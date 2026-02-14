Cảnh 5 đứa trẻ chia nhau 1 cây xúc xích gây xôn xao

Người xưa thường nói "đông con nhiều phúc", nhưng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và nuôi dạy trẻ ngày càng đắt đỏ, quan niệm này đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Bởi lẽ, tình yêu thương của cha mẹ dù bao la đến đâu cũng cần một nền tảng vật chất nhất định để các con được phát triển toàn diện.

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh 5 đứa trẻ cùng chia nhau một cây xúc xích nhỏ đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Được biết, người mẹ trong câu chuyện sống ở nông thôn và có 5 người con. Đoạn video gây chú ý bởi khoảnh khắc những đứa trẻ háo hức chuyền tay nhau món đồ ăn vặt rẻ tiền. Trước khi đưa cho các con, người mẹ cũng cắn một miếng, sau đó cây xúc xích lần lượt đi qua tay hai anh lớn rồi đến ba em gái nhỏ. Mỗi đứa trẻ đều tranh thủ cắn một miếng với gương mặt rạng rỡ, đầy thích thú. Đặc biệt, cô em thứ tư chỉ dám nhấm nháp một chút rồi nhường phần còn lại cho em út.

Người mẹ là người ăn đầu tiên (Ảnh chụp màn hình)

Sau đó là 5 đứa trẻ lần lượt chia nhau 1 cây xúc xích (Ảnh chụp màn hình)

Hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Một món ăn vặt bình thường với nhiều đứa trẻ khác lại trở thành "món quà xa xỉ" trong gia đình này. Dưới phần bình luận, không ít ý kiến bày tỏ sự xót xa, nhưng cũng có những bình luận thẳng thắn về việc sinh con quá dày: "Nhìn các bé nhường nhau mà thấy thương quá", "Nếu sinh ít lại, có lẽ cuộc sống của các con đã bớt vất vả hơn"...

Nhiều người cho rằng việc các con biết sẻ chia là một phẩm chất tốt, thể hiện tình cảm anh em gắn bó. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, dư luận đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của bậc làm cha mẹ. Khi nguồn lực kinh tế quá hạn hẹp, việc sinh nhiều con nhưng không đảm bảo được những nhu cầu cơ bản nhất sẽ vô tình tạo áp lực lên chính đôi vai của những đứa trẻ.

Một số cư dân mạng nhận định rằng nền tảng của giáo dục gia đình vẫn cần xuất phát từ sự ổn định về vật chất. Khi cuộc sống quá chật vật, không chỉ bữa ăn bị ảnh hưởng mà cơ hội học tập hay sự tự tin của trẻ cũng dễ bị hạn chế. Một đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn kéo dài thường có xu hướng nhường nhịn vì hoàn cảnh bắt buộc hơn là sự dư dả về tâm hồn.

Cảnh tượng khiến người ta vừa thường vừa suy ngẫm (Ảnh chụp màn hình)

Sau cùng, câu chuyện về 5 đứa trẻ chia nhau một cây xúc xích không chỉ là bài học về sự sẻ chia, mà còn là một "nốt trầm" buộc người lớn phải suy ngẫm. Tình yêu thương của cha mẹ là vô giá, nhưng nó không thể thay thế được sữa, quần áo hay học phí cho các con. Đông con chỉ thực sự là "phúc" khi mỗi đứa trẻ đều được lớn lên trong sự đủ đầy, thay vì phải sớm làm quen với việc nhường nhịn vì thiếu thốn.

Việc sinh bao nhiêu con là quyền cá nhân, nhưng đảm bảo cho con một tuổi thơ không phải lo toan về vật chất lẫn tinh thần mới là món quà ý nghĩa nhất mà cha mẹ có thể dành tặng cho con mình.

Theo Sohu