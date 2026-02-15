Sinh viên về quê ăn Tết, điện thoại bỗng "bất tử": Sáng 100% pin, tối vẫn 97%, chuyện gì đang xảy ra?

Dịp Tết nguyên đán luôn là khoảng thời gian được mong chờ nhất trong năm, đặc biệt là với những người con xa quê. Sau một học kỳ căng thẳng, sinh viên hăm hở xách vali rời thành phố, mơ về những ngày nghỉ ngơi "trong mơ".

Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân về đến nhà, hàng loạt sinh viên bất ngờ phát hiện một "hiện tượng lạ" xảy ra với chiếc điện thoại của mình. Những chiếc máy vốn phải sạc 2-3 lần mỗi ngày ở thành phố, nay bỗng dưng trở nên "trâu" một cách khó tin. Không phải một hai trường hợp, mà là hàng loạt chia sẻ trùng hợp đến mức cư dân mạng phải bật cười vì quá đúng.

Tình trạng chung của sinh viên những ngày này là điện thoại dùng cả ngày không hết pin (Ảnh: Pinterest)

Trên các hội nhóm sinh viên, không khó để bắt gặp những dòng trạng thái dở khóc dở cười về việc pin điện thoại bỗng dưng "bất tử". Có những bạn chia sẻ rằng sáng sớm rút sạc 100%, đi làm cả ngày đến tối mịt về nhà vẫn còn nguyên... 97%. Thậm chí, nhiều chiếc điện thoại cũ với tình trạng chai pin trầm trọng cũng đột nhiên "hồi xuân", trụ vững được 2-3 ngày mới cần cắm sạc một lần.

Nghe thì kỳ lạ nhưng trên thực tế, "hiện tượng lạ" này không phải do lỗi phần mềm hay linh kiện tự chữa lành gì đâu. Tất cả đều là hệ quả của một sự thật phũ phàng, đó là sinh viên về quê ăn Tết nhưng thực chất là chuyển từ "đi học" sang "đi làm thuê... không lương" cho gia đình đấy!

Với lịch trình dày đặc do các "sếp bố", "sếp mẹ" sắp xếp, các nam thanh nữ tú của chúng ta lấy đâu ra thời gian mà chạm tay vào điện thoại. Vừa mở mắt ra, thay vì lướt TikTok hay check thông báo, các bạn đã bị gọi dậy để đối mặt với "cơn ác mộng" mang tên dọn dẹp nhà cửa.

Với lịch trình dày đặc do các "sếp bố", "sếp mẹ" sắp xếp, các nam thanh nữ tú gần như không có cơ hội chạm tay vào điện thoại. Vừa mở mắt ra, thay vì lướt TikTok hay kiểm tra thông báo, nhiều người đã được gọi dậy để bắt đầu hành trình dọn dẹp nhà cửa. Từ quét sân, lau nhà, giặt giũ, đi chợ cho đến nấu nướng, mọi việc diễn ra liên tục và gần như không có khoảng nghỉ.

Đặc biệt, bộ bàn ghế gỗ chạm trổ rồng phượng tỉ mỉ trong phòng khách - niềm tự hào của nhiều gia đình bỗng trở thành "thử thách lòng kiên nhẫn" lớn nhất. Việc kỳ cọ từng khe hở nhỏ có thể kéo dài hàng giờ đồng hồ. Khi đôi tay còn đang bận cầm chổi, cầm giẻ lau hay lấm lem dầu mỡ trong bếp, chiếc điện thoại nghiễm nhiên được… nghỉ Tết đúng nghĩa trong một góc phòng.

Từ rửa bát... (Ảnh: Phùng Hải Huyền)

Đến quét dọn nhà cửa... (Ảnh: Trang Socola)

Và đương nhiên, chẳng thể bỏ qua việc vệ sinh những bộ bàn ghế rồng phượng... 1001 công việc đổ xuống đầu sinh viên nghỉ Tết (Ảnh: Cúc)

Ngay dưới những bài đăng chia sẻ về hiện tượng này, cư dân mạng đã để lại hàng nghìn bình luận đồng cảm, tạo nên một bầu không khí vô cùng rôm rả. Nhiều người thừa nhận rằng về quê còn bận rộn và kiệt sức hơn cả lúc ở thành phố đi học, đi làm.

- Hóa ra người thực sự được nghỉ ngơi lại là cái điện thoại chứ không phải mình.

- Nhờ đống rồng phượng của bố mà cái máy pin chỉ 73% của mình vẫn trụ được 2 ngày mới phải sạc một lần.

- Đi làm 8 giờ dậy, 8 giờ 25 mới phải ra khỏi nhà, nhưng về quê nghỉ Tết thì 6 giờ đã bị dựng dậy.

- Nghiệp quật không chừa một ai, hôm qua vừa thấy bài này trên TikTok còn cười khà khà vì thấy mình rảnh, nay mẹ giao cho nhiệm vụ "tổng vệ sinh" bếp, làm quần quật từ sáng đến đêm chưa xong, điện thoại vẫn còn nguyên 99% pin vì có được sờ vào đâu!

- Đúng là về quê điện thoại chưa bao giờ biết hết pin là gì. Sáng 100%, trưa vẫn 97%, tối mịt chuẩn bị đi ngủ máy vẫn 90% vì cả ngày cắm mặt vào đống bát đĩa và 3 tầng nhà.

Dù mệt, dù than thở, nhiều sinh viên sau này nhìn lại vẫn thừa nhận đó là những ngày hiếm hoi trong năm được ở gần bố mẹ, được góp tay chuẩn bị cho Tết trọn vẹn. Pin điện thoại có thể sạc lại chỉ sau vài tiếng, nhưng thời gian quây quần bên gia đình thì không phải lúc nào cũng có thể "cắm sạc" để quay lại từ đầu.

Còn bạn thì sao, bạn có đang trải qua "hiện tượng lạ" này với chiếc điện thoại của mình không?