Nam nghệ sĩ xây biệt thự ở ẩn, U80 sống “lẻ bóng”: Không nghỉ hưu, thức đến 4h sáng làm việc vẫn hài lòng

Hà Đấu Lăng là một hoạ sĩ người Trung Quốc, từng tổ chức thành công nhiều triển lãm cá nhân tại đất nước tỷ dân. Trong khi nhiều nghệ sĩ cùng thời lựa chọn thành phố lớn như Bắc Kinh để phát triển sự nghiệp, ông lại sống âm thầm tại Thành Đô, dành trọn cuộc đời cho hội họa, kiến trúc và âm nhạc.

Hoạ sĩ Hà Đấu Lăng

Biệt thự Hà Đấu Lăng sống kiêm luôn xưởng vẽ, do chính nam nghệ sĩ thiết kế và xây dựng vào năm ông 60 tuổi. Biệt thự nằm trong một khu vực hầu hết là nhà và xưởng vẽ của các nghệ sĩ. Hà Đấu Lăng là một trong những người đầu tiên chuyển đến, chọn vị trí ở “vùng rìa” phù hợp với tính cách trầm lặng và độc lập của ông

Hà Đấu Lăng yêu thích kiến trúc, tự học ngành này và xem việc tạo dựng không gian như một phần mở rộng của hội họa. Ông quan niệm một ngôi nhà không cần quá hoành tráng, “chỉ cần đủ dùng”. Chính vì vậy, thay vì tận dụng tối đa diện tích để xây dựng, ông chừa lại một khoảng trống cho khu vườn.

Ngôi nhà ngập tràn cây xanh của nam nghệ sĩ

Ngôi nhà được ông gọi là một “xưởng thiết kế có vườn”, nơi hội tụ đầy đủ ánh sáng, không gian và sự tĩnh lặng cần thiết cho sáng tạo. Nam hoạ sĩ cùng một người bạn làm vườn lựa chọn các loài cây bản địa, sắp xếp theo nhóm tự nhiên, mang cảm giác phóng khoáng, tự do.

Hoa hồng là loài cây được trồng nhiều nhất. “Loại hoa này dễ trồng lại nở quanh năm, nên tôi có thể vẽ chúng suốt”, Hà Đấu Lăng nói. Ngoài ra, ông còn mang về trồng cả những loài cỏ dại, hoa ven đường.

Một điểm nhấn quan trọng khác là hồ bơi trong vườn. Hoạ sĩ sinh năm 1948 cho biết ông xem mặt nước như một tấm gương phản chiếu bầu trời, “giống như đặt một mảnh trời vào khu vườn của bạn”. Chính khu vườn này đã trở thành bối cảnh cho nhiều tác phẩm hội họa của ông, đồng thời giúp nam nghệ sĩ có thể vẽ phong cảnh ngoài trời mà không cần đi xa.

Không gian sinh hoạt

Bước qua khu vườn và không gian sinh hoạt chính là không gian xưởng vẽ 2 tầng, với hàng chục bức tranh sơn dầu cỡ lớn. Đây không phải không gian khép kín mà có cửa sổ lớn hướng bắc để đảm bảo ánh sáng ổn định, đồng thời cũng là nơi nam nghệ sĩ đón nhiều nhóm khách ghé thăm.

Sau 40 năm theo đuổi hội hoạ, Hà Đấu Lăng cho biết việc quan sát, pha màu và kỹ thuật vẽ đã trở thành phản xạ tự nhiên. Hàng ngày, ông vẽ tranh, dạy học, tập thể thao hoặc gặp gỡ bạn bè. Hà Đấu Lăng tin rằng nghề họa sĩ giúp ông đơn giản hóa các mối quan hệ xã hội, tránh được những xung đột không cần thiết.

Xưởng vẽ của nam nghệ sĩ

Ở tuổi U80, Hà Đấu Lăng giữ lối sống tận hưởng mọi điều bản thân yêu thích, không chủ động theo đuổi các phương pháp dưỡng sinh. Theo ông, phong cách sống nên được quyết định bởi nhu cầu cá nhân. Nam nghệ sĩ không thể thay đổi thói quen thức khuya kéo dài nhiều năm, thường thức đến 4h sáng để làm việc. Bù lại, ông cố gắng ngủ đủ 8 tiếng trong ngày.

“Tôi làm những gì bản thân muốn khi sống một mình. Thỉnh thoảng gặp gỡ những người bạn cùng trang lứa, họ thường nói nhiều về tuổi già, việc giữ gìn sức khỏe và nỗi lo lắng về sự không chắc chắn của tương lai nên cuộc trò chuyện có phần tiêu cực và bi quan. Vậy nên tôi bắt đầu dành nhiều thời gian tiếp xúc với người trẻ tuổi để giữ cách tư duy và góc nhìn cuộc sống như người trẻ”, Hà Đấu Lăng nói.

Khi được hỏi bí quyết giữ được vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi, ông cười và nói: “Có lẽ vì những người xung quanh tôi cũng ngày càng trẻ hơn”. Nam nghệ sĩ kết luận: “Cuộc sống có thể rất phức tạp, nhưng cũng có thể rất đơn giản. Tôi chọn sự đơn giản”.

Theo The Paper