7 món đồ nhìn thì sang nhưng cực khổ khi vứt bỏ, tôi mất cả năm mới dọn hết

Bạn đã từng rất háo hức khi mua một món đồ nào đó - để rồi vài tháng sau nó nằm im trong xó tủ, phủ bụi dày, mỗi lần nhìn thấy là một lần thở dài?

Tin tôi đi, ai cũng từng ít nhất một lần “sập bẫy” tiêu dùng như vậy. Và không phải tôi khuyên bạn tiết kiệm, mà là để tránh những phiền phức khổng lồ khi muốn vứt bỏ.

Dưới đây là 7 món tôi đã từng mua - từng hối hận - và nhất quyết sẽ không mua lại lần thứ hai.

01. Bàn cà phê bằng kính - đẹp thật nhưng… mệt thật

Nhìn sang, bóng và “tây”, nhưng dùng rồi mới biết:

- Dễ bám dấu tay, vết nước, bụi

- Chỉ cần một cú va nhẹ là nứt, vỡ

- Nhà có trẻ nhỏ thì đúng nghĩa “quả bom hẹn giờ”

- Không hề có chỗ chứa đồ

Tôi từng dành một buổi chiều chỉ để lau mặt kính cho sạch - và sáng hôm sau nó đã bẩn lại. Một cuộc chiến không bao giờ thắng nổi.

02. Ghế massage - 3 ngày sung sướng, 3 năm vướng víu

Ai cũng từng thử ghế massage trong TTTM và thấy “phê”. Nhưng mang về nhà lại là chuyện khác:

- Rất ồn

- Chiếm diện tích

- Không massage trúng điểm đau

- Với người lớn tuổi, lực mạnh còn nguy hiểm

Bác sĩ quen của tôi từng nói: “Không có kỹ thuật tay nghề thì lực máy dễ gây chấn thương vi mô, nhất là người loãng xương”.

Đi bệnh viện hoặc spa chuyên nghiệp vẫn an toàn - hiệu quả - tiết kiệm hơn.

03. Thảm lông dài - đẹp trên ảnh, thảm họa ngoài đời

Tôi đã từng nghĩ “mềm - sang - ấm”. Cho đến khi:

- Rụng lông

- Bám tóc như nam châm

- Hút bụi không sạch

- Thấm nước, ám mùi

- Không giặt máy được

Một cư dân mạng kể: “Tôi giặt bằng tay 1 lần đã muốn bỏ cuộc sống”. Tôi hiểu cảm giác đó.

04. Máy giặt sấy kết hợp - tiện đâu không thấy, phiền thì có

Lý thuyết nghe rất mê: giặt là có đồ khô. Nhưng thực tế:

- Máy 8kg chỉ sấy được 3kg

- Sấy xong quần áo nhăn, ám mùi

- Thời gian sấy lâu khủng khiếp: 1,5-5 tiếng tùy loại

- Tốn điện, tốn công

Nhiều người (trong đó có tôi) cuối cùng quay lại phơi đồ truyền thống hoặc mua máy sấy độc lập.

05. Robot hút bụi giá rẻ - nhìn thì rẻ, dùng thì mệt

Tôi từng bị “cuốn” theo livestream: rẻ, tiện, chạy êm. Nhưng về nhà thì:

- Không nhận diện chướng ngại vật

- Liên tục mắc kẹt chân bàn - dây điện

- Không hút được góc - mép

- Lau nhà qua loa cho có

Nhà dưới 100m², nhiều đồ đạc, tốt nhất vẫn dùng máy hút bụi cầm tay. Nhanh - sạch - gọn hơn nhiều.

06. Ghế lười - ngồi vui 10 phút, đau lưng cả ngày

Nhìn êm ái vậy thôi, nhưng:

- Không có phần đỡ lưng

- Ngồi dài dễ cong cột sống

- Rất chiếm diện tích

- Giặt vỏ cực bất tiện

Ghế lười hợp với phòng to, nhu cầu thư giãn nhẹ. Còn nhà nhỏ, hoặc muốn ngồi lâu - tuyệt đối không.

07. Máy chạy bộ - từ “giấc mơ giảm cân” thành… chỗ phơi đồ

Nếu bạn không cực kỳ kỷ luật, chiếc máy chạy bộ sẽ có số phận giống của tôi:

- Tuần đầu chạy nhiệt tình

- Tuần thứ hai chán

- Tháng sau dùng để treo quần áo

Nó to, nặng, chiếm nửa căn phòng. Nhưng vứt đi thì xót. Chuyển nhà thì mệt.

Giải pháp? Đi bộ 30 phút mỗi ngày - miễn phí, hiệu quả, bền vững.

Lời khuyên cuối cùng

Tôi không khuyên bạn tiết kiệm. Tôi chỉ muốn bạn không lặp lại sai lầm của tôi:

- Đồ to, cồng kềnh, khó di chuyển

- Khó vệ sinh, khó bán lại

- Dùng được 3 ngày, tiếc 3 năm

- Đến khi muốn vứt thì… chẳng biết vứt sao cho gọn

Đừng mua vì cảm xúc. Hãy mua vì bạn thực sự dùng nó nhiều lần mỗi tuần. Nếu không, rồi chúng sẽ chỉ nằm đó - chiếm chỗ, bám bụi, làm bạn cáu mỗi lần dọn nhà.