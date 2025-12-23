Đi tìm những nguồn nước ngầm tinh khiết và ngọt lành trên thế giới

Khám phá sự khác biệt giữa các nguồn nước ngầm tự nhiên

Nước ngầm được xem là món quà vô giá của thiên nhiên, nhưng ít ai tường tận về hành trình kỳ diệu kiến tạo nên dòng nước này. Mỗi mạch nước là kết quả của quá trình chắt lọc tỉ mỉ kéo dài hàng nghìn năm, thẩm thấu qua vô số tầng địa chất riêng biệt. Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt về độ tinh khiết, thành phần khoáng chất và mức độ an toàn của nước.

Nguồn nước ngầm tinh khiết và ngọt lành bậc nhất tại Núi Tiên - Nghệ An

Khu vực Núi Tiên (Nghệ An) từng là một ngọn núi lửa đã ngủ yên cách đây khoảng 2,6 triệu năm. Tầng trầm tích ở đây là lớp đá bazan dày, có màu xám và xám xanh đặc trưng cùng khả năng lọc sạch vượt trội, nước ngầm chảy qua nhờ đó cũng có độ tinh khiết cao.

Đặc biệt, thiên nhiên còn ưu ái ban tặng cho nơi đây một mạch nước ngầm. Giữa núi rừng trù phú, những cơn mưa rào nhiệt đới tưới mát từng tầng lá xanh mướt rồi thẩm thấu qua thảm thực vật nguyên sơ. Từng giọt nước chậm rãi len lỏi qua những lớp đá bazan để gạn lọc bụi bẩn và tạp chất, hình thành nguồn nước ngầm mát lành giữa lòng núi. Qua hàng triệu năm, nguồn nước ngầm ấy không chỉ dồi dào mà còn được bao bọc trong các lớp đá bazan, cách ly hoàn toàn với môi trường bên ngoài, nên giữ trọn độ tinh khiết và vị ngọt tự nhiên theo thời gian.

Nguồn nước ngầm núi lửa triệu năm được ôm ấp trong lòng Núi Tiên qua hàng nghìn, hàng triệu năm, nay được Tập đoàn TH đánh thức và đưa trọn tinh hoa thiên nhiên vào từng chai Nước Tinh Khiết TH true WATER.

Sau khi được thiên nhiên tinh lọc qua từng tầng đá bazan, nguồn nước ấy tiếp tục trải qua quy trình 7 bước xử lý chuyên sâu tại nhà máy Nhà máy Nước tinh khiết, Thảo dược và Hoa quả Núi Tiên. Nổi bật trong đó là công nghệ siêu lọc UF (Ultra Filtration) với màng lọc kích thước siêu nhỏ, giúp loại bỏ hiệu quả vi khuẩn, vi sinh vật, bụi mịn và tạp chất, đồng thời giữ trọn vị ngọt tự nhiên, mát lành đặc trưng của dòng nước ngầm quý hiếm.

"Hãy trân quý mẹ Thiên nhiên, người sẽ cho mình tất thảy" - câu nói của Nhà sáng lập Tập đoàn TH - Anh hùng Lao động Thái Hương cũng chính là kim chỉ nam trên hành trình phát triển của Tập đoàn. Bằng sự thấu hiểu, trân trọng giá trị của mạch nước ngầm núi lửa triệu năm, TH đã tìm ra nguồn nước tinh khiết và ngọt lành bậc nhất để gửi gắm tới hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam.

