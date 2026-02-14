Đón Tết ở ký túc xá

Sinh viên quốc tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng trải nghiệm gói bánh chưng.

Trải nghiệm Tết Việt từ những chiếc bánh chưng xanh

Những ngày cận Tết, khuôn viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (DUE) rộn ràng hơn khi sinh viên nhà trường cùng sinh viên quốc tế đến từ Pháp, Ý, Trung Quốc, Lào hào hứng tham gia hoạt động gói bánh chưng.

Lần đầu tự tay xếp lá dong, cho gạo nếp, đậu xanh, thịt và buộc lạt, nhiều sinh viên quốc tế không giấu được sự thích thú. Mỗi chiếc bánh hoàn thành là một trải nghiệm mới mẻ, giúp các bạn hiểu hơn về phong tục Tết, về tinh thần sum vầy và giá trị gia đình trong văn hóa Việt.

Cùng tập gấp lá, cho lá vào khuôn gói bánh chưng.

HouangmaLaychanh Phoutdavone, sinh viên K49K32.1 từng tham dự Tết Việt Nam. "Tuy nhiên, khi tự tay lau lá, gói bánh chưng, em nhận thấy cách gói và làm bánh có nhiều điểm khác so với quê hương mình. Từ những câu chuyện được các bạn Việt Nam kể cho nghe khi cùng nhau gói bánh, em hiểu rằng Tết không chỉ là kỳ nghỉ mà là dịp để sum họp, đoàn tụ", Phoutdavone nói.

Trong những ngày nghỉ Tết, nam sinh viên đến từ Lào dự định đi chùa, thăm họ hàng và dạo chơi bên cầu Rồng vào buổi chiều để cảm nhận không khí xuân tại Đà Nẵng.

Hoạt động gói bánh chưng trở thành không gian giao lưu văn hóa đặc biệt.

Không chỉ là hoạt động trải nghiệm, gói bánh chưng còn trở thành không gian giao lưu văn hóa ý nghĩa. Sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng và sinh viên quốc tế cùng chia sẻ câu chuyện về Tết, về quê hương và những nét đặc trưng của mỗi quốc gia. Qua đó, hình ảnh một DUE năng động, cởi mở, hội nhập nhưng luôn trân trọng và lan tỏa giá trị truyền thống Việt Nam được thể hiện rõ nét. Những chiếc bánh chưng xanh vì thế không chỉ mang hương vị Tết mà còn gắn kết tình bạn và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng sinh viên.

Quà Tết nghĩa tình

Bên cạnh không khí rộn ràng của hoạt động đón xuân, nhà trường đặc biệt quan tâm tới những sinh viên ở lại ký túc xá trong dịp Tết. Theo TS Bùi Trung Hiệp, quyền Trưởng phòng Công tác sinh viên, Quan hệ doanh nghiệp và Truyền thông, dịp Tết Nguyên đán năm nay, có 7 sinh viên đăng ký ở lại ký túc xá. Dù số lượng không nhiều, nhà trường vẫn chuẩn bị chu đáo các phần quà Tết gồm bánh chưng, bánh kẹo, hạt dưa… để các em cảm nhận không khí ấm cúng như đang ở nhà.

Cùng với hỗ trợ về vật chất, công tác đảm bảo sinh hoạt và an ninh được duy trì nghiêm túc. Sinh viên ở lại vẫn sử dụng bếp chung và các tiện nghi như ngày thường. Nhà trường bố trí cán bộ trực 24/24 giờ, duy trì 3 ca mỗi ngày để đảm bảo an toàn tuyệt đối. “Dù chỉ còn một sinh viên ở lại, chúng tôi vẫn giữ đủ các ca trực để các em yên tâm trong những ngày Tết”, TS Hiệp khẳng định.

Song song đó, sinh viên được nhắc nhở chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội như bài bạc, hạn chế rượu bia và đặc biệt tuân thủ quy định phòng, chống pháo nổ trong dịp Tết.

Tặng quà cho sinh viên ở lại ký túc xá trong dịp Tết Nguyên đán.

Hà Thị Vân Anh là một trong những sinh viên lựa chọn ở lại ký túc xá năm nay. Em chia sẻ quyết định này xuất phát từ mong muốn có thêm thu nhập để phụ giúp gia đình, bởi bố mẹ làm lao động tự do, kinh tế chưa ổn định. “Em tranh thủ thời gian nghỉ Tết để đi làm thêm, vừa lo cho bản thân vừa san sẻ phần nào với gia đình”, Vân Anh nói.

Ngoài thời gian đi làm, Vân Anh dự định tranh thủ tham quan một số địa điểm quanh thành phố Đà Nẵng để thư giãn, cảm nhận không khí Tết và gọi điện về chúc Tết gia đình. Tại khu ký túc xá, nơi có cả sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế ở lại, các bạn có kế hoạch cùng nhau đón giao thừa tại khu vực văn phòng, trò chuyện và chúc Tết để không ai cảm thấy cô đơn trong thời khắc thiêng liêng của đất trời.

“Nhìn các bạn tất bật về quê sum họp, em cũng có chút chạnh lòng và nhớ nhà. Nhưng em nghĩ đây là lựa chọn cần thiết và có ý nghĩa. Em xem đó là cơ hội để rèn luyện sự tự lập, trưởng thành hơn. Sau này, những lần được về quê sum vầy sẽ càng trở nên trân trọng”, Vân Anh bày tỏ.