Nếu đến Việt Nam đón Tết, nhóm bạn Doraemon tự nhiên được lì xì: Người ngượng ngùng cảm ơn, người nhận nhanh như gió

Trong suốt nhiều thập kỷ, Doraemon không chỉ là bộ truyện tranh gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ, mà còn là "tấm gương" phản chiếu những tính cách khác nhau: có người nhút nhát, có người bốc đồng, có người thực tế, cũng có người khéo léo đến mức... hơi quá đà. Dù bối cảnh câu chuyện xoay quanh nước Nhật, nhưng chính sự gần gũi ấy khiến độc giả luôn tò mò chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhóm bạn Doraemon bước ra khỏi trang truyện, đặt chân đến những nền văn hóa khác.

Trong không khí Tết đang ngập tràn khắp Việt Nam, một câu hỏi thú vị được đặt ra là nếu Doraemon và nhóm bạn sang Việt Nam đón Tết, được người lớn mừng tuổi bằng phong bao lì xì, mỗi người sẽ cư xử thế nào? Tác giả Fujiko F. Fujio chưa từng vẽ nên tình huống này, nhưng với sự hỗ trợ của AI, độc giả hoàn toàn có thể thử "tưởng tượng có căn cứ", dựa trên tính cách quen thuộc của từng nhân vật.

Doraemon

Là nhân vật trưởng thành nhất trong nhóm, Doraemon hẳn hiểu khá rõ ý nghĩa của lì xì không nằm ở số tiền mà ở lời chúc đầu năm. Khi được mừng tuổi ở Việt Nam, Doraemon nhiều khả năng sẽ mỉm cười, cúi đầu cảm ơn rất lễ phép. Mèo ú có thể còn tranh thủ giải thích cho Nobita rằng đây là "phong tục chúc may mắn", chứ không phải tiền tiêu vặt vô điều kiện.

Với Doraemon, phong bao lì xì có thể được cất gọn gàng vào túi trước bụng, kèm theo lời nhắc quen thuộc: "Nhớ dùng cho đúng việc nhé". Một phản ứng rất Doraemon vừa dễ thương, vừa mang dáng dấp của một "người giám hộ bất đắc dĩ".

Nobita

Với Nobita, việc được lì xì có lẽ là một tình huống vừa vui vừa… áp lực. Cậu bé vốn nhút nhát, lại không quen với việc được người lớn chú ý, nên phản xạ đầu tiên có thể là đứng đơ ra vài giây, cúi đầu liên tục và nói "Cháu cảm ơn ạ" bằng giọng nhỏ xíu.

Dù ngoài mặt tỏ ra bối rối, nhưng chỉ cần liếc nhìn phong bao đỏ trên tay, ánh mắt Nobita chắc chắn sẽ sáng lên. Cậu có thể đã nghĩ sẵn trong đầu sẽ dùng tiền đó để mua truyện tranh hay đồ chơi, trước khi bị Doraemon nhắc nhở quay về thực tế.

Jaian

Jaian gần như là nhân vật dễ đoán nhất trong tình huống này. Khi được lì xì, cậu sẽ là người phản ứng nhanh nhất: chìa tay ra trước, nhận phong bao dứt khoát, miệng nói "Cháu cảm ơn ạ!" với âm lượng đủ để cả nhà cùng nghe.

Jaian không quá để tâm đến nghi thức, cũng chẳng ngại bị chú ý. Với cậu, được lì xì là một "chiến lợi phẩm" đầu năm, và khả năng cao Jaian sẽ khoe ngay rằng mình được mừng tuổi "nhiều lắm", bất chấp thực tế ra sao.

Suneo

Suneo có lẽ sẽ là người khiến người lớn bật cười nhất. Ban đầu, cậu có thể xua tay nhẹ, nói vài câu xã giao kiểu "Cháu không dám nhận đâu ạ", nhưng ánh mắt thì không rời phong bao lì xì. Chỉ cần được thuyết phục thêm một câu, Suneo sẽ nhận ngay, kèm theo nụ cười rất "ngoại giao".

Với Suneo, việc nhận lì xì không chỉ là tiền, mà còn là một cách để thể hiện mình hiểu chuyện, lịch sự và biết cư xử, ít nhất là trong mắt người lớn.

Shizuka

Shizuka có lẽ là người cư xử "chuẩn chỉnh" nhất trong nhóm. Khi được lì xì, cô bé sẽ cúi đầu cảm ơn, nhận phong bao bằng hai tay và thể hiện rõ sự trân trọng. Với Shizuka, phong bao lì xì mang ý nghĩa lời chúc hơn là giá trị vật chất.

Cô bé có thể còn nhắc lại lời chúc Tết dành cho người lớn, khiến bầu không khí trở nên ấm áp và đúng tinh thần ngày đầu năm.