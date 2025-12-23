Quyết định sáng suốt của gia chủ giúp căn hộ lột xác, cư dân mạng khen hết lời

Gần đây, cách cải tạo phòng khách của một gia đình tại Quảng Đông (Trung Quốc) bất ngờ được chú ý vì vừa hợp lý vừa đẹp mắt. Thay vì giữ nguyên bố cục quen thuộc, họ quyết định đập bỏ bức tường phòng ngủ phụ, biến không gian này thành phòng làm việc mở, kết nối trực tiếp với phòng khách.

Ban đầu, người lớn trong nhà phản đối khá gay gắt cách thiết kế này vì lo sau này có họ hàng tới chơi sẽ không còn chỗ ngủ. Tuy nhiên, chủ nhà cân nhắc rất kỹ và nhận ra rằng số lần có người ở lại qua đêm trong năm thực tế rất ít. Với họ, không gian phục vụ sinh hoạt hàng ngày quan trọng hơn nhiều so với một phòng ngủ phụ gần như để trống.

Vậy nên dự định cải tạo nhà vẫn được diễn ra. Thành quả sau cùng khiến nhiều người phải thừa nhận là rất xứng đáng. Không chỉ giúp không gian đẹp mắt hơn, điều quan trọng nhất là phòng khách có chiều ngang 4,3 mét vốn mang cảm giác phòng dọc nay được mở rộng về thị giác, chuyển sang bố cục phòng ngang, trở nên sáng sủa và thoáng đãng rõ rệt.

Đập tường phòng ngủ phụ để làm phòng làm việc mở

Trước đây, phía sau phòng khách là một phòng ngủ phụ khá hẹp, ít được sử dụng. Gia chủ quyết định tháo bỏ hoàn toàn bức tường ngăn, sau đó xây một bức tường thấp phía sau sofa để đặt bàn làm việc.

Không gian này được thiết kế thành bàn dài, phù hợp cho 2-3 người làm việc cùng lúc. Phía sau là hệ tủ lưu trữ cao sát trần, giúp gom gọn đồ đạc lặt vặt trong nhà, giữ cho tổng thể luôn gọn gàng. Sau khi bỏ tường, không chỉ phòng khách mà toàn bộ căn hộ đều trở nên thoáng đãng hơn. Hai vợ chồng có thể làm việc, giải trí, chơi game tại đây mà vẫn quan sát được toàn bộ không gian sinh hoạt chung. So với việc để trống một phòng ngủ phụ, cách sử dụng này rõ ràng thực tế và thoải mái hơn nhiều.

Kết cấu bàn làm việc sau khi cải tạo

Nhiều người lo ngại bàn làm việc dài dễ bị võng hoặc lún theo thời gian. Thực tế, gia chủ đã tính trước vấn đề này ngay từ khâu thi công. Vậy nên phần khung bàn được xây bằng gạch bê tông kết hợp khung thép chịu lực, tạo nền tảng rất vững chắc. Cách làm này đặc biệt phù hợp với bàn dài dùng cho hai hoặc nhiều người, gần như không cần lo lắng về độ bền.

Phần góc bàn được thiết kế bo cong nhẹ để giảm va chạm đồng thời tăng tính thẩm mỹ cho không gian. Mặt bàn sâu khoảng 60cm, chiều dài lên tới gần 3 mét. Khoảng trống phía dưới để chân rộng khoảng 80cm, đủ thoải mái cho 2-3 người sử dụng cùng lúc. Ngồi ở bàn làm việc có thể nhìn thẳng tivi, vừa làm việc vừa xem tin tức hoặc chương trình giải trí mà không bị tách biệt khỏi không gian chung.

Phòng khách 4,3 mét từ bố cục dọc chuyển sang bố cục ngang

Trước cải tạo, phòng khách có chiều ngang 4,3 mét, diện tích không nhỏ nhưng vẫn mang cảm giác phòng dọc truyền thống. Sau khi mở thông phòng làm việc, bố cục hoàn toàn thay đổi.

Sofa được đặt dựa vào bức tường thấp phía sau bàn làm việc, bàn trà được loại bỏ và thay bằng thảm trải sàn, đối diện là tường tivi. Không gian trở nên liền mạch, rộng rãi và dễ di chuyển hơn rất nhiều. Nếu so sánh, việc sofa quay lưng vào một bức tường kín rõ ràng bí hơn nhiều so với việc phía sau là một không gian mở như hiện tại. Sự thay đổi này giúp phòng khách trông rộng hơn so với diện tích thực. Một ưu điểm của căn hộ này là phòng khách liền kề khu vực ban công, do đó ánh sáng tự nhiên tràn vào làm cho không gian trở nên ấm áp, dễ chịu, tiện nghi hơn hẳn.

Tường tivi tối giản để giữ cảm giác thoáng

Ban đầu, gia đình từng cân nhắc làm tủ tivi kín toàn bộ mảng tường để tăng khả năng lưu trữ. Tuy nhiên, sau đó họ quyết định từ bỏ phương án này. Một phần vì lo ngại tủ lớn sẽ khiến thói quen tích trữ đồ đạc ngày càng nhiều, phần khác là do tủ dày có thể làm giảm cảm giác rộng rãi của phòng khách. Cuối cùng, họ chọn giải pháp tường tivi tạo hình đơn giản, vừa đủ dùng mà không gây nặng nề thị giác.

Theo Toutiao