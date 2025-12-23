4 dấu hiệu cho thấy gián đang làm tổ trong nhà bạn

Gián được biết đến với khả năng đáng kinh ngạc trong việc xâm nhập vào nhà qua những khe hở nhỏ nhất. Chúng có thể chui vào qua các vết nứt, khe hở quanh cửa ra vào và cửa sổ, thậm chí qua cả đường ống thoát nước, theo công ty kiểm soát dịch hại Native Pest Management.

Vậy làm thế nào để ngăn chặn những loài côn trùng dai dẳng này xâm nhập? Hãy đọc tiếp để biết những mẹo và lời khuyên thực tế giúp bảo vệ ngôi nhà của bạn trước sự xâm lấn của gián.

Cách gián xâm nhập vào nhà

Các vết nứt và khe hở

Các vết nứt và khe hở là những điểm xâm nhập chính của gián. Theo thời gian, những khe hở nhỏ này có thể hình thành trong nền móng công trình, quanh chân tường, hoặc trong tường và sàn nhà, cho phép những loài côn trùng gây phiền toái này luồn lách vào bên trong.

Hệ thống ống nước và thoát nước

Hệ thống ống nước và thoát nước tạo cho gián một con đường ẩn để xâm nhập vào nhà mà không bị phát hiện. Các vòi nước bị rò rỉ hoặc đường ống hỏng cũng có thể thu hút gián vì cung cấp nguồn nước liên tục cho chúng.

Lỗ thông gió và ống khói

Các lỗ thông gió và ống khói là một điểm xâm nhập khác của gián. Những khu vực này cần được bảo trì và che chắn đúng cách để ngăn ngừa sự xâm nhập. Gián có thể dễ dàng leo trèo và chui qua những khe hở nhỏ.

Khe hở quanh cửa sổ và cửa ra vào

Các khe hở quanh cửa sổ và cửa ra vào, chẳng hạn như gioăng cửa bị mòn và lưới cửa sổ bị rách, có thể vô tình “mời gọi” gián vào nhà. Chỉ cần những khoảng trống rất nhỏ cũng đủ để chúng chui vào, đặc biệt là trong mùa hè khi gián hoạt động mạnh hơn.

4 dấu hiệu cho thấy gián đang làm tổ trong nhà

Gián là những sinh vật lén lút và thường không bị phát hiện cho đến khi vấn đề trở nên nghiêm trọng. Nhận biết sớm các dấu hiệu sau của sự xâm nhập của gián có thể giúp bạn tránh được nhiều rắc rối trước khi tình hình tệ hơn:

Mùi nồng, khó chịu có thể cảnh báo gián đã xâm nhập nhà bạn.

Cách ngăn gián xâm nhập vào nhà

Phân hoặc chất thải: Những hạt nhỏ, sẫm màu trông giống bã cà phê hoặc hạt tiêu. Vỏ lột xác: Da lột và các bộ phận cơ thể được tìm thấy ở những khu vực kín đáo. Ổ trứng: Những viên trứng nhỏ màu nâu, thường được tìm thấy ở nơi tối và ẩm ướt. Mùi hôi mốc: Mùi nồng, khó chịu do nhiều con gián phát ra.

Gián là những “vị khách” không ai muốn bắt gặp trong bất kỳ ngôi nhà nào, vì vậy việc ngăn chúng xâm nhập là điều vô cùng quan trọng.

Để duy trì môi trường sống sạch sẽ nhất có thể, hãy cân nhắc thực hiện các bước sau:

Bảo quản tất cả thực phẩm trong hộp kín. Lau dọn mặt bếp, bồn rửa và các bề mặt khác để loại bỏ vụn thức ăn. Tránh để bát đĩa bẩn trong bồn rửa qua đêm. Cất giữ thức ăn cho thú cưng trong hộp kín và không để chúng ngoài trời cả ngày. Sửa chữa các đường ống bị rò rỉ và tránh để nước đọng trong bồn rửa hoặc những khu vực ẩm ướt. Bịt kín các vết nứt và khe hở gần cửa sổ và cửa ra vào. Giữ cho tủ đựng thực phẩm luôn sạch sẽ và bảo quản thức ăn đúng cách.

Khi nào nên gọi chuyên gia?

Nếu trong nhà bạn thỉnh thoảng xuất hiện một con gián, điều này có thể xử lý được bằng bẫy hoặc thuốc xịt. Tuy nhiên, việc thường xuyên nhìn thấy gián hoặc phát hiện nhiều con gián trong nhà là dấu hiệu của một sự xâm nhập nghiêm trọng.

Khi vấn đề gián trở nên mất kiểm soát, đã đến lúc bạn cần liên hệ với một công ty kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp. Với tư cách là những chuyên gia diệt côn trùng, họ có các công cụ và kiến thức để phát hiện và xử lý những khu vực ẩn, nơi gián có thể làm tổ. Họ có thể đảm bảo một cách tiếp cận toàn diện và cẩn trọng, giúp giảm thiểu rủi ro cho sức khỏe.