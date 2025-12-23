Hanoimilk – IZZI Dinomilk tiên phong bổ sung 1 tỷ lợi khuẩn cho trẻ em Việt

Từ phòng Lab đến dây chuyền sản xuất, rồi đến từng hộp sữa trên tay trẻ nhỏ, mỗi bước đi đều gắn với cam kết mang lại nguồn dinh dưỡng an toàn, hiện đại và phù hợp với thể trạng trẻ em Việt.

IZZI Dinomilk – Thức uống dinh dưỡng từ sữa kết hợp nước ép trái cây, tiên phong bổ sung 1 tỷ lợi khuẩn Postbiotic từ Nhật Bản trong mỗi hộp – là minh chứng rõ ràng cho chiến lược đầu tư bài bản vào R&D của Hanoimilk.

Từ phòng Lab: IZZI Dinomilk – sản phẩm hiểu đúng trẻ em Việt

Trên thị trường sữa và thức uống dinh dưỡng cho trẻ em, hương vị bắt mắt hay bao bì đẹp là chưa đủ. Với gần 25 năm kinh nghiệm, Hanoimilk kiên trì xây dựng năng lực R&D và công nghệ, hướng tới những sản phẩm vừa đạt chuẩn chất lượng quốc tế, vừa phù hợp thể trạng, khẩu vị và thói quen dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam.

R&D của Hanoimilk không chỉ dừng lại ở việc tính toán công thức, thành phần dinh dưỡng, mà đi sâu khảo sát khẩu vị và thói quen uống sữa của trẻ; tìm hiểu nhu cầu năng lượng theo độ tuổi; ghi nhận mối quan tâm của phụ huynh về sức khỏe đường ruột, khả năng hấp thu và sự tiện lợi trong nhịp sống bận rộn.

Từ các dữ liệu thực tế, đội ngũ R&D tiến hành nghiên cứu, đánh giá tỉ mỉ từng chỉ tiêu kỹ thuật: trạng thái và cấu trúc sản phẩm; sự hài hòa giữa vị ngọt – vị chua – vị béo; lựa chọn và bổ sung những dưỡng chất thiết yếu phù hợp với thể trạng trẻ em Việt. Mục tiêu là tạo ra một sản phẩm ngon, an toàn và mang lợi ích rõ ràng cho sức khỏe.

Song song với hoạt động nghiên cứu, Hanoimilk ứng dụng công nghệ sản xuất sữa tiệt trùng UHT trên dây chuyền hiện đại của Tetra Pak – Thụy Điển, giúp giữ trọn hương vị tự nhiên trong suốt thời hạn sử dụng; cùng hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018. Nhờ đó, Hanoimilk không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước củng cố uy tín thương hiệu trong lòng người tiêu dùng.

Với 25 năm kinh nghiệm, Hanoimilk đã kiên trì đầu tư vào Nghiên cứu phát triển sản phẩm

Postbiotic Nhật Bản – nền tảng khoa học cho 1 tỷ lợi khuẩn trong mỗi hộp IZZI Dinomilk

Từ nền tảng nghiên cứu sâu rộng đó, Hanoimilk quyết định chọn Postbiotic làm điểm nhấn khoa học cho IZZI Dinomilk. Đây là kết quả của quá trình hợp tác với các chuyên gia Nhật Bản, dựa trên những bằng chứng khoa học về lợi ích của Postbiotic đối với sức khỏe đường ruột.

Theo cách hiểu đơn giản, Postbiotic là các chế phẩm từ vi sinh vật đã được bất hoạt và các thành phần có lợi của chúng. Khác với lợi khuẩn sống truyền thống, Postbiotic có độ ổn định cao, chịu được nhiệt trong quá trình sản xuất và bảo quản cũng như môi trường axit dạ dày. Nhờ đó, các hoạt chất có lợi vẫn đến được đường ruột và phát huy tác dụng, mà không phụ thuộc vào việc vi khuẩn có còn sống sót trên đường đi hay không.

Nhiều nghiên cứu cho thấy Postbiotic giúp hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột, tăng cường chức năng hàng rào ruột, tạo môi trường tiêu hoá thuận lợi hơn. Với trẻ em – đối tượng dễ nhạy cảm về tiêu hoá, hay đầy bụng, khó hấp thu – đây là một hướng tiếp cận dinh dưỡng hiện đại, an toàn và bắt kịp xu hướng thế giới.

Bằng việc bổ sung 1 tỷ lợi khuẩn Postbiotic Nhật Bản trong mỗi hộp IZZI Dinomilk, Hanoimilk gửi gắm một lời cam kết rất rõ: không chỉ cung cấp năng lượng và vi chất, mà còn đồng hành cùng phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe đường ruột và hệ miễn dịch cho trẻ

IZZI Dinomilk – sữa, trái cây và Dino: Dinh dưỡng khoa học, trải nghiệm gần gũi

IZZI Dinomilk – thức uống dinh dưỡng với 1 tỷ lợi khuẩn Postbiotic Nhật Bản trong mỗi hộp

IZZI Dinomilk được phát triển theo định hướng vừa "chuẩn lab" vừa "chuẩn khẩu vị" của trẻ em Việt. Sản phẩm kết hợp sữa với nước ép trái cây, tạo nên vị chua nhẹ – ngọt dịu, dễ uống, mang lại cảm giác tươi mát và tự nhiên.

Bốn hương vị cam, dâu, nho và trái cây nhiệt đới giúp trẻ có nhiều lựa chọn hơn, dễ thay đổi hương vị từng ngày mà vẫn duy trì được thói quen uống sữa ổn định. Bên cạnh 1 tỷ lợi khuẩn Postbiotic, sản phẩm còn bổ sung vitamin A & C, góp phần hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đồng hành cùng trẻ trong các hoạt động vận động và học tập hằng ngày.

Không chỉ chú trọng tới thành phần bên trong, Hanoimilk còn đầu tư vào trải nghiệm cảm xúc của trẻ khi uống sữa. Nhân vật Dino – chú khủng long đáng yêu – được xây dựng như một biểu tượng của năng lượng, sức mạnh và tinh thần khám phá. Dino xuất hiện trên bao bì sản phẩm và trong các tập phim hoạt hình ngắn do Hanoimilk sản xuất, trở thành "người bạn đồng hành" của trẻ, giúp việc uống sữa trở nên thú vị và tự nhiên hơn.

