Hyoyeon tiết lộ "siêu nhóm nữ nhà SM" từng được mời đến Coachella nhưng không thể tham dự vì một lý do

Coachella là Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật được tổ chức thường niên tại Empire Polo Club ở Indio, California. Những nghệ sĩ có mặt tại sự kiện này đều mang đến niềm tự hào và vinh dự to lớn cho người hâm mộ. Mới đây trong một buổi phát sóng radio, Hyoyeon - thành viên nhóm nhạc SNSD đã tiết lộ GOT The Beat - "siêu nhóm nữ nhà SM" từng được Coachella mời biểu diễn nhưng lại không thể tham gia.

Hyoyeon tiết lộ GOT The Beat từng được mời tham dự Coachella nhưng không thể tham gia vì nhóm chỉ có 1 bài hát

Cụ thể, Hyoyeon cho biết GOT The Beat từng được lễ hội âm nhạc Coachella mời tham dự nhưng không thể đi được vì nhóm chỉ có duy nhất một bài hát mang tên Step Back. Đây là nhóm nhạc bao gồm 7 chị em 4 thế hệ nhà SM với các thành viên BoA, Taeyeon, Hyoyeon (SNSD), Seulgi, Wendy (Red Velvet), Karina và Winter (aespa).

Ở thời điểm GOT The Beat được mời tham gia Coachella chỉ có 1 bài hát duy nhất đó là Step Back và phải cho đến 1 năm sau - vào đầu năm 2023, nhóm mới comeback với ca khúc Stamp On It. Điều này khiến cho người hâm mộ của GOT The Beat không khỏi nuối tiếc khi không thể nhìn thấy các thần tượng đứng trên một sân khấu lớn như Coachella.

"Siêu nhóm nữ nhà SM" gồm 7 thành viên với 4 thế hệ bao gồm các thành viên: BoA, Taeyeon, Hyoyeon (SNSD), Seulgi, Wendy (Red Velvet), Karina và Winter (aespa)

Lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella từng có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Kpop như BLACKPINK, Epik High, 2NE1, Jackson Wang,... Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, BLACKPINK chính là nghệ sĩ Kpop đầu tiên trong lịch sử được xuất hiện với vai trò biểu diễn chính tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella 2023. Sau khi thông tin được công bố, cộng đồng BLINK trên toàn thế giới đã không ngừng phấn khích xen lẫn tự hào khi BLACKPINK tiếp tục làm nên lịch sử của Kpop.