Top 10 ngành bị ảnh hưởng bởi AI năm Bính Ngọ 2026

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra làn sóng thay đổi mạnh mẽ trên thị trường lao động toàn cầu, đặt ra câu hỏi lớn về tương lai việc làm trong nhiều lĩnh vực. Các chuyên gia nhận định AI không "xóa sổ" hoàn toàn nghề nghiệp, nhưng sẽ thay đổi sâu sắc bản chất công việc, đặc biệt với những ngành có tính lặp lại cao.

Báo cáo của Goldman Sachs (2023) từng ước tính AI có thể tự động hóa khoảng 25% tổng số công việc hiện nay, tương đương hàng trăm triệu việc làm có nguy cơ bị thay thế ở Mỹ và châu Âu. Theo nhiều chuyên gia lao động, xu hướng này đang diễn ra nhanh hơn khi AI được ứng dụng sâu vào doanh nghiệp, nhà máy và dịch vụ.

Trong bối cảnh năm Bính Ngọ 2026, một số nhóm ngành nghề được dự báo chịu tác động rõ rệt nhất từ làn sóng AI:

1. Nhân viên nhập liệu, xử lý dữ liệu

Đây là nhóm nghề có nguy cơ bị thay thế sớm nhất do công việc mang tính lặp lại, quy trình rõ ràng. Công nghệ nhận diện ký tự (OCR) và tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) đã có thể xử lý khối lượng lớn dữ liệu nhanh và chính xác hơn con người.

Nhân viên nhập liệu đứng đầu tiên trong Top 10 công việc bị ảnh hưởng bởi AI

2. Kế toán cơ bản, kiểm toán viên sơ cấp

Nhiều phần mềm AI có thể tự động nhập liệu, phân loại chi phí và phát hiện sai sót tài chính. Vai trò kế toán mang tính thủ tục đang thu hẹp, trong khi các vị trí chiến lược vẫn cần chuyên gia con người.

3. Nhân viên chăm sóc khách hàng cơ bản

Chatbot và trợ lý ảo có thể xử lý các yêu cầu lặp lại 24/7. Các vị trí chăm sóc khách hàng tuyến đầu, chủ yếu trả lời câu hỏi đơn giản, đang chịu áp lực lớn từ tự động hóa.

4. Lập trình viên cấp thấp

AI đã có khả năng viết mã cơ bản, sửa lỗi và kiểm thử phần mềm. Những công việc lập trình lặp lại có thể bị thay thế, buộc người lao động phải nâng cao kỹ năng chuyên sâu.

5. Nhân viên telesales, khảo sát qua điện thoại

Công nghệ giọng nói AI có thể thực hiện cuộc gọi tự động với số lượng lớn, xử lý kịch bản bán hàng và khảo sát, làm giảm nhu cầu nhân sự ở vị trí này.

Sự phát triển nhanh của AI sẽ làm "khó" công việc của các nhân viên bán hàng qua điện thoại

6. Lao động sản xuất lặp lại

Robot và hệ thống tự động đang thay thế nhiều công nhân trong dây chuyền sản xuất, đóng gói và vận chuyển, đặc biệt ở các công việc đòi hỏi độ chính xác cao và thao tác lặp lại.

7. Biên tập viên ảnh, video cơ bản

Các công cụ AI có thể tự động chỉnh sửa hình ảnh, cắt ghép video và tạo nội dung cơ bản. Những công việc kỹ thuật đơn giản trong truyền thông và marketing bị ảnh hưởng rõ rệt.

8. Trợ lý pháp lý, phân tích hợp đồng

AI có thể đọc và phân tích hàng nghìn trang tài liệu pháp lý trong thời gian ngắn. Những công việc rà soát hợp đồng theo mẫu đang dần được tự động hóa.

9. Nhà phân tích dữ liệu cơ bản

Các nền tảng AI có thể tổng hợp, xử lý và trực quan hóa dữ liệu nhanh hơn con người. Những vị trí phân tích mang tính báo cáo định kỳ có nguy cơ bị thay thế.

10. Giao dịch viên ngân hàng, thu ngân

Sự phát triển của ngân hàng số, ATM thông minh và thanh toán tự động khiến nhu cầu nhân sự tại quầy giao dịch giảm dần.

Nhân viên giao dịch tại quầy của các ngân hàng cũng bị ảnh hưởng

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng AI không hoàn toàn thay thế con người mà chủ yếu thay thế các nhiệm vụ lặp lại trong công việc. Những nghề đòi hỏi sáng tạo, tư duy chiến lược, cảm xúc và tương tác xã hội sâu sắc vẫn có "vùng an toàn" tương đối.

Trong kỷ nguyên AI, kỹ năng quan trọng nhất của người lao động là khả năng học tập suốt đời, nâng cao năng lực số và biết sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ. Việc thích ứng nhanh, phát triển kỹ năng mềm và tư duy sáng tạo sẽ quyết định khả năng trụ vững của người lao động trước làn sóng công nghệ mới.