Thật lòng khuyên bạn: Có 5 thứ ĐỪNG mua online vì rủi ro quá lớn, đã mất tiền còn rước bực vào người

Mua sắm online rất tiện lợi, nhưng không phải món đồ nào cũng phù hợp để "click chuột" rồi chờ ship về. Với những sản phẩm cần thử trực tiếp, lắp đặt chuyên nghiệp hoặc đòi hỏi chính sách bảo hành rõ ràng, mua qua mạng dễ rước thêm phiền toái. Dưới đây là 5 mặt hàng điển hình bạn nên cân nhắc kỹ trước khi đặt online.

1. Khóa cửa thông minh

Khóa cửa thông minh liên quan trực tiếp đến an toàn của cả gia đình, vì vậy dù tiện lợi đến đâu cũng không nên mua qua mạng. Các rủi ro có thể gặp phải gồm: thiết bị giá rẻ tồn tại lỗ hổng bảo mật, không phù hợp với độ dày cửa hoặc không được hỗ trợ kỹ thuật tận nơi. Thêm vào đó, việc lắp đặt loại khóa này đòi hỏi thợ có chuyên môn, nếu tự ý làm có thể khiến thân cửa bị hỏng hoặc chốt khóa mất đi độ linh hoạt. Lời khuyên là bạn nên đến cửa hàng chính hãng để trực tiếp thử khả năng nhận diện vân tay, mã số và yêu cầu dịch vụ lắp đặt chuyên nghiệp.

2. Rèm cửa đo kích thước theo thực tế

Rèm cửa chỉ đẹp khi được may đúng số đo, vừa vặn với không gian để đảm bảo độ dài, độ rũ và khả năng che chắn. Việc mua online thường gặp nhiều rủi ro: số đo tự đo không chuẩn, màu sắc và độ rũ của vải khác xa ảnh, hoặc chất liệu không đúng mong đợi vì không thể trực tiếp sờ thử. Ngoài ra, đường may, viền rèm và cách lắp thanh treo cũng ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ tổng thể. Cách an toàn nhất là chọn đơn vị cung cấp có dịch vụ đo và lắp tại nhà, đồng thời yêu cầu gửi mẫu vải thật để kiểm tra trước khi đặt may với số lượng lớn.

3. Gạch ốp lát

Gạch ốp lát thường có sự chênh lệch tông màu giữa các lô sản xuất, vì vậy nếu mua thiếu và phải bổ sung lô khác sẽ rất khó đồng bộ. Nếu mua online, việc vận chuyển gạch cũng dễ tiềm ẩn nguy cơ nứt vỡ, trong khi khiếu nại thường mất nhiều thời gian xử lý. Thêm vào đó, chất liệu gạch, độ chống trượt hay khả năng chịu mài mòn là những yếu tố chỉ có thể đánh giá chính xác khi nhìn tận mắt và sờ trực tiếp, chứ không thể chỉ dựa vào hình ảnh. Giải pháp an toàn là đến cửa hàng xem mẫu thực tế, chọn cùng một mã lô cho toàn bộ công trình và mua dư khoảng 6-10% để dự phòng cho việc cắt mép hoặc sửa chữa sau này.

4. Hệ thống điều hòa trung tâm cho gia dụng

Điều hòa không chỉ là thiết bị điện tử mà còn liên quan trực tiếp đến thiết kế của ngôi nhà. Công suất, hệ thống ống gió, vị trí đặt dàn nóng và dàn lạnh đều cần được khảo sát tại chỗ để đảm bảo vận hành ổn định. Nếu mua online mà không có kỹ sư thiết kế đi kèm, rất dễ gặp tình trạng máy quá tải, kêu ồn, tốn điện hoặc thậm chí không lắp đặt được do vướng kết cấu. Ngoài ra, vấn đề bảo trì và bảo hành đòi hỏi phải có đội ngũ kỹ thuật ngay tại địa phương. Cách mua khôn ngoan là làm việc với đại lý chính hãng, lập phương án lắp đặt chi tiết và ký hợp đồng rõ ràng về dịch vụ hậu mãi.

5. Thiết bị nhà tắm và đồ vệ sinh lớn

Các sản phẩm như bồn tắm, lavabo, bồn cầu hay vòi sen đều đòi hỏi kiểm tra kỹ lưỡng trước khi mua. Chất lượng lớp men, độ kín của gioăng, hệ thống xả nước hay cảm giác cầm nắm trên tay nắm kim loại chỉ có thể đánh giá chính xác khi trải nghiệm trực tiếp. Đây cũng là nhóm hàng dễ vỡ khi vận chuyển, việc đổi trả online thường phức tạp và tốn thời gian. Chưa kể, trên thị trường vẫn tồn tại hàng giả hoặc hàng đã qua tân trang nhưng được bán như mới. Giải pháp an toàn là đến showroom chính hãng để xem tận mắt, thử thực tế lưu lượng xả, kiểm tra lớp men và đồng thời yêu cầu dịch vụ lắp đặt, bảo hành đi kèm.

Theo Toutiao