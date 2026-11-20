Phụ nữ sau sinh là nhóm có nguy cơ gặp các vấn đề liên quan đến thành bụng và vùng bẹn.

Sau sinh, nhiều phụ nữ nóng lòng lấy lại vóc dáng nên sớm quay lại phòng tập, thậm chí tập những bài vận động cường độ cao. Tuy nhiên, cơ thể sau sinh cần thời gian để phục hồi. Việc tập luyện quá sức, đặc biệt là các động tác làm tăng áp lực ổ bụng, có thể khiến những vấn đề tiềm ẩn trở nên nghiêm trọng hơn.

Một phụ nữ 30 tuổi tại Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), đã phải nhập viện cấp cứu sau khi xuất hiện một khối phồng ở vùng đùi trong. Ban đầu, cô nghĩ mình chỉ bị căng cơ do tập luyện. Nhưng khi cơn đau ngày càng dữ dội, các bác sĩ phát hiện đây là một trường hợp thoát vị bẹn hiếm gặp, trong đó buồng trứng bị đẩy ra ngoài qua vị trí thành bụng yếu và mắc kẹt dưới da.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, sau khi sinh con, người phụ nữ nhận thấy thể trạng và vóc dáng thay đổi đáng kể. Muốn nhanh chóng lấy lại thân hình trước đây, cô quyết định đến phòng gym tập luyện, trong đó có các bài tập tăng cường sức mạnh.

Trong một buổi tập, khi hít sâu và chuẩn bị dùng sức, cô bất ngờ cảm thấy đau nhói ở mặt trong đùi. Ngay sau đó, một khối mềm có kích thước tương đương quả bóng bàn xuất hiện ở vùng này.

Cho rằng đây chỉ là biểu hiện căng cơ thông thường, người phụ nữ không đi khám mà tiếp tục sinh hoạt và tập luyện như bình thường.

Vài ngày sau, khối phồng không những không biến mất mà còn lớn dần. Mỗi lần bế con hoặc dùng sức, cô lại cảm thấy đau dữ dội, kèm theo tình trạng đầy bụng thường xuyên.

Dù đã xuất hiện những dấu hiệu bất thường, người phụ nữ vẫn tiếp tục đến phòng tập. Trong một buổi tập, sau khi hoàn thành ba hiệp nâng tạ đơn và chuẩn bị đứng dậy, cô đột ngột đau dữ dội vùng bụng. Khối phồng ở mặt trong đùi cũng trở nên căng đau và không thể dùng tay đẩy trở lại như trước.

Nhận thấy tình trạng nghiêm trọng, huấn luyện viên lập tức đưa cô đến bệnh viện.

Vì sao buồng trứng sa ra khỏi ổ bụng?

Bác sĩ cho biết người phụ nữ mắc thoát vị bẹn. Tại vùng bẹn xuất hiện một điểm yếu hoặc khe hở ở thành bụng, khiến buồng trứng bị đẩy qua đó và di chuyển xuống dưới da, tạo thành khối phồng có thể nhìn thấy hoặc sờ được.

Thoát vị bẹn xảy ra ở khu vực tiếp giáp giữa thân mình và đùi, thường nằm ở hai bên vùng bụng dưới, gần nếp gấp bẹn. Đây vốn là vị trí có cấu trúc thành bụng tương đối yếu, tạo điều kiện cho các cơ quan trong ổ bụng thoát ra ngoài khi áp lực bên trong tăng lên.

Thoát vị không phải là tình trạng khí tích tụ trong cơ thể. Thực chất, đây là hiện tượng một phần cơ quan hoặc mô trong ổ bụng, chẳng hạn như ruột, mạc nối hoặc trong một số trường hợp ở nữ giới là buồng trứng, chui qua vị trí thành bụng bị yếu hoặc khuyết.

Người mắc bệnh có thể nhận thấy khối phồng xuất hiện rõ hơn khi đứng, ho, rặn hoặc nâng vật nặng. Khi nằm xuống và thả lỏng cơ thể, khối phồng đôi khi tự thu nhỏ hoặc biến mất.

