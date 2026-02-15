Bảng dặn dò học sinh tiểu học ở Hà Nội gây tranh cãi: "Hết Tết Nguyên đán thì có phải cam kết nữa không?"

Những ngày cận Tết, một bản cam kết dành cho học sinh tiểu học tại Hà Nội được phụ huynh chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Nội dung văn bản yêu cầu học sinh và phụ huynh cam kết không sử dụng chất cháy nổ, chấp hành an toàn giao thông và "không xem, tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy" trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Điều khiến nhiều người chú ý là đối tượng ký cam kết là học sinh lớp 1. Một phụ huynh đặt câu hỏi: "Hết Tết Nguyên đán thì có phải cam kết nữa không?".

"Học sinh lớp một của trường tiểu học mà phải ký cam kết “không xem và tuyên truyền văn hoá phẩm đồi trụy trước, trong và sau Tết nguyên đán”. Còn hết Tết nguyên đán thì có phải cam kết nữa không? Giáo dục nước ta nó cẩn thận thế đấy, dặn các con từ thuở còn thơ. Cho các mầm non làm quen với các cam kết từ sớm, đảm bảo sau này viết các thể loại cam kết không ngượng tay", người này gay gắt.

Cách đặt vấn đề này nhanh chóng tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi.

Theo nội dung văn bản, đây là biên bản cam kết thực hiện các quy định về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông và một số nội dung liên quan đến việc sử dụng pháo, chất kích thích, văn hóa phẩm không phù hợp. Văn bản có phần xác nhận của học sinh, cha mẹ học sinh và giáo viên chủ nhiệm.

Một số ý kiến cho rằng việc đưa nội dung "không xem và tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy" vào bản cam kết đối với học sinh lớp 1 là chưa thực sự phù hợp với lứa tuổi. Phụ huynh nêu trên cũng bày tỏ băn khoăn về phạm vi thời gian "trước, trong và sau Tết", đặt vấn đề liệu sau kỳ nghỉ lễ, nội dung cam kết này có còn được duy trì hay không.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại nhìn nhận đây là hoạt động tuyên truyền mang tính nhắc nhở chung, không chỉ dành riêng cho học sinh mà còn hướng tới sự phối hợp của gia đình. Một phụ huynh bình luận: thời điểm Tết là giai đoạn học sinh nghỉ dài ngày, ít chịu sự quản lý trực tiếp của nhà trường, trong khi nguy cơ tiếp xúc với pháo nổ, trò chơi bạo lực hoặc nội dung không phù hợp trên mạng có thể gia tăng. Việc ký cam kết được xem như hình thức thông tin để cha mẹ lưu ý quản lý con em sát sao hơn.

Có ý kiến cho rằng các cơ quan, tổ chức vẫn thường ký cam kết tương tự vào dịp cao điểm lễ Tết nhằm tăng cường ý thức chấp hành quy định. Trong trường hợp học sinh tiểu học, phụ huynh là người đồng ký và chịu trách nhiệm chính trong việc giám sát, hướng dẫn con. Vì vậy, bản cam kết không nên hiểu đơn thuần là yêu cầu một em nhỏ tự chịu trách nhiệm mà là sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình.

Một phụ huynh khác chia sẻ thực tế rằng trẻ em hiện nay tiếp cận thiết bị điện tử khá sớm. Dù còn nhỏ, một số em đã biết sử dụng điện thoại, máy tính bảng. Do đó, việc nhắc nhở về nội dung phù hợp trên môi trường mạng cũng là điều cần thiết, nhất là trong thời gian nghỉ lễ khi sinh hoạt có thể thay đổi.

Ở chiều ngược lại, cũng có người cho rằng các nội dung trong văn bản nên được điều chỉnh ngôn ngữ cho phù hợp với từng độ tuổi để tránh gây hiểu lầm hoặc tạo cảm giác nặng nề. Việc truyền thông rõ ràng mục đích của bản cam kết có thể giúp phụ huynh hiểu đây là biện pháp phòng ngừa chung, không phải quy kết hay gán ghép cho học sinh nhỏ tuổi.

Thời gian "trước, trong và sau Tết" được hiểu là giai đoạn nhấn mạnh việc tăng cường ý thức, chứ không có nghĩa sau Tết các quy định không còn hiệu lực. Các nội dung về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ hay sử dụng nội dung phù hợp vốn là yêu cầu xuyên suốt trong năm học.

Từ câu chuyện trên có thể thấy, sự quan tâm của phụ huynh đến nội dung giáo dục là điều tích cực. Đồng thời, việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý, định hướng cho trẻ trong thời gian nghỉ lễ cũng là vấn đề được nhiều người đồng thuận. Điều quan trọng là cách triển khai và truyền đạt thông tin sao cho rõ ràng, phù hợp với lứa tuổi, để mục tiêu cuối cùng là đảm bảo an toàn và môi trường phát triển lành mạnh cho học sinh được thực hiện hiệu quả.