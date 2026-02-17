Nữ sinh năm cuối bị mẹ đuổi khỏi nhà ngay mùng 1 Tết, em trai mừng ra mặt?

Mùng 1 Tết lẽ ra là thời điểm gia đình quây quần, sum họp. Thế nhưng trên mạng xã hội Trung Quốc, một bài đăng cũ lại bất ngờ khiến nhiều người ta nghẹn lòng khi một cô gái bị chính bố mẹ đuổi khỏi nhà ngay ngày đầu năm, mà nguyên nhân chỉ vì không rửa bát. Câu chuyện nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận, không chỉ vì sự việc xảy ra đúng dịp Tết, mà còn bởi những gì ẩn phía sau đó.

Cô gái đến từ Sơn Đông, Trung Quốc, thời điểm đó đang là sinh viên năm 4. Vì trường cho nghỉ sớm nên cô về nhà để chuẩn bị đón năm mới. Theo lời nữ sinh, từ ngày về nghỉ Tết, cô gần như không ngơi tay khi phải dọn dẹp, quét nhà, lau nhà, làm đủ mọi việc. Trong khi đó, người em trai trạc tuổi lại không phải động tay vào bất cứ việc gì, ngày nào cũng chơi game.

Mâu thuẫn bùng nổ khi người cha yêu cầu cô rửa bát. Cảm giác bất công dồn nén khiến cô phản ứng. Người mẹ lập tức trách móc: “Con gái nhà người ta tầm này đã kiếm tiền rồi, con nhà mình thì bảo rửa bát cũng không rửa”. Câu nói ấy trở thành giọt nước tràn ly.

Trong lúc cãi vã, cô nhắc lại những điều mình đã trải qua khi năm nhất còn được chu cấp 1.000 tệ (khoảng 3,7 triệu đồng) mỗi tháng, sang năm hai chỉ còn 500 tệ (khoảng 1,9 triệu đồng), buộc phải tự đi làm thêm để trang trải. Từ làm ở căng tin trường, dạy kèm mùa hè đến làm phục vụ khách sạn, cô đều từng trải qua.

Ngược lại, em trai cô học trung cấp nghề, không chăm học nhưng mỗi tháng vẫn có 2.000 tệ (khoảng 7,5 triệu đồng) tiền tiêu vặt. Thậm chí, cậu còn thường xuyên mua giày mới khoe trước mặt chị. Sau cuộc cãi vã, bố mẹ nổi giận, yêu cầu cô “cút khỏi nhà” và tuyên bố năm sau không cần về nữa. Cô gái trong bộ đồ ngủ, đi một chiếc dép lê, rời khỏi nhà giữa trời lạnh. Vì đói và rét, cô buộc phải quay lại.

Cô gái trong bộ đồ ngủ, đi một chiếc dép lê, rời khỏi nhà giữa trời lạnh. (Ảnh: Aboluowang)

Nhưng khi trở về, không ai hỏi han hay quan tâm, em trai thậm chí còn tỏ thái độ hả hê. Lần này, cô gái quyết định dứt khoát thu dọn quần áo, mang theo giấy tờ tùy thân và rời đi.

Nửa tiếng sau, chiếc vali được kéo ra khỏi cửa. May mắn, một người bạn đã cho cô ở nhờ căn hộ trống trong dịp Tết. Cô bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống mới, lựa chọn thành phố muốn gắn bó và đặt mục tiêu phát triển trong ngành luật.

Cô gái dứt khoát thu dọn quần áo, mang theo giấy tờ tùy thân và rời đi. (Ảnh: Aboluowang)

Sáng mùng 1, trong căn phòng thuê tạm, cô gái tự mình tổng vệ sinh, lau nhà, lau kính. Cô viết rằng khi có đủ năng lực và tích lũy, cô muốn giúp đỡ những cô gái yếu thế giống mình, tiếp tục lan tỏa sự tử tế đã nhận được. Câu chuyện khiến nhiều người xúc động, nhưng cũng đặt ra một câu hỏi không dễ trả lời là phải chăng tư tưởng “trọng nam khinh nữ” chưa từng thực sự biến mất, chỉ là thay đổi hình thức?

Bởi điều khiến người ta đau lòng nhất không chỉ là việc một cô gái bị đuổi khỏi nhà ngày Tết, mà là cảm giác bất công kéo dài suốt nhiều năm. Khi sự hy sinh của một người trở thành điều hiển nhiên, còn đặc quyền của người khác lại được xem là mặc định, vì thế, xảy ra mâu thuẫn chỉ là vấn đề thời gian.

Theo Aboluowang