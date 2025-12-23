Tài sản chung của Quang Hải - Chu Thanh Huyền

Quang Hải và Chu Thanh Huyền là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là người hâm mộ bóng đá. Sau thời gian gắn bó, đến đầu năm 2024, cả hai chính thức về chung một nhà. Nếu Quang Hải được biết đến là niềm tự hào của bóng đá Việt với sự nghiệp ổn định, thì Chu Thanh Huyền cũng ghi dấu ấn khi thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Khi xây dựng tổ ấm chung, cặp đôi sở hữu khối tài sản đáng nể. Hiện tại, cả hai cùng con trai Lido đang sinh sống trong một căn hộ cao cấp tại Hà Nội, được thiết kế theo phong cách hiện đại và sang trọng.

Mới đây, tài khoản TikTok @quynhtrandaily đã đăng tải loạt clip nhân dịp ghé thăm căn hộ của Chu Thanh Huyền và Quang Hải, qua đó hé lộ trọn vẹn không gian sống rộng rãi của cặp đôi. Trước đó, căn hộ sang trọng này vẫn thường xuất hiện trong các clip của Chu Thanh Huyền, nhưng chỉ dừng lại ở vài góc nhỏ. Chính vì vậy, những đoạn clip mới được chia sẻ đã cho thấy toàn bộ diện tích rộng rãi cũng như phong cách hiện đại, chỉn chu trong không gian sống của vợ chồng cầu thủ.





Căn hộ của Chu Thanh Huyền - Quang Hải nằm trong một khu chung cư cao cấp tại Hà Nội, được Quang Hải mua vào năm 2020. Không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng với các gam màu trắng, nâu và xám đen làm chủ đạo. Bên trong căn hộ sử dụng bố cục mở, khu bếp liên thông với phòng khách, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng. Dễ nhận ra cặp đôi bố trí nhiều chậu cây xanh trong nhà, giúp không gian thêm sinh động và mát mẻ.

Căn hộ sử dụng hệ cửa kính lớn giúp đón tối đa ánh sáng tự nhiên, mang lại cảm giác thông thoáng cho không gian sống. Nhờ diện tích rộng rãi, khu vực ăn uống được bố trí liền kề bếp với bàn ăn dài, thuận tiện cho những buổi tụ họp bạn bè và người thân. Phía sau bàn ăn là hệ tủ rượu, vừa tăng công năng lưu trữ vừa tạo điểm nhấn cho không gian.

Không gian sống của gia đình thường xuyên được Chu Thanh Huyền chia sẻ trên mạng xã hội. Khu vực phòng khách được thiết kế theo phong cách hiện đại, nội thất lựa chọn tinh tế, nổi bật với hệ tủ tivi ốp mảng tường vân đá màu đen, tạo điểm nhấn sang trọng. Phòng ngủ của hai vợ chồng cũng được đầu tư chỉn chu, mang cảm giác ấm cúng, lý tưởng là nơi nghỉ ngơi hàng ngày.