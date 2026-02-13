Những ngày Tết, nếu thấy con có 4 hành động này thì xin chúc mừng: Bố mẹ đã dạy con rất khéo!

Những ngày giáp Tết, khi nhà nhà tất bật ngược xuôi, người lớn thường rơi vào vòng xoáy của dọn dẹp, mua sắm và những lo toan cơm áo. Thế nhưng, giữa sự bộn bề đó, có những khoảnh khắc nhỏ bé từ con trẻ khiến chúng ta bỗng khựng lại, thấy ấm lòng và tự hào. Đó là khi chúng ta nhận ra: Tài sản lớn nhất sau một năm không nằm ở con số trong tài khoản, mà ở sự trưởng thành trong nhân cách của con.

Dưới đây là 4 dấu hiệu "vàng" cho thấy bạn đang sở hữu những đứa trẻ được giáo dục cực kỳ tử tế:

1. Con tự giác "xắn tay" vào việc nhà mà không đợi nhắc nhở

Thay vì dán mắt vào điện thoại hay iPad khi thấy bố mẹ đang đánh vật với đống bát đĩa hay lau dọn bàn thờ, đứa trẻ "khéo dạy" sẽ biết hỏi: "Mẹ ơi, con giúp được gì không?".

Việc con biết cầm cây chổi lau đi vết bụi, biết giúp mẹ nhặt rau hay tự giác sắp xếp lại góc học tập cho gọn gàng đón Tết chứng tỏ con có sự quan sát và lòng trắc ẩn. Con hiểu rằng Tết là sự sẻ chia, không phải là đặc quyền để mình chỉ biết hưởng thụ.

2. Sự "tinh tế" khi nhận lì bao lì xì

Đây có lẽ là bài toán khó nhất với nhiều phụ huynh. Một đứa trẻ được giáo dục tốt sẽ không bao giờ mở bao lì xì ngay trước mặt khách, càng không bình phẩm về mệnh giá bên trong.

Nếu bạn thấy con đón nhận bao lì xì bằng hai tay, nói lời cảm ơn chân thành và cất gọn vào túi với thái độ trân trọng, đó là thành quả của cả một quá trình dạy bảo về giá trị của lời chúc thay vì giá trị của đồng tiền. Sự lịch thiệp đó chính là bộ mặt của gia đình.

Ảnh minh hoạ

3. Biết quan tâm đến ông bà, người lớn tuổi

Trong những bữa tiệc tất niên hay lúc về quê thăm họ hàng, thay vì chỉ mải mê chơi với bạn bè đồng lứa, đứa trẻ biết chạy đến hỏi thăm sức khỏe ông bà, rót một chén trà hay đơn giản là ngồi nghe người lớn nói chuyện một cách lễ phép.

Hành động này cho thấy con là đứa trẻ có nền tảng gia phong tốt, biết quý trọng cội nguồn và giàu lòng yêu thương. Một đứa trẻ biết kính trên nhường dưới chắc chắn sẽ nhận được sự yêu mến và thuận lợi hơn trong cuộc đời sau này.

4. Biết chia sẻ và từ chối những đòi hỏi vô lý

Tết là lúc trẻ con dễ nảy sinh tâm lý "đòi quà" hoặc muốn mua sắm quá đà. Nếu con bạn biết dừng lại trước một món đồ chơi đắt tiền khi hiểu bố mẹ đã vất vả, hoặc sẵn sàng chia sẻ bánh kẹo, đồ chơi của mình cho những người bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn, thì xin chúc mừng: Bạn đã dạy con được về sự thấu cảm và tính kỷ luật.

Đứa trẻ biết kiểm soát mong muốn cá nhân và nghĩ cho người khác chính là một "người trưởng thành nhỏ tuổi" đầy bản lĩnh.

Những hành động này tuy nhỏ, không hào nhoáng như những bảng điểm 10 hay những tấm bằng khen, nhưng lại là minh chứng sống động nhất cho một nền giáo dục gia đình thành công. Tết này, đừng chỉ khoe con học giỏi, hãy tự hào vì đã nuôi dạy được một đứa trẻ hiểu chuyện và giàu lòng nhân ái.

Bởi suy cho cùng, khéo dạy con chính là khoản đầu tư có lãi nhất của mỗi người làm cha, làm mẹ.