Đưa con sang nhà sếp chúc Tết, con hồn nhiên: "Nhà bác này giàu nhỉ, kiểu gì lì xì cũng to" làm bố mẹ ngượng cháy mặt

Vợ chồng anh Tùng (Hà Nội) vốn là người chỉn chu, luôn coi trọng phép tắc ứng xử, nhất là với cấp trên. Năm nay, nhân dịp mùng 2 Tết, anh chị quyết định đưa cậu con trai 6 tuổi sang nhà sếp tổng chúc Tết. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, chị Lan - vợ anh đã chọn cho con bộ quần áo bảnh bao nhất, không quên dặn dò con phải lễ phép, chào hỏi to rõ ràng. Anh Tùng còn cẩn thận chuẩn bị một giỏ quà sang trọng, hy vọng buổi thăm hỏi sẽ thắt chặt thêm tình cảm đồng nghiệp.

Mọi chuyện diễn ra rất suôn vẹn cho đến khi cả nhà bước chân vào căn biệt thự lộng lẫy của sếp. Cậu con trai sau khi chào hỏi xong, vừa ngồi xuống bộ sofa da đắt tiền, mắt cứ đảo quanh nhìn những bức tranh mạ vàng và chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh.

Giữa lúc anh Tùng đang mải mê chúc sếp một năm mới "mã đáo thành công", cậu bé bỗng quay sang giật áo mẹ, nói bằng giọng lảnh lót: "Mẹ ơi, nhà bác này giàu thật mẹ nhỉ, nhìn toàn vàng thế kia thì kiểu gì bác cũng lì xì con to lắm mẹ ạ!".

Không gian phòng khách đang rộn ràng bỗng chốc im phăng phắc. Anh Tùng đang nâng chén trà thì khựng lại, mặt đỏ gay vì ngượng, còn chị Lan thì chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống. Sếp anh Tùng hơi bất ngờ, sau đó bật cười ha hả để phá tan bầu không khí đông cứng, nhưng ánh mắt của sếp cũng thoáng chút bối rối khi rút phong bao lì xì ra.

Tình huống bất ngờ khiến tất cả đều ngượng ngùng không thôi (Ảnh minh họa)

Vợ chồng anh Tùng chỉ biết cười trừ, vội vàng giải thích rằng con trẻ còn dại, hay nghe lỏm mấy câu chuyện phiếm của người lớn rồi bắt chước theo. Buổi chúc Tết vốn định kéo dài hơn nhưng vì quá xấu hổ, anh chị chỉ dám ngồi thêm 10 phút rồi xin phép ra về.

Trên đường về, anh Tùng không khỏi bực dọc, còn chị Lan thì suy nghĩ mãi không thôi. Chị nhận ra rằng, dù mình dặn con phải lễ phép, nhưng chính những cuộc trò chuyện vô tư của hai vợ chồng về thu nhập của sếp hay sự giàu có của nhà này, nhà nọ tại bàn ăn hằng ngày đã ngấm vào đầu con lúc nào không hay. Trẻ con như một tờ giấy trắng, chúng chưa hiểu được sự tinh tế trong giao tiếp mà chỉ đơn thuần lặp lại những gì chúng nghe thấy với một niềm tin ngây thơ.

Đưa con đi chúc Tết, cha mẹ cần chú ý điều gì để tránh những pha "muối mặt"?

Cha mẹ cần quản trị lời nói trước mặt trẻ

Trẻ em là những "chiếc máy ghi âm" nhạy bén nhất. Khi cha mẹ thường xuyên bàn luận về tiền bạc, so sánh giàu nghèo hay định giá người khác qua vật chất, trẻ sẽ hình thành tư duy rằng tiền là thước đo quan trọng nhất trong mọi mối quan hệ. Hãy học cách để những câu chuyện "người lớn" ngoài phạm vi nghe của con để giữ cho thế giới của trẻ luôn trong trẻo.

Dạy trẻ về ý nghĩa thực sự của việc chúc Tết

Thay vì chỉ dặn con "chào để nhận lì xì", hãy dạy con rằng đi chúc Tết là để gửi đi những lời chúc tốt đẹp và tình yêu thương đến người thân, bạn bè. Cha mẹ có thể cùng con tập những lời chúc ý nghĩa, tập trung vào sức khỏe và niềm vui hơn là sự giàu sang hay tiền bạc.

Thiết lập quy tắc ứng xử khi nhận quà

Trước khi đi chúc Tết, hãy thiết lập một "thỏa thuận" nhỏ với con về việc không bàn luận về quà cáp hay tiền lì xì. Hãy dạy trẻ biết trân trọng mọi phong bao dù bên trong là bao nhiêu, và luôn giữ thái độ khiêm tốn, lịch sự khi đến nhà người khác. Sự tự tin của trẻ nên đến từ vốn hiểu biết và cách cư xử thay vì sự kỳ vọng vào giá trị vật chất mà trẻ sẽ nhận được.

Tất nhiên, sự hồn nhiên của trẻ nhỏ là điều không thể tránh khỏi và chúng ta cũng không nên vì một câu nói của con mà trở nên gay gắt hay tự ti. Những tình huống ngượng ngùng đôi khi chỉ là một "tai nạn" nhỏ giúp cha mẹ nhận ra những lỗ hổng trong cách giáo dục hằng ngày để điều chỉnh kịp thời. Sau tất cả, một gia đình biết lắng nghe và sửa đổi cùng nhau mới là nền tảng để đứa trẻ trưởng thành một cách lịch thiệp và tử tế nhất.