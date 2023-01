"Siêu nhóm nữ" nhà SM gây sốt MXH với vũ đạo: 1, 2, 3, 4 hít thở, hít thở, hít thở!

Mới đây, dự án "siêu nhóm nữ" nhà SM GOT The Beat chính thức trở lại với MV Stamp On It. GOT The Beat được gọi là siêu nhóm nữ của SM vì quy tụ loạt cái tên đình đám như: BoA, Taeyeon, Hyoyeon (SNSD), Wendy, Seulgi (Red Velvet) và Karina, Winter (aespa). Trái với kỳ vọng, "siêu nhóm nữ" không được fan đón nhận, thành tích thấp gây ra hàng loạt tranh cãi. Thế nhưng, có một yếu tố không thể phủ nhận chính là kỹ năng vũ đạo của nhóm nhạc quy tụ hàng loạt ngôi sao này. Hiện động tác vũ đạo của GOT The Beat đang gây bão MXH bởi động tác dứt khoát, nhìn như đang tập hít thở buổi sáng!

Vũ đạo hít thở gây sốt của GOT The Beat

Karina, Giselle (aespa) và Seulgi, Wendy (Red Velvet) đã thực sự gây sốt MXH với màn dance break Stamp On It cực cháy. Động tác tập trung vào chuyển động eo như đang hít thở đã giúp các nữ thần tượng khoe khéo body cực chuẩn, kết hợp ánh mắt và biểu cảm sắc lạnh, tự tin. Tại Việt Nam, vũ đạo này hot rần rần cộng đồng fan vì khiến dân tình liên tưởng tới động tác thể dục trứ danh "1, 2, 3, 4 hít thở, hít thở, hít thở!"

3 thế hệ main dancer của SM

GOT The Beat tập trung cả 3 thế hệ main dancer của SM bao gồm Hyoyeon, Karina và Seulgi do đó nhảy tốt là điều không lạ. Ấn tượng hơn cả là màn thể hiện của những main vocal như Taeyeon, Winter và Wendy cũng không hề kém cạnh. Sở hữu loạt gương mặt tài năng chủ chốt cùng "chị đại" BoA, nhưng GOT The Beat gây tiếc nuối khi âm nhạc khó ngấm, BoA nhiều lần gây tranh cãi khi nói về thành tích của dự án.

GOT The Beat sở hữu đội hình ấn tượng nhưng fan chỉ muốn SM dừng dự án

Phản ứng của netizen:

- Động tác lock của Seulgi ở đoạn break dance Stamp on it nó dứt khoát với khoẻ lắm luôn ấy.

- Mà sao mấy bả mỗi người nhảy một kiểu khác nhau ấy nhỉ? Không biết có phải do vũ đạo tại thấy phần nhảy của Wan hơi khác so với của Seul Win với Rina.

- Uầy… Động tác giật của Kang Seulgi dứt khoát nhìn mê dã man!

- Wendy nhảy sung thiệt sự.

- Cuốn quá, nãy giờ chưa thoát ra được luôn. Nhìn Jimin trái tim thổn thức.

- Nhảy đẹp vầy mà cho quả nhạc hay nữa thì tốt.

- GOT The Beat đội hình hoàn hảo nhưng đừng cho BoA vào...

Nguồn: TikTok