Tại sao nhiều người lại dùng nến để thanh tẩy vận xui cuối năm?

Chúng ta đang đi dần về những ngày cuối cùng của một năm. Đây là khoảng thời gian kỳ lạ nhất, khi mà niềm háo hức đón chờ cái mới đan xen với sự tiếc nuối, thậm chí là mệt nhoài vì những áp lực dồn nén suốt mười hai tháng qua. Người ta hay bảo nhau phải dọn nhà đón Tết, nhưng có một thứ còn cần được dọn dẹp kỹ càng hơn, đó chính là tâm hồn. Và lạ thay, trong thế giới hiện đại đầy ắp công nghệ, nhiều người lại chọn quay về với một phương thức rất đỗi nguyên sơ để tìm kiếm sự tĩnh tại: Dùng nến để thanh tẩy vận xui, gột rửa tinh thần. Liệu có phép màu nào trong ngọn nến ấy, hay đó chính là một liệu pháp tâm lý dịu dàng mà chúng ta đang cần đến?

Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao vào những dịp quan trọng như sinh nhật, cầu nguyện, hay những phút giây cần sự lãng mạn, tĩnh tâm, chúng ta đều cần đến nến? Từ xa xưa, trước khi có ánh sáng điện, ngọn lửa đã là biểu tượng của sự sống, sự ấm áp và khả năng xua đuổi bóng tối, thú dữ. Trong tâm thức sâu thẳm của loài người, lửa mang sức mạnh của sự biến đổi. Nó có khả năng chuyển hóa những thứ hữu hình thành tro bụi và khói, bay lên cao và tan biến vào hư không.

Chính vì ý nghĩa nguyên thủy ấy, việc thắp nến vào dịp cuối năm không chỉ đơn thuần là thắp sáng một góc phòng, mà nó mang hàm ý biểu tượng sâu sắc về việc "đốt đi" những điều cũ kỹ, những năng lượng trì trệ, những vận xui rủi hay nỗi buồn đã bám víu lấy ta trong suốt một năm dài. Nhìn vào ngọn lửa nhỏ bé đang nhảy múa, ta như gửi gắm vào đó ước muốn mãnh liệt: "Hãy thiêu rụi những điều không may mắn này đi, để tôi được nhẹ nhàng bước sang trang mới".

Nhưng nếu chỉ nhìn nhận ở góc độ tâm linh hay phong thủy thì có lẽ vẫn chưa đủ để lý giải sức hút của nghi thức này đối với người trẻ hiện đại. Sâu xa hơn, việc dùng nến thanh tẩy chính là một liệu pháp tâm lý, một nghi thức chánh niệm đầy tinh tế. Cuộc sống cuối năm quá ồn ào và vội vã, chúng ta hiếm khi có một khoảng lặng thật sự để đối diện với chính mình. Khoảnh khắc bạn quyết định dừng lại mọi việc, dọn dẹp sạch sẽ một góc bàn, trịnh trọng đặt cây nến xuống, quẹt một que diêm và chờ đợi tim nến bắt lửa, chính là lúc bạn đang gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến não bộ rằng: "Tôi đang dành thời gian để chăm sóc tâm hồn mình". Hành động vật lý này tạo ra một sự đứt gãy cần thiết khỏi guồng quay lo toan. Khi tập trung nhìn vào ngọn lửa, hơi thở của ta tự nhiên chậm lại, những suy nghĩ rối ren cũng dần lắng xuống theo nhịp cháy bập bùng. Đó là lúc sự "thanh tẩy" thực sự diễn ra bên trong tâm trí.

Hơn nữa, không gian sống của chúng ta suốt một năm qua đã "chứng kiến" và tích tụ biết bao nhiêu năng lượng của những lần cãi vã, những đêm mất ngủ, những lo âu căng thẳng. Ngôi nhà đôi khi cũng cảm thấy "nặng nề". Việc thắp một ngọn nến, đặc biệt là các loại nến thơm với tinh dầu tự nhiên như xô thơm (sage), gỗ đàn hương, oải hương hay cam ngọt, có tác dụng thay đổi tần số rung động của không gian đó. Mùi hương tác động trực tiếp lên hệ viền của não bộ – nơi xử lý cảm xúc và ký ức. Một mùi hương dễ chịu lan tỏa cùng ánh sáng vàng dịu nhẹ sẽ ngay lập tức "đánh bay" mùi ẩm mốc, sự ngột ngạt của căn phòng, thay vào đó là cảm giác an toàn, được vỗ về và che chở. Khi môi trường xung quanh trở nên dễ chịu, con người ta cũng dễ dàng mở lòng để buông bỏ những gánh nặng vô hình.

Thực ra, không có ngọn nến nào đủ phép thuật để thay đổi hoàn toàn vận mệnh của một người. Vận xui hay may mắn phần nhiều đến từ cách chúng ta nhìn nhận và phản ứng với cuộc sống. Nhưng ngọn nến đóng vai trò như một người bạn đồng hành, một công cụ hỗ trợ đắc lực để ta thực hiện "nghi thức chuyển giao" của riêng mình. Nó là cái cớ hợp lý nhất để ta cho phép bản thân được yếu đuối một chút, được trút bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ thường ngày, để rồi sau khi ngọn nến cháy tàn, ta cảm thấy như vừa hoàn thành một cuộc dọn dẹp tinh thần ngoạn mục.

Vậy nên, cuối năm nay, nếu cảm thấy lòng mình còn nặng trĩu, đừng ngần ngại chọn cho mình một cây nến thật ưng ý. Hãy dành ra mười lăm, hai mươi phút buổi tối, tắt bớt đèn điện, thắp nến lên và ngồi xuống trong tĩnh lặng. Hãy cứ để những suy nghĩ tiêu cực tuôn trào, rồi tưởng tượng chúng đang được ngọn lửa kia hút lấy và đốt cháy. Đừng quên thì thầm những điều biết ơn vì một năm đã qua, dù sóng gió thế nào ta vẫn bình an ngồi đây. Đó chính là cách thanh tẩy chân thực nhất, mộc mạc nhất, để dọn đường cho những điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước.