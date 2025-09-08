Sốc: Nữ ca sĩ quái gở nhai son trên thảm đỏ danh tiếng

MTV Video Music Awards (VMAs) vốn nổi tiếng là một trong những thảm đỏ "điên rồ" nhất của làng nhạc Âu Mỹ. Nếu Oscar đề cao sự sang trọng, Met Gala đề cao ý tưởng thời trang thì VMAs lại luôn là nơi các nghệ sĩ thoải mái bung xõa, mang đến những bộ cánh kỳ quặc, chiêu trò và cả những khoảnh khắc khó tin. Chính vì vậy, mỗi mùa VMAs đều trở thành một "bữa tiệc thị giác" đúng nghĩa, khiến công chúng không chỉ bàn tán về giải thưởng mà còn về những màn xuất hiện thú vị.

Năm nay, cái tên khiến khán giả không ngừng xôn xao chính là Doja Cat. Vốn được biết đến là cây hài lắm trò của Hollywood, nữ ca sĩ hiếm khi xuất hiện một cách bình thường trên thảm đỏ, và lần này cũng không ngoại lệ. Giọng ca 29 tuổi đã khiến tất cả phải choáng váng với chiêu trò không ai ngờ tới: ăn luôn cây son môi ngay trước ống kính.

Doja Cat vờ bôi son rồi cắn thử và ăn luôn son môi trông rất ngon lành (Nguồn @ideservecouture).

Xuất hiện ở VMAs năm nay, Doja Cat diện váy ngắn pastel từ Balmain, cổ khoét sâu gợi cảm, kết hợp giày cao gót vàng pastel và clutch hình thỏi son đến từ Judith Leiber Couture. Ngỡ rằng highlight chỉ dừng ở outfit phá cách, nhưng cú cắn son mới là khoảnh khắc thổi bùng cả thảm đỏ. Không phải sắc son nào xa lạ, mà chính là Lady Danger màu đỏ san hô rực rỡ, biểu tượng của MAC từ những năm 1990.

Sau cùng sự thật vỡ lẽ Doja Cat hoá ra không "điên" đến mức ăn mỹ phẩm thật. Thỏi son thực chất là một tác phẩm tạo hình từ socola do bếp trưởng tráng miệng lừng danh Amaury Guichon chế tác. Theo tiết lộ độc quyền từ InStyle, đằng sau màn gây sốc này chính là một công bố lớn: Doja Cat chính thức trở thành đại sứ toàn cầu mới của MAC Cosmetics.

"Tôi đã là fan MAC từ lâu và giờ đây có cơ hội đưa tình yêu ấy lên một sân khấu toàn cầu." Doja chia sẻ. "Trang điểm chính là hội họa, là lớp áo giáp, là cách tôi tạo nên những nhân vật khác nhau. MAC luôn đại diện cho tinh thần tự do và sáng tạo đó. Chúng tôi sẽ còn đẩy nó đi xa hơn nữa, khiến mọi người nhìn nhận cái đẹp bằng một lăng kính hoàn toàn mới."

Phía MAC cũng xem Doja là lựa chọn trời sinh. Giám đốc sáng tạo toàn cầu của thương hiệu khẳng định: "Doja có một năng lượng táo bạo rất MAC. Cô ấy dùng makeup như công cụ để sáng tạo, vượt qua mọi giới hạn của biểu đạt cá nhân." Thương hiệu này vốn nổi tiếng với việc hợp tác cùng những ngôi sao cách mạng trong âm nhạc, từ Rihanna, Nicki Minaj cho đến Lady Gaga. Vì vậy, sự xuất hiện của Doja sẽ càng củng cố di sản ấy.

Theo Tổng giám đốc toàn cầu MAC: "Doja Cat không chỉ là một trong những giọng ca thú vị nhất thế hệ mình, còn khiến chúng tôi yêu mến bởi sự sáng tạo, nghệ thuật độc đáo và tinh thần không sợ hãi."

Thông báo này được tung ra đúng thời điểm Doja đang ở đỉnh cao bận rộn khi ra mắt album phòng thu thứ 5 mang tên Vie chuẩn bị phát hành cuối tháng, tour diễn thế giới sắp khởi động, và ngay trong đêm VMAs 2025 cô cũng trình diễn một tiết mục hứa hẹn bùng nổ. Với "tắc kè hoa" của làng nhạc lẫn làng thời trang này, chặng đường tiếp theo chắc chắn sẽ còn đầy những khoảnh khắc sáng tạo khiến công chúng phải há hốc mồm.