặt khô khan" là rất mong manh.

Một nền giáo dục nhân văn chính là việc tìm thấy điểm cân bằng: Không vì quy tắc mà phớt lờ cảm xúc của trẻ, nhưng cũng không vì chiều theo cảm xúc nhất thời mà bỏ qua những chuẩn mực đạo đức cơ bản nhất.