Bên trong trụ sở chính của BIG4 kiểm toán lớn nhất thế giới: Rộng 25.000m2, nhân viên thích ngồi đâu thì ngồi

Deloitte là một trong bốn hãng kiểm toán và tư vấn lớn nhất thế giới thường được gọi là BIG4 bên cạnh PwC, EY và KPMG. Doanh nghiệp hoạt động dưới tên pháp lý Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), có trụ sở pháp lý tại London (Vương quốc Anh) và vận hành theo mô hình mạng lưới các công ty thành viên độc lập tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tính đến những năm gần đây, Deloitte từng ghi nhận doanh thu toàn cầu vượt mốc 60 tỷ USD mỗi năm, liên tục giữ vị trí hãng kiểm toán có doanh thu lớn nhất thế giới trong nhóm BIG4. Mạng lưới này quy tụ khoảng 450.000 nhân viên trên toàn cầu, cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn, thuế, quản trị rủi ro và tư vấn tài chính cho phần lớn các tập đoàn thuộc Fortune Global 500.

Quy mô nhân sự và doanh thu của Deloitte thậm chí tương đương hoặc vượt GDP của một số quốc gia nhỏ, cho thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng của hãng trong hệ sinh thái tài chính, doanh nghiệp toàn cầu.

Tọa lạc tại 1 New Street Square, London (EC4A 3HQ), trụ sở chính của Deloitte tại Anh và khu vực Bắc Âu là một trong những văn phòng kiểm toán hiện đại bậc nhất thế giới. Tòa nhà có tổng diện tích khoảng 270.000 feet vuông (tương đương hơn 25.000m2), đủ sức phục vụ hàng nghìn nhân viên mỗi ngày tại trung tâm tài chính của thủ đô nước Anh.

Không gian này được thiết kế lại toàn diện theo mô hình “Workplace of the Future”, thay thế tư duy bàn làm việc cố định bằng mô hình activity-based working. Tại đây, khoảng 2.000 - 3.000 nhân sự có thể làm việc linh hoạt mà không cần chỗ ngồi cố định. Gần 50% bàn làm việc là bàn điều chỉnh độ cao (sit-stand desk), cho phép nhân viên chuyển đổi giữa ngồi và đứng nhằm giảm áp lực cột sống và cải thiện tuần hoàn.

Điểm gây chú ý nhất nằm ở các chỉ số bền vững. Trụ sở Deloitte London đạt chứng nhận BREEAM Outstanding với số điểm khoảng 94%, mức cao nhất trong hệ thống đánh giá công trình xanh tại châu Âu. Đây là một trong những điểm số cao nhất từng được ghi nhận đối với một tòa nhà văn phòng tại Anh. Bên cạnh đó, công trình cũng đạt WELL Gold Certification, tiêu chuẩn đánh giá dựa trên hơn 100 chỉ số liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần của con người trong không gian làm việc.

Yếu tố “xanh” không chỉ nằm ở giấy chứng nhận. Bên trong tòa nhà có hơn 6.000 cây xanh được bố trí trong khoảng 700 cụm thực vật khác nhau, bao gồm tường rêu, cây treo và khu vườn nội thất. Hệ thống thông gió và lọc không khí được thiết kế để tối ưu chất lượng không khí trong nhà, trong khi ánh sáng tự nhiên được tận dụng tối đa nhờ cấu trúc mặt kính lớn và bố cục mở.

Về hạ tầng kỹ thuật, Deloitte tích hợp hệ thống quản lý tòa nhà thông minh nhằm tối ưu năng lượng và hiệu suất vận hành. Nhiệt độ, ánh sáng và tiêu thụ điện được kiểm soát tự động, giúp giảm đáng kể lượng phát thải carbon so với các mô hình văn phòng truyền thống. Công trình được xây dựng với mục tiêu giảm tiêu thụ năng lượng và nâng cao hiệu quả vận hành trong dài hạn.

Không gian nội thất được chia thành nhiều khu chức năng khác nhau, bao gồm hàng trăm phòng họp lớn nhỏ, khu workshop sáng tạo, lounge nội bộ, quán cà phê và khu “The Retreat” - nơi hạn chế thiết bị điện tử để khuyến khích nghỉ ngơi. Deloitte cũng bố trí các khu “touchdown area” cho nhân viên di chuyển giữa các bộ phận hoặc làm việc ngắn hạn trong ngày.

Vị trí của tòa nhà cũng mang ý nghĩa chiến lược. 1 New Street Square nằm gần các khu pháp lý và tài chính quan trọng của London, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận khách hàng doanh nghiệp lớn. Không gian bên trong được thiết kế để phục vụ không chỉ nhân viên mà còn khách hàng trong các buổi hội thảo, tư vấn chiến lược và workshop giải quyết vấn đề kinh doanh phức tạp.

Ngoài văn phòng hiện đại, Deloitte còn là một trong những hãng kiểm toán trả lương khá cao, đặc biệt tại thị trường Mỹ. Ở cấp khởi điểm như Analyst hoặc Consultant, thu nhập thường dao động khoảng 90.000-100.000 USD/năm, tương đương khoảng 2,2-2,5 tỷ đồng. Senior Consultant có thể đạt khoảng 120.000-130.000 USD/năm, tức xấp xỉ 3-3,2 tỷ đồng. Ở cấp Manager hoặc Director, thu nhập phổ biến từ 180.000 đến hơn 300.000 USD/năm, tương đương 4,4-7,3 tỷ đồng. Riêng cấp Partner có thể đạt 350.000-400.000 USD mỗi năm, tức khoảng 8,5-9,8 tỷ đồng hoặc cao hơn tùy hiệu suất.

Bên cạnh lương, Deloitte cung cấp gói phúc lợi khá toàn diện gồm bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, chính sách nghỉ phép cạnh tranh và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp. Tại Mỹ, nhân viên còn được trợ cấp chăm sóc sức khỏe khoảng 1.000 USD/năm (khoảng 24-25 triệu đồng). Mức đãi ngộ cao đi kèm áp lực công việc lớn, đặc biệt trong mùa cao điểm kiểm toán, nhưng nhìn chung Deloitte vẫn là một trong những nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất trong ngành dịch vụ chuyên nghiệp toàn cầu.

Ảnh: Sketch Studios

Tổng hợp