Thánh thần ơi, 8 món đồ bếp này quá đỉnh, xứng đáng xếp hạng A

1. Đồng hồ bấm giờ

Đầu tiên là đồng hồ bấm giờ. Nghe thì đơn giản, nhưng đồng hồ bấm giờ lại là món đồ bếp nhiều nhà dùng rồi mới thấy… thiếu là không được. Loại đồng hồ bấm giờ cơ học có ưu điểm lớn nhất là không cần pin, lúc nào cũng sẵn sàng dùng, không có chuyện đang nấu thì hết điện. Chỉ cần xoay núm là đặt được thời gian, thao tác nhanh gọn, ai cũng dùng được.

Khi nấu nướng hàng ngày, đặc biệt là các món hầm canh, luộc trứng, hấp bánh, nướng lò, việc canh giờ chuẩn giúp món ăn chín vừa, không bị quá lửa hay khô cứng. Chuông báo của đồng hồ cơ thường vang khá rõ, đủ nghe trong không gian bếp mà không gây giật mình.

Ngoài công dụng, đây còn là món phụ kiện bếp nhìn khá có gu. Treo hoặc đặt trên kệ bếp vừa gọn gàng, vừa tạo cảm giác căn bếp được sắp xếp chỉn chu hơn. Một món nhỏ, giá không cao, nhưng dùng lâu dài lại thấy rất đáng tiền.

2. Bình đựng dầu ăn 2 chế độ

Chiếc bình đựng dầu ăn 2 chế độ phun/đổ cũng là một món đồ mà nhà nào cũng nên có. So với những loại bình rót thông thường, dạng nhấn cho tia dầu mịn và đều hơn hẳn, giúp kiểm soát lượng dầu rất tốt khi chiên trứng hay áp chảo. Khi cần dùng nhiều dầu hơn để xào hay chiên ngập, chỉ cần chuyển sang chế độ rót là xong, không phải đổi bình hay lỉnh kỉnh thêm đồ.





3. Thùng rác treo tường

Một món khác mà bạn nên sắm cho bếp là thùng rác treo tường. Khi sơ chế thực phẩm, bạn chỉ cần quét thẳng rác từ mặt bàn vào thùng, không phải cúi người hay đi lại nhiều lần. Sử dụng thùng có nắp đậy cũng hạn chế được mùi khó chịu, 1-2 ngày đổ một lần cũng không sao.

4. Cốc lắc sữa

Cốc lắc kín nắp cho các loại đồ uống pha sẵn cũng là một món đồ siêu tiện lợi. Chỉ cần cho cà phê, sữa hoặc bột vào, lắc đều là dùng được, không sợ trào hay rò nước. Điểm cần lưu ý duy nhất là không nên dùng với nước quá nóng, còn lại thì từ sữa, trà sữa đến latte đều dùng rất ổn.

5. Hũ thủy tinh

Hũ thủy tinh cũng là món đồ bếp cơ bản nhưng rất cần thiết. Bạn nên chọn hũ thiết kế nắp có vòng gioăng giúp đậy kín, phù hợp để muối đồ chua, bảo quản ngũ cốc hoặc các loại thực phẩm khô, hạn chế ẩm và ám mùi. Thân hũ trong suốt cũng giúp dễ quan sát lượng đồ bên trong, tiện cho việc sắp xếp và sử dụng hằng ngày trong bếp.

6. Găng tay nitrile

Với những công việc cần tiếp xúc nhiều với thực phẩm sống, dùng găng tay nitrile loại dày đúng là "cao kiến". So với găng mỏng giá rẻ, loại này bền hơn, ít rách, có vân chống trượt nên làm cá, bóc tôm cũng yên tâm hơn. Dùng xong dọn dẹp bếp hay lau nhà cũng rất tiện.

7. Bộ dao gọt

Nghe có vẻ thừa nhưng khi dùng từng loại dao mới thấy sự khác biệt. Có loại phù hợp gọt củ quả, có loại tiện cho hoa quả mềm để bạn thao tác nhanh và gọn hơn hẳn. Những món nhỏ như vậy nếu chọn đúng sẽ giúp việc bếp núc nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

8. Bộ khăn lau bếp

Khăn lau bếp cũng là thứ cần được lưu ý và phân loại riêng biệt. Mỗi chiếc khăn dùng cho một việc riêng như lau tay, lau nước, lau dầu mỡ... Khi phân loại rõ, khăn dùng bền hơn, bếp cũng sạch sẽ hơn, không bị tình trạng khăn nào cũng nhớp nháp.





Nguồn: Baidu