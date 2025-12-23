Người bán cá tiết lộ những loại cá họ bán nhiều nhất mỗi sáng

Đi chợ cá vào buổi sáng sớm, chỉ cần quan sát một vòng các sạp hàng là có thể nhận ra ngay loại cá nào đang được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất. Theo chia sẻ của các tiểu thương buôn bán lâu năm, cá bán chạy không phải lúc nào cũng là loại đắt tiền, mà thường là cá đúng mùa, tươi, dễ chế biến và phù hợp với bữa cơm gia đình.

Khác với buổi chiều, cá bán vào buổi sáng thường vừa được vận chuyển về trong đêm hoặc rạng sáng, giữ được độ săn chắc của thịt, màu sắc tự nhiên và mùi nhẹ. Vì vậy, phần lớn các gia đình có thói quen mua cá sớm để đảm bảo chất lượng món ăn trong ngày. Từ thực tế buôn bán, nhiều người bán cá cho biết có những loại gần như sáng nào cũng bán hết sớm.

Cá nục - loại cá bán chạy ổn định nhất

Trong danh sách các loại cá bán chạy mỗi sáng, cá nục luôn đứng đầu. Đây là loại cá quen thuộc với bữa cơm Việt, giá vừa phải, dễ mua, dễ nấu và phù hợp với nhiều khẩu vị. Cá nục có thể kho tiêu, kho cà, chiên hoặc nấu canh đều ngon, không đòi hỏi chế biến cầu kỳ.

Theo người bán, cá nục loại vừa con, thân tròn, mình chắc, da còn ánh bạc là loại được lựa chọn nhiều nhất. Cá quá lớn thường bán chậm hơn vì người mua e ngại thịt bở, tanh và khó kho ngon. Nhờ nhu cầu ổn định, cá nục hiếm khi bị tồn lại đến trưa.

Cá thu - giá cao nhưng vẫn hết sớm

Dù có giá cao hơn nhiều loại cá phổ thông, cá thu vẫn nằm trong nhóm bán chạy vào buổi sáng. Phần lớn cá thu được bán theo khúc, phục vụ các món kho, sốt hoặc chiên. Điểm quan trọng nhất khi mua cá thu là độ tươi, vì cá để lâu dễ khô mặt cắt, mất độ bóng và giảm hương vị. Chính vì vậy, người mua cá thu thường chọn đi chợ sớm để có khúc cá mới, thịt săn, màu sắc tươi. Theo tiểu thương, cá thu nếu không bán hết trong buổi sáng sẽ chậm hơn hẳn vào buổi chiều, do tâm lý người mua luôn ưu tiên cá thu tươi tuyệt đối.

Cá trích - bán đều nhờ đúng mùa

Cá trích không phải loại cá được mua ồ ạt, nhưng lại bán đều đặn mỗi sáng, đặc biệt vào mùa cá. Cá trích tươi có thân thon, da sáng, thịt chắc, phù hợp để kho, chiên hoặc làm gỏi. Người tiêu dùng quen ăn cá trích thường có kinh nghiệm chọn cá và ưu tiên mua vào buổi sáng khi cá còn tươi.

Theo người bán, cá trích nếu qua trưa sẽ bắt đầu nặng mùi, do đó lượng tiêu thụ tập trung gần như hoàn toàn vào khung giờ sáng sớm.

Cá chép - lựa chọn quen thuộc của bữa cơm gia đình

Cá chép không phải loại bán chạy nhất, nhưng lại là mặt hàng có sức mua ổn định mỗi ngày. Cá chép thường được mua với kích cỡ vừa, phục vụ các món canh, kho riềng hoặc om. Vào buổi sáng, cá chép còn khỏe, thịt chắc, nấu canh cho nước ngọt và ít tanh hơn so với cá để lâu. Theo kinh nghiệm của tiểu thương, cá chép bán buổi chiều thường kém hấp dẫn do cá yếu, màu sắc không còn tươi như lúc mới về.

Cá phi lê, cá cắt sẵn - bán nhanh nhờ sự tiện lợi

Ngoài cá nguyên con, các loại cá phi lê hoặc cá cắt sẵn như basa, cá tra cũng được tiêu thụ khá tốt vào buổi sáng. Nhóm khách hàng chính là người bận rộn, không có nhiều thời gian sơ chế nhưng vẫn muốn có bữa ăn đủ chất.

Các loại cá này thường được mua sớm để chế biến trong ngày, hạn chế bảo quản lâu nhằm giữ chất lượng thịt và mùi vị.

Vì sao cá bán chạy nhất luôn là buổi sáng

Theo nhiều tiểu thương, cá buổi sáng hội tụ đủ ba yếu tố quan trọng: tươi, chắc thịt và ít mùi. Ngoài ra, thói quen đi chợ sớm để chuẩn bị bữa ăn trong ngày cũng khiến nhu cầu mua cá tập trung mạnh vào khung giờ này. Những loại cá bán chạy mỗi sáng thường không cần quảng cáo hay giới thiệu nhiều. Chỉ cần đúng mùa, dễ ăn và phù hợp với mâm cơm gia đình, chúng tự nhiên trở thành lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng.



