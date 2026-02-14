Đừng mặc 3 loại áo quần này cho con dịp Tết: Mặc vào dễ bị chê!

Mỗi dịp Tết đến, mua quần áo mới cho con, mặc đồ mới ngày đầu năm gần như là “nghi thức” quen thuộc của nhiều gia đình. Những bộ đồ mới được cất kỹ trong tủ, đợi đến sáng mùng Một mới được mặc. Cảm giác chờ đợi ấy, chính là hương vị Tết ấm áp nhất trong ký ức.

Ngày nay, điều kiện sống tốt hơn, mẫu mã đa dạng, lựa chọn cũng phong phú. Nhưng nhiều phụ huynh lại rơi vào hai thái cực: hoặc quá chạy theo thời trang cá tính, hoặc cho rằng “mặc gì cũng được”, mà quên mất Tết là dịp đặc biệt, cần có sự chỉn chu nhất định.

Có câu nói lan truyền: “Tết không mặc 3 kiểu đồ, mặc vào dễ bị chê”. Nghe như một quy tắc cũ kỹ, nhưng đằng sau đó là bài học về thẩm mỹ và lễ nghi trong cách nuôi dạy trẻ.

1. Không mặc đồ bẩn, nhếch nhác: Không phải cầu kỳ mà là tinh thần “tiễn cũ đón mới”

Có phụ huynh chia sẻ, một năm vì tiện, chị cho con mặc lại chiếc áo nỉ chỉ mới mặc một lần, không để ý cổ áo có vết bẩn nhỏ. Khi đến nhà họ hàng chúc Tết, người lớn tuổi khẽ hỏi: “Dạo này gia đình có chuyện gì không? Đầu năm nên cho con mặc sạch sẽ một chút, lấy may". Chị mới giật mình nhận ra, chi tiết mình cho là nhỏ lại khiến người khác hiểu lầm.

Theo truyền thống, Tết là ngày “tiễn cũ đón mới”. Mặc quần áo sạch sẽ, gọn gàng là cách giản dị để khép lại năm cũ và mở ra năm mới. Từ góc độ giáo dục, ra ngoài với diện mạo chỉn chu cũng là sự tôn trọng người khác, đồng thời giúp trẻ hiểu rằng: đây là một dịp đặc biệt, cần được đối đãi bằng sự trân trọng.

Mặc đồ sạch ngày Tết không phải để “giữ thể diện”, mà để trẻ cảm nhận rõ ràng không khí lễ nghi, từ đó hình thành sự tự tin và gu thẩm mỹ. Dù không phải đồ mới, chỉ cần được giặt sạch, là phẳng, cũng đã là sự tôn trọng với bản thân và mọi người.

Ảnh minh họa

2. Không mặc đồ rách: Không phải so bì mà là giữ thể diện và lòng tự trọng cho trẻ

Một phụ huynh kể, con chị nhất quyết muốn mặc quần jeans rách theo mốt. Vì chiều con, chị đồng ý. Về quê, có người thân buột miệng: “Sao lại để trẻ mặc đồ rách? Không mua nổi đồ mới à?”. Thậm chí có người còn nói nhỏ: “Ngày xưa ăn xin mới mặc đồ rách". Đứa trẻ đỏ mặt, sau đó không bao giờ dám mặc lại chiếc quần ấy.

Nhiều phụ huynh coi quần áo rách là xu hướng thời trang, nhưng quên rằng trong suy nghĩ của thế hệ lớn tuổi, Tết là dịp cầu may mắn, tránh điều xui rủi. Mặc đồ rách dễ khiến người khác hiểu lầm, và những lời vô tình có thể làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ.

Ngày xưa, nhiều gia đình khó khăn, quần áo được vá đi vá lại. Nhưng các bà mẹ luôn khâu vá gọn gàng, thậm chí thêu thêm hoa lá cho đẹp mắt. Dù là đồ cũ, trẻ vẫn được giữ thể diện và sự tươm tất. Ngoài những lỗ rách rõ ràng, các chi tiết như cổ áo giãn, tay áo sờn, thiếu cúc… cũng ảnh hưởng đến tổng thể. Tết là dịp sum họp, để con mặc một bộ đồ nguyên vẹn chính là cách giữ sự trang trọng cho ngày lễ.

3. Không mặc đồ không phù hợp: Không phải gò bó mà là bài học về giới hạn lễ nghi

Có người kể, hồi nhỏ đi chúc Tết mang giày trắng, bị bà nội không hài lòng. Điều này không hoàn toàn là mê tín, mà xuất phát từ quan niệm về màu sắc và ý nghĩa trong truyền thống. Ngày nay, màu giày không còn quá khắt khe, nhưng sự “phù hợp” vẫn là nguyên tắc cơ bản.

Phù hợp trước hết là hòa hợp với không khí ngày lễ, những gam màu tươi vui như đỏ, vàng thường mang ý nghĩa tốt lành. Quan trọng hơn, phù hợp với độ tuổi và vai trò của trẻ.

Đừng biến trẻ thành “người lớn thu nhỏ”. Bé trai mặc đồ quá cầu kỳ nữ tính, bé gái mặc trang phục quá già dặn hoặc trung tính quá mức đều không phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, thậm chí ảnh hưởng đến nhận thức giới tính. Với trẻ nhỏ, quần áo quá bó sát, rườm rà còn hạn chế vận động, khiến việc vui Tết trở nên kém thoải mái. Mặc đồ phù hợp không phải để trói buộc, mà để trẻ hiểu: tôn trọng hoàn cảnh chính là bước đầu của lễ nghi.

Ngày nhỏ, mặc đồ mới ngày Tết là niềm mong đợi, là nghi thức, là hạnh phúc. Hôm nay, khi chuẩn bị quần áo cho con, chúng ta không chỉ chuẩn bị vẻ ngoài chỉn chu, mà còn gieo vào con ý thức về truyền thống và sự tôn trọng.

Nhiều phụ huynh tiếc nuối vì con trẻ bây giờ có quần áo mới quanh năm, không còn cảm giác háo hức như xưa. Thực ra, điều làm nên “nghi thức” không nằm ở việc bắt buộc phải mặc đồ mới, mà ở sự dụng tâm. Dù không phải đồ đắt tiền, chỉ cần sạch sẽ, gọn gàng, phù hợp hoàn cảnh, đó đã là nghi thức đẹp nhất. Và quan trọng hơn cả, khi dạy trẻ biết trân trọng chi tiết, biết nghĩ đến người khác và giữ gìn sự tươm tất, chúng ta đang trao cho con bài học lễ nghi đầu tiên của đời người.