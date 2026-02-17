4 điều người EQ cao không bao giờ nói vào ngày đầu năm mới

Trong văn hóa phương Đông, những ngày đầu xuân luôn cần sự cộng hưởng của những năng lượng tích cực, hài hòa. Tuy nhiên, ranh giới giữa sự quan tâm thân tình và sự tò mò khiếm nhã đôi khi chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh. Nhiều người vô tình biến những cuộc chúc Tết thành "buổi thẩm vấn" hoặc "phòng phán xét" mà không hề hay biết.

Dưới đây là 4 điều mà người có EQ cao tuyệt đối không bao giờ thốt ra trong những ngày đầu năm mới:

1. Những lời "nhắc lại" lỗi lầm hoặc thất bại trong năm cũ

Năm mới là biểu tượng của sự khởi đầu và hy vọng. Người có EQ thấp thường có thói quen "tổng kết hộ" người khác bằng những câu như: "Năm ngoái làm ăn thất bát thế, năm nay cố mà bù lại nhé" hay "Cái vụ lùm xùm năm cũ xử lý xong chưa?".

Ảnh minh họa

Việc khơi lại những vết thương lòng hay những thất bại chưa nguôi của người khác ngay giữa không khí vui tươi là biểu hiện của sự thiếu thấu cảm trầm trọng. Người tinh tế luôn biết cách bao dung cho quá khứ của người đối diện, họ chỉ tập trung chúc tụng những cơ hội và sự tốt lành ở phía trước.

2. Những câu hỏi "soi mói" về đời tư và lựa chọn cá nhân

"Bao giờ lấy chồng?", "Lương tháng bao nhiêu?", "Sao mãi chưa sinh con?"... là những câu hỏi đã trở thành nỗi ám ảnh của người trẻ mỗi dịp Tết. Người có EQ cao hiểu rằng mỗi người có một lộ trình cuộc đời và những nỗi niềm riêng không nhất thiết phải phơi bày.

Việc dùng danh nghĩa "quan tâm" để xâm phạm ranh giới cá nhân chỉ cho thấy bạn là người có lối tư duy áp đặt. Thay vì đặt đối phương vào thế khó xử, họ chọn cách hỏi thăm về sức khỏe, những chuyến đi hay những sở thích giản đơn để tạo không khí thoải mái, dễ chịu.

3. Những lời so sánh "con nhà mình" với "con nhà người ta"

Trong các buổi họp mặt họ hàng, việc đem thành tích của những đứa trẻ ra làm bàn cân so sánh là một "độc tố" tàn phá không khí gia đình. Người EQ thấp thường khoe khoang con mình để hạ thấp con người khác, hoặc dùng thành công của người khác để mỉa mai con mình. Hành động này không chỉ làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ nhỏ mà còn gây ra sự đố kỵ ngầm giữa các thành viên.

Ảnh minh họa

Người có giáo dục gia đình tốt luôn hiểu rằng mỗi đứa trẻ là một bản thể duy nhất. Họ dành lời khen cho sự nỗ lực của từng cá nhân thay vì tạo ra một cuộc đua điểm số ngay bàn tiệc đầu năm.

4. Những lời phàn nàn, than vãn về hoàn cảnh của bản thân

Ngày đầu năm, ai cũng mong muốn nhận được những năng lượng rạng rỡ. Việc bạn gặp ai cũng "than nghèo kể khổ", oán trách thời thế hay phàn nàn về dịch vụ, thời tiết... sẽ khiến người xung quanh cảm thấy mệt mỏi và muốn lánh xa.

Người có EQ cao biết cách quản trị cảm xúc cá nhân; họ hiểu rằng sự than vãn không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm tiêu tán "vận may" của chính mình và những người nghe. Họ chọn cách lan tỏa sự lạc quan, trân trọng những gì đang có, bởi đó mới là cách tốt nhất để thu hút tài lộc và nhân duyên trong năm mới.