Con gì bỏ đuôi thành con ngựa? 90% người đã trả lời sai!

Tiếng Việt vốn nổi tiếng là một ngôn ngữ có hệ thống từ vựng cực kỳ phong phú và cách biến hóa ngữ nghĩa đầy ảo diệu. Chính sự đa dạng từ các từ mượn, từ Hán Việt cho đến các cách gọi tên khác nhau tùy theo hoàn cảnh đã tạo nên một kho tàng câu đố chữ vô cùng lắt léo, thách thức trí thông minh của bất kỳ ai.

Đôi khi, những sự vật hay con vật quen thuộc quanh ta lại ẩn chứa những cách chơi chữ tầng tầng lớp lớp mà nếu chỉ suy luận theo nghĩa đen thông thường, chúng ta sẽ khó lòng tìm ra lời giải chính xác. Những câu đố này không chỉ đơn thuần là trò chơi trí tuệ mà còn là minh chứng cho sự tinh tế và chiều sâu của ngôn ngữ dân tộc.

Một trong những câu đố gây xôn xao cộng đồng mạng gần đây có nội dung như sau: "Con gì cắt bỏ đuôi sẽ biến thành con ngựa?".

Mới nghe qua, nhiều người sẽ cố gắng cắt ghép các chữ cái của từ "ngựa" hoặc tìm kiếm những từ có hậu tố liên quan nhưng đều đi vào ngõ cụt. Thực tế, để giải mã được "siêu phẩm" đố chữ này, bạn không thể chỉ nhìn vào mặt chữ hiện hữu mà phải vận dụng vốn từ Hán Việt và các tên gọi thay thế của các con vật.

Cho bạn 15 giây, bạn có giải được câu đố này không?

Đáp án gây bất ngờ cho tất cả chính là "Con mèo".

Nghe không liên quan gì đúng không? Thực tế, sự lý giải nằm ở chỗ con mèo còn được gọi là mão, theo 12 con giáp. Khi ta thực hiện thao tác "bỏ đuôi" bằng cách lược đi chữ cái "o" ở cuối từ mão, chúng ta sẽ thu được chữ mã. Trong từ điển Hán Việt, mã chính là từ dùng để chỉ con ngựa. Cách chơi chữ tầng tầng lớp lớp này khiến không ít người phải ngỡ ngàng trước sự lắt léo và tinh tế của ngôn ngữ dân tộc.

Theo Từ Điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên (Viện Ngôn ngữ học, Nhà xuất bản Đà Nẵng, xuất bản năm 2003), từ "ngựa" được định nghĩa là loài vật có vú, chân cao, móng đơn, chạy nhanh, thường được nuôi để cưỡi hoặc kéo xe.

Trong khi đó, theo Hán Việt Từ Điển của Đào Duy Anh (Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, tái bản năm 2005), từ "mã" (馬) có nghĩa là con ngựa, đồng thời cũng được dùng để chỉ các vật có hình dáng giống ngựa hoặc liên quan đến tốc độ. Việc kết nối hai khái niệm này thông qua cách gọi tên 12 con giáp (mão - mã) chính là chìa khóa then chốt tạo nên sức hấp dẫn cho câu đố.

Câu đố này một lần nữa minh chứng cho câu nói "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam". Việc chinh phục những câu đố chữ không chỉ là hình thức giải trí đơn thuần mà còn là cách để chúng ta trau dồi thêm vốn từ vựng và hiểu sâu hơn về nét đẹp văn hóa ẩn sau mỗi con chữ. Để trở thành một người am tường tiếng mẹ đẻ, có lẽ mỗi chúng ta đều cần giữ vững tinh thần học hỏi và khám phá những điều thú vị mỗi ngày.