"Nghỉ 48 tiếng, chơi điện thoại 40 tiếng": Mẹ chụp lén con trai về quê nghỉ Tết, netizen chỉ ra vấn đề

Kỳ nghỉ vốn được xem là khoảng thời gian để con cái tạm gác lại áp lực học hành, nghỉ ngơi sau những tháng ngày căng thẳng. Thế nhưng trong không ít gia đình, chỉ cần nhìn thấy con nằm dài ôm điện thoại vài tiếng đồng hồ cũng đủ khiến cha mẹ sốt ruột. Với thế hệ phụ huynh, "nghỉ" thường đồng nghĩa với tranh thủ học thêm, đọc sách, rèn luyện kỹ năng. Còn với nhiều bạn trẻ, nghỉ đơn giản là được thả lỏng, làm điều mình thích mà không bị thúc ép.

Sự khác biệt trong cách hiểu ấy đã tạo nên một câu chuyện gây tranh cãi trên mạng xã hội những ngày gần đây. Theo đó, một bà mẹ Trung Quốc đã chia sẻ bảng ghi chép chi tiết sinh hoạt của con trai trong 48 giờ đầu tiên sau khi về nhà nghỉ Tết. Theo thống kê, trong vòng 2 ngày, cậu con trai đang là sinh viên đại học của bà đã dành tới 40 tiếng để chơi game trên điện thoại. Thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn vài tiếng ngủ và ăn uống. Người mẹ không giấu nổi lo lắng, cho rằng nếu tiếp tục duy trì nhịp sinh hoạt như vậy, sức khỏe của con sẽ bị bào mòn trước khi kịp tốt nghiệp.

Về quê nghỉ lễ được 2 ngày, cậu con trai dùng đến 40 tiếng đồng hồ để chơi game (Ảnh chụp màn hình)

Cậu chỉ dành vài tiếng để ngủ nghỉ, ăn uống... (Ảnh chụp màn hình)

Điều khiến dư luận chú ý không chỉ là con số "40 tiếng" mà còn là cách người mẹ theo dõi và ghi lại từng khung giờ sinh hoạt của con. Nhiều người cho rằng việc lén quan sát và thống kê chi li như vậy với một người đã trưởng thành phần nào cho thấy sự kiểm soát quá mức. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến đứng về phía phụ huynh. Họ cho rằng nhìn con thức trắng đêm chơi game, bỏ bê ăn ngủ, bất kỳ cha mẹ nào cũng khó có thể bình thản.

Phần bình luận dưới bài đăng nhanh chóng chia thành hai luồng quan điểm rõ rệt. Một bên cho rằng sinh viên đại học đã là người trưởng thành, có quyền tự quyết định cách sử dụng thời gian của mình, miễn là không gây hại cho người khác. Theo họ, kỳ nghỉ là khoảng thời gian hiếm hoi để "xả hơi", việc chơi điện thoại nhiều trong vài ngày đầu chưa đủ để kết luận về thái độ sống hay tương lai của một người.

Bên còn lại lại nhìn câu chuyện dưới góc độ sức khỏe và kỷ luật cá nhân. Họ cho rằng nếu ngay cả nhịp sinh hoạt cơ bản cũng mất kiểm soát thì rất dễ trượt dài và cha mẹ lo lắng là điều dễ hiểu.

Cũng có những ý kiến dung hòa hơn, cho rằng vấn đề không nằm hoàn toàn ở 40 tiếng chơi game mà ở khoảng cách giao tiếp giữa hai thế hệ. Khi con đã bước vào tuổi trưởng thành, cách thể hiện sự quan tâm nếu vẫn dừng ở mức giám sát và thống kê có thể khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng. Ngược lại, nếu người trẻ không tự ý thức được giới hạn của bản thân, sự tự do cũng dễ biến thành buông thả.

Câu chuyện đã tạo ra nhiều tranh luận trái chiều (Ảnh minh họa: Pinterest)

Từ những bức ảnh chụp lén, câu chuyện mở ra nhiều suy ngẫm rộng hơn về cách cha mẹ và con cái nhìn nhận kỳ nghỉ, trách nhiệm và sự trưởng thành. Trong thời đại mà điện thoại và game gần như trở thành một phần đời sống của giới trẻ, việc sử dụng quá nhiều rõ ràng không phải điều tích cực. Nhưng chỉ dừng lại ở việc trách mắng hay kiểm soát chặt chẽ có lẽ chưa phải lời giải trọn vẹn.

Có lẽ điều quan trọng hơn cả là tìm được điểm cân bằng giữa quan tâm và tôn trọng. Khi con còn nhỏ, cha mẹ quản lý là điều cần thiết. Nhưng khi con đã lớn, vai trò ấy dần chuyển thành đồng hành và định hướng. Một cuộc trò chuyện thẳng thắn về sức khỏe, kế hoạch cá nhân và kỳ vọng đôi khi hiệu quả hơn nhiều so với một bản thống kê chi tiết. Bởi trưởng thành không chỉ là con biết tự chịu trách nhiệm mà còn là cha mẹ biết lùi lại đúng lúc để con học cách làm chủ cuộc sống của mình.

Theo Sohu