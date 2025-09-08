Celine bị Hedi Slimane dằn mặt: Chia tay rồi ngưng bắt chước

2024 - 2025 là giai đoạn thế giới thời trang có nhiều chuyển dịch thú vị khi những chiếc ghế giám đốc sáng tạo và nghệ thuật được đổi chủ xoay vần. Trong đó có cuộc chia tay của Hedi Slimane và Celine từng chiếm spotlight với nghi vấn cơm không lành canh không ngọt. Đầu tháng 10/2024 thông tin NTK Hedi Slimane rời thương hiệu Celine sau 7 năm gắn bó đã chính thức được xác nhận. Đến nay, nam NTK vẫn chưa có bến đỗ mới, trong khi thương hiệu nước Pháp đã công bố luôn tên người thay thế anh chính là Michael Rider chỉ sau chưa đầy 15 phút.

Lý do Hedi Slimane rời Celine được cho là vì sự không đồng thuận giữa anh và tập đoàn LVMH trong 1 quyết định có liên quan đến Lisa.

Bộ sưu tập đầu tiên của tân giám đốc sáng tạo Celine đã được ra mắt vào đầu tháng 7 vừa qua, mang lại cái nhìn hoàn toàn mới mẻ về thương hiệu này so với triều đại Hedi. Tuy nhiên, có một thứ mà Celine nhất quyết giữ lại chính là phong cách hình ảnh mà nhà thiết kế kiêm nhiếp ảnh gia Hedi Slimane từng xây dựng cho hãng.

Vừa qua, NTK Hedi Slimane bất ngờ gây xôn xao khi đăng tải liên tiếp 3 chiếc story trên Instagram với cùng một nội dung, nhấn mạnh tính nghiêm trọng trong thông điệp mà mình đang nói đến, chính là nhắc nhở Celine hãy tự làm mới thay vì cố bắt chước phong cách của anh.

3 chiếc story liên tiếp mà Hedi Slimane thẳng thắn nhắc nhở Celine.

Nguyên văn chia sẻ của giám đốc nghệ thuật Hedi Slimane:

"Tôi đã rời Maison Celine từ tháng 10/2024. Từ đó đến nay, tôi luôn tin và cũng rất trông chờ rằng Celine sẽ biết cách làm mới mình thật xuất sắc, từ các chiến dịch quảng cáo cho đến hình ảnh thương hiệu. Tôi tin thương hiệu sẽ mở ra một chương hoàn toàn mới, với phong cách và ngôn ngữ hình ảnh riêng biệt, độc lập, không bị ảnh hưởng hay gắn chặt với phong cách nhiếp ảnh mà tôi từng mang đến trong suốt những năm qua. Điều quan trọng nhất là sự tôn trọng bản thân và tập thể, cùng với cơ hội, niềm tự hào và niềm vui dành cho những gương mặt sáng tạo mới cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Tất cả sẽ cùng nhau sáng tạo, đổi mới và bắt kịp thời đại bằng sự tỉnh táo, bản sắc riêng và sự chính trực, để tiếp tục đưa Celine tiến xa hơn trong thế giới thời trang xa xỉ vốn luôn thay đổi. Tôi thật sự mong chờ được nhìn thấy sự thay đổi về mặt hình ảnh tại Celine, cùng với một tầm nhìn mới mẻ và táo bạo cho nhà mốt Pháp mà tôi vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt."

Theo đó, Hedi Slimane vừa khéo léo bày tỏ tình cảm của mình với nhà mốt mà anh từng gắn bó trong suốt 7 năm với lời nhắn rằng anh "luôn trông chờ Celine sẽ biết cách tự làm mới mình thật xuất sắc từ các chiến dịch quảng cáo cho đến hình ảnh thương hiệu".

Câu nói này như nhắm thẳng đến những gì đang diễn ra trên feed Instagram của Celine ở thời điểm hiện tại. Từ mood and tone của các bộ hình đến cách pose dáng của người mẫu mà Celine đang thể hiện đều mang đầy hình bóng của Hedi Slimane, đến mức nếu trộn lẫn những hình ảnh của 2 thời kỳ, công chúng có thể sẽ khó lòng nhận ra đâu là các sản phẩm mới và cũ.

Hiện Celine đã ẩn tất cả các bài post từ tháng 10/2024 trở về trước, chỉ giữ lại những khung hình của thời đại mới.

Những hình ảnh mới đăng tải của Celine thời gian gần đây có ngôn ngữ mang đậm chất nhiếp ảnh của Hedi Slimane.

Hedi Slimane nổi tiếng là gã độc tài tài hoa của thời trang và nghệ thuật khi thực hiện những cuộc lột xác cho các thương hiệu mà anh từng nắm giữ, Saint Laurent là một ví dụ điển hình. Đến khi gia nhập Celine năm 2018, kế nhiệm Phoebe Philo, trong suốt nhiệm kỳ Hedi cũng định hình lại hoàn toàn DNA của thương hiệu, biến Celine trở thành biểu tượng thời trang trẻ trung, hiện đại, đồng thời tạo nên sức ảnh hưởng mạnh mẽ với giới trẻ toàn cầu. Trong đó có cuộc thay đổi mang tính cách mạng từ việc đổi tên Céline thành Celine.

Là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, Hedi có thói quen tự tay bấm máy cho những shoot hình của thương hiệu, đặc biệt là với những nàng/chàng thơ mà anh đã trực tiếp lựa chọn như Lisa và V.