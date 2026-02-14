Cậu bé ăn xin ở chân cầu vượt nhận một người phụ nữ là mẹ nhưng đối phương chối đây đẩy, cảnh sát quả quyết: "Chị làm rất đúng"

Giữa những dòng người hối hả nơi đô thị, vẫn tồn tại hình ảnh những đứa trẻ nghèo lay lắt dưới chân cầu vượt, trước cửa ga tàu hay bên ngoài các trung tâm thương mại. Nhiều người lặng lẽ cho đi vài đồng lẻ rồi bước tiếp. Nhưng phía sau những chiếc hộp sắt cũ kỹ và ánh mắt cúi gằm ấy, đôi khi là những câu chuyện không ai dám nghĩ đến. Liệu rằng những đứa trẻ đó có thật sự tự nguyện đứng ở đó không?

Câu chuyện của người mẹ tên A Mẫn tại Trung Quốc dưới đây là một trong những lát cắt đau lòng như thế. Vài năm trước, A Mẫn cùng chồng rời quê lên một thành phố phía Nam làm thuê. Vì ông bà hai bên đều già yếu, không thể trông cháu, họ buộc phải mang theo cậu con trai 3 tuổi.

Để tiết kiệm tiền, hai vợ chồng thuê một căn phòng cũ ở khu vực tập trung đông lao động nhập cư, người ra vào phức tạp nhưng họ không có điều kiện lựa chọn. Ban ngày chồng đi làm công trình, A Mẫn vừa trông con vừa nhận thêm việc lặt vặt kiếm tiền. Trong sân khu trọ có nhiều trẻ nhỏ, nghĩ rằng “chơi ngay trước cửa một lát chắc không sao”, cô đã không theo sát con từng phút.

Trưa hôm đó, đứa trẻ xuống lầu chơi như thường lệ. Chỉ hơn mười phút sau, con trai cô biến mất. Hàng xóm nói thấy một người đàn ông lạ mặt đưa kẹo rồi dắt đi. Gia đình báo cảnh sát, tìm kiếm khắp nơi, dán thông báo, chạy vạy mọi mối quan hệ… nhưng đứa trẻ như bốc hơi khỏi thế giới. Cú sốc khiến A Mẫn suy sụp đến mức sảy thai đứa con thứ hai. Hôn nhân của cô cũng tan vỡ trong những tháng ngày dằn vặt và trách móc.

(Ảnh minh hoạ)

Rời khỏi thành phố cũ, A Mẫn vừa làm việc vừa âm thầm tìm kiếm manh mối về con. Cô hiểu hy vọng ngày càng mong manh, nhưng chưa bao giờ cho phép mình từ bỏ. Mỗi khi thấy trẻ em ăn xin trên phố, cô đều dừng lại quan sát kỹ. Bởi cô từng đọc rằng nhiều trẻ ăn xin thực chất bị bắt cóc và kiểm soát bởi các băng nhóm, tiền xin được đều bị thu lại, nếu chống cự sẽ bị đánh đập, thậm chí bị làm cho tật nguyền. Ý nghĩ đó ám ảnh cô suốt nhiều năm.

Cho đến một buổi chiều, trên đường tan làm, cô đi ngang một cây cầu vượt đông đúc và thấy một cậu bé quỳ xin tiền, liên tục dập đầu một cách máy móc. Như thường lệ, cô đưa vài đồng. Khi đứa trẻ ngẩng lên, tim cô như ngừng đập. Đôi mắt ấy quá quen thuộc. Ở rìa ngón út có một vết sẹo nhỏ - dấu vết của ca tiểu phẫu năm xưa. Đứa trẻ nắm lấy vạt áo cô, khẽ nói: “Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi”.

Khoảnh khắc ấy, A Mẫn gần như gục xuống. Nhưng cô nhận ra có người đang theo dõi từ phía xa. Nếu lúc đó nhận con, cô có thể khiến những kẻ phía sau cảnh giác và lập tức đưa đứa trẻ đi nơi khác. Cô nuốt nước mắt, gạt tay con ra, lạnh lùng nói: “Cháu nhận nhầm người rồi”, rồi quay lưng bước đi.

Vào trong trung tâm thương mại gần đó, cô lập tức gọi cảnh sát. Nhờ hồ sơ báo án và đặc điểm nhận dạng đã lưu trữ từ nhiều năm trước, lực lượng chức năng nhanh chóng kiểm soát nhóm người quanh khu vực cầu vượt. Kết quả giám định ADN sau đó xác nhận đó chính là con trai cô. Khi ôm đứa trẻ, A Mẫn khóc đến gần như không thở nổi. Cảnh sát cũng cho biết, nếu hôm đó cô mất kiểm soát, rất có thể đã “đánh rắn động cỏ” và cơ hội cứu con sẽ vụt mất.

(Ảnh minh hoạ)

Câu chuyện khiến người ta nghẹn lại không chỉ vì cái kết đoàn tụ hiếm hoi, mà còn vì những năm tháng lưu lạc của đứa trẻ và nỗi ám ảnh kéo dài của một người mẹ. Tội phạm buôn bán, lợi dụng trẻ em không phải là điều xa vời trên mặt báo, mà có thể tồn tại ngay trong những góc phố quen thuộc nhất. Chỉ một phút lơ là cũng đủ để thay đổi cả cuộc đời.

Quan trọng hơn, câu chuyện cho thấy sự bình tĩnh đôi khi chính là bản năng mạnh mẽ nhất của tình mẫu tử. Không phải ôm chầm lấy con giữa phố mới là yêu thương, mà có lúc, phải nén đau để chọn cách bảo vệ con an toàn nhất. Đồng thời, nó cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về trách nhiệm của gia đình và xã hội trong việc bảo vệ trẻ em, từ môi trường sống, sự giám sát đến ý thức cảnh giác.

Chúng ta không thể kiểm soát hoàn toàn sự nguy hiểm ngoài kia, nhưng có thể giảm thiểu rủi ro bằng sự cẩn trọng và tỉnh táo. Mong rằng mỗi đứa trẻ đều được lớn lên trong an toàn và không người mẹ nào phải sống trong nỗi chờ đợi mòn mỏi suốt nhiều năm trời chỉ vì một khoảnh khắc lơ là.

Theo Sohu