Điều đáng lo ngại là nếu phần cơ quan bị thoát vị mắc kẹt tại khe hở, không thể tự trở về ổ bụng hoặc dùng tay đẩy trở lại, tình trạng này được gọi là thoát vị nghẹt. Người bệnh có thể đau đột ngột, khối phồng trở nên căng cứng và rất đau khi chạm vào.

Nếu không được xử lý kịp thời, phần ruột hoặc cơ quan bị mắc kẹt có thể thiếu máu nuôi, dẫn đến hoại tử. Trong trường hợp nghiêm trọng, người bệnh còn có nguy cơ tắc ruột, viêm phúc mạc và các biến chứng đe dọa tính mạng.

Ở trường hợp người phụ nữ 30 tuổi nói trên, buồng trứng đã bị mắc kẹt dưới da và không thể đẩy trở lại. Đây là tình trạng cần được bác sĩ đánh giá, xử trí khẩn cấp, không thể tiếp tục theo dõi như một chấn thương cơ thông thường.

Vì sao phụ nữ sau sinh cần thận trọng khi tập luyện?

Theo bác sĩ, phụ nữ sau sinh là nhóm có nguy cơ gặp các vấn đề liên quan đến thành bụng và vùng bẹn. Trong thai kỳ, thành bụng phải giãn ra để thích nghi với sự phát triển của thai nhi. Sau sinh, cơ bụng và các mô liên kết cần thời gian phục hồi.

Một số phụ nữ còn gặp tình trạng tách cơ thẳng bụng, khiến hai dải cơ chạy dọc hai bên đường giữa bụng bị giãn cách. Quá trình phục hồi cần được thực hiện từ từ, thay vì vội vàng tập những bài tập nặng để ép cơ thể lấy lại vóc dáng.

Các động tác như nâng tạ, đẩy ngực, gồng bụng hoặc nâng vật nặng có thể làm tăng áp lực trong ổ bụng. Nếu cơ thành bụng chưa phục hồi tốt hoặc đã tồn tại điểm yếu, áp lực này có thể khiến khối thoát vị xuất hiện hoặc trở nên nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng cứ tập tạ sau sinh là sẽ bị thoát vị. Nguy cơ còn phụ thuộc vào tình trạng thành bụng, cơ địa, tiền sử bệnh lý và cường độ vận động của từng người.

Sau sinh nên tập luyện thế nào để tránh quá sức?

Việc muốn sớm lấy lại vóc dáng sau sinh là tâm lý dễ hiểu. Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng hơn cả là giúp cơ thể phục hồi an toàn.

Phụ nữ sau sinh nên bắt đầu bằng những hoạt động nhẹ nhàng, phù hợp với tình trạng sức khỏe và quá trình hồi phục. Trước khi quay lại các bài tập cường độ cao, đặc biệt là nâng tạ hoặc những động tác đòi hỏi gồng bụng mạnh, nên được bác sĩ hoặc chuyên gia phục hồi chức năng đánh giá.

Không có một mốc thời gian cố định phù hợp với tất cả mọi người. Khả năng vận động trở lại phụ thuộc vào phương pháp sinh, biến chứng trong quá trình sinh nở, tình trạng cơ bụng và sức khỏe tổng thể. Người sinh mổ hoặc có biến chứng càng cần được hướng dẫn riêng.

Đặc biệt, nếu xuất hiện khối phồng bất thường ở vùng bẹn hoặc gốc đùi, nhất là khi khối phồng rõ hơn lúc đứng, ho hoặc dùng sức, phụ nữ không nên tự kết luận đó là căng cơ. Cần đi khám để xác định nguyên nhân.

Nếu khối phồng đột ngột đau dữ dội, căng cứng, không thể đẩy trở lại, kèm buồn nôn, nôn hoặc chướng bụng, cần đến cơ sở y tế cấp cứu ngay. Không nên cố dùng lực đẩy khối phồng vào trong hoặc tiếp tục tập luyện.