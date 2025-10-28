Tại sao nên rắc muối lên bếp gas?

Không ít người đau đầu mỗi khi phải cọ rửa bếp gas. Dù lau chùi thường xuyên, những vết dầu mỡ, canh trào, nước sôi vẫn dễ dàng bám chặt, lâu ngày biến thành lớp cáu bẩn khó tẩy, thậm chí còn khiến bếp bị gỉ sét và xuống cấp nhanh chóng .

Thế nhưng, một mẹo nhỏ đang được lan truyền mạnh trên mạng xã hội khiến nhiều người ngạc nhiên chỉ cần rắc một thìa muối lên mặt bếp gas , hiệu quả làm sạch lại “đỉnh” ngoài mong đợi , không cần dùng hóa chất, không tốn tiền, lại cực kỳ dễ làm.

Theo chia sẻ của nhiều bà nội trợ, cách làm cực kỳ đơn giản. Đầu tiên, chuẩn bị một ít bột baking soda (muối nở) , nguyên liệu quen thuộc trong làm bánh, nhưng cũng là “trợ thủ” cực mạnh trong việc tẩy rửa. Rắc đều baking soda lên toàn bộ mặt bếp, đặc biệt ở những chỗ dính dầu và vết cháy.

Sau đó, đổ thêm một ít giấm trắng lên phần vừa rắc baking soda. Khi hai chất này gặp nhau, sẽ tạo ra phản ứng sủi bọt mạnh, chính lớp bọt này sẽ đánh tan lớp dầu mỡ, cặn bẩn bám lâu ngày .

Tiếp đến, dùng khăn giấy hoặc khăn ẩm phủ lên toàn bộ bề mặt , để yên khoảng 10-20 phút tùy mức độ bẩn. Khi bỏ khăn ra, bạn sẽ thấy phần lớn vết bẩn đã mềm ra, chỉ còn lại vài mảng bám cứng đầu.

Đây chính là “chiêu” khiến mẹo này được nhiều người khen ngợi. Sau khi lau qua bề mặt bếp, hãy rắc thêm một lớp muối hạt mịn . Muối không chỉ có tác dụng khử khuẩn, khử mùi , mà các hạt muối còn giúp chà bay lớp gỉ và vết cháy khét mà không gây xước bề mặt.

Lưu ý tuyệt đối không dùng búi sắt hoặc miếng cọ kim loại , vì chúng dễ làm xước bề mặt inox hoặc men bếp, khiến bếp sau này càng dễ bám bẩn hơn.

Thay vào đó, hãy dùng bàn chải đánh răng cũ có lông mềm, dễ điều khiển, len lỏi được vào từng khe nhỏ. Khi chà xong, bạn sẽ thấy muối chuyển sang màu vàng gỉ, đó là dấu hiệu cho thấy cặn bẩn và rỉ sét đã được hút ra ngoài .

Cuối cùng, lấy khăn ẩm vắt khô , lau lại nhiều lần cho đến khi bếp sạch và khô hoàn toàn. Chỉ vài phút, bếp gas sáng bóng như mới , không còn mùi hôi hay vết ố.

Khắc phục luôn lỗi “khó đánh lửa”

Nhiều người than phiền bếp gas dùng lâu dễ bị khó bật lửa hoặc đánh lửa chập chờn . Nguyên nhân thường do bụi hoặc dầu mỡ bám ở đầu kim đánh lửa , khiến cảm biến không nhạy. Cách khắc phục rất đơn giản dùng bông tăm hoặc khăn giấy lau nhẹ đầu kim đánh lửa.

Ngoài ra, vòng chia lửa có nhiều lỗ nhỏ, nếu bị tắc bởi dầu mỡ, bếp cũng khó bắt lửa. Chỉ cần dùng tăm tre nhỏ , nhẹ nhàng thông từng lỗ, bếp sẽ hoạt động trơn tru trở lại.

Sau khi làm sạch, bật thử lại, ngọn lửa xanh đều, bếp cháy mạnh và ổn định như mới mua .

Nguồn và ảnh: Sohu