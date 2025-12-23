"Đặc sản" trong nhà người miền Tây, cả nước tò mò

Giường ngủ là thiết kế quen thuộc trong mỗi gia đình, gắn liền với sinh hoạt thường ngày và chất lượng nghỉ ngơi. Có nhà chuộng giường gỗ chạm trổ, có nhà chọn giường tầng thông minh, cũng có nhà ưu tiên giường bọc da êm ái. Mỗi lựa chọn đều phản ánh gu thẩm mỹ, điều kiện sống và thói quen sinh hoạt riêng. Thế nhưng trong vô vàn kiểu giường, ở miền Tây nước ta lại tồn tại một thiết kế độc lạ hơn bao giờ hết, đến mức chỉ cần nhắc đến là người ta nhớ ngay tới vùng sông nước: đó là giường nguyên khối bằng bê tông.

Đối với người miền Tây, giường bê tông không phải là món đồ nội thất cầu kỳ mà là một phần của căn nhà. Giường thường được xây cố định, liền khối với sàn hoặc sát vách, mặt láng xi măng hoặc ốp gạch men, kích thước rộng rãi đủ cho cả gia đình nằm nghỉ.

Sự phổ biến của giường bê tông xuất phát từ điều kiện tự nhiên và hoàn cảnh sống đặc thù của vùng sông nước. Khí hậu nóng ẩm quanh năm, nhà cửa thường gần sông rạch, độ ẩm cao khiến đồ gỗ dễ cong vênh, mối mọt. Trong bối cảnh đó, bê tông trở thành vật liệu bền bỉ, không sợ nước, không lo hư hỏng theo thời gian. Một chiếc giường xây xong có thể dùng vài chục năm, qua nhiều thế hệ, gần như không cần sửa chữa.

Yếu tố mát mẻ cũng là lý do quan trọng. Mặt bê tông mát lạnh tự nhiên, nằm chiếu vào những trưa nắng hay đêm oi bức đều dễ chịu. Thời điểm chưa phổ biến quạt máy hay máy lạnh, cảm giác mát từ giường bê tông giúp giấc ngủ sâu hơn, đặc biệt với người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Còn vào mùa lạnh, chỉ cần trải thêm đệm dày là đã đủ ấm, không hề đem đến sự bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Không ít người khi nhìn thấy giường bê tông ở miền Tây thường cho rằng thiết kế này khiến không gian trở nên thô cứng, lạnh lẽo, thiếu cảm giác ấm cúng. Việc vệ sinh cũng bị cho là bất tiện do giường được xây cố định, không thể di chuyển. Tuy nhiên, trong nếp sống miền Tây, những điểm này lại không phải vấn đề lớn. Nhà cửa vốn thoáng đãng, ít đồ đạc; giường thường được xây liền khối, không có gầm, hoặc nếu có thì gầm cao và rộng, nên việc lau chùi, quét dọn vẫn khá thuận tiện.

Chính sự phù hợp với điều kiện sống và thói quen sinh hoạt ấy khiến giường bê tông tồn tại bền bỉ theo thời gian. Dù xu hướng nội thất ngày nay đã có nhiều thay đổi, không phải nhà nào ở miền Tây cũng còn sử dụng giường bê tông, nhưng thiết kế này vẫn khá phổ biến và chưa hề biến mất. Nhiều gia chủ miền Tây vẫn chuộng kiểu giường này vì sự mát mẻ, phù hợp với nếp sinh hoạt hằng ngày, đồng thời gắn liền với những kỷ niệm quen thuộc của gia đình.