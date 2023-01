Tranh cãi cựu giám đốc sáng tạo SM phủ nhận hoàn toàn vai trò mà HYBE làm với thành công của NewJeans

Năm 2022, Kpop đón nhận làn gió mới với tinh thần Y2K hoài cổ cực kỳ thời thượng, tạo nên xu hướng mang tên NewJeans. Âm nhạc chất lượng, chiến lược marketing độc đáo và hình tượng độc đáo, thú vị, NewJeans nhanh chóng thành công và được quốc dân đón nhận. Là nhóm nữ đầu tiên của Min Hee Jin - người được coi là "ngân hàng ý tưởng" đế chế SM trong 11 năm, NewJeans chính là "con đẻ", phản ánh toàn bộ cá tính nghệ thuật của người phụ nữ quyền lực này.

"Siêu tân binh" NewJeans

NewJeans thành công được tạo nên bởi nhiều yếu tố, vai trò của Min Hee Jin là không thể phủ nhận, thế nhưng việc có tập đoàn HYBE đằng sau đã giúp cho 5 cô gái có bệ phóng cực kỳ vững chắc. Phát ngôn mới đây của Min Hee Jin tiếp tục gây tranh cãi khi bị cho là "ăn cháo đá bát", phủ nhận mọi vai trò của HYBE.

Min Hee Jin tiếp tục gây tranh cãi

Cụ thể, trong lần trả lời báo chí mới nhất, Min Hee Jin đã chia sẻ về NewJeans và lý do vì sao nhóm nổi tiếng. Nữ CEO ADOR tiết lộ làm việc ở HYBE, điều kiện tiên quyết là được độc lập sáng tạo và không can thiệp, tập đoàn chỉ rót vốn và để Min Hee Jin hoàn toàn quyết định về chiến lược ra mắt NewJeans. Min Hee Jin có nhiều lời mời và quy mô đầu tư tương tự, nên ở thế chủ động.

"Mọi người dễ dàng cho rằng đó là nhờ 'Tư bản HYBE', nhưng đó là cụm từ mà cá nhân tôi không đồng ý. Sau khi khoản đầu tư được quyết định và đầu tư hoàn thành, chiến lược quản lý label là do tôi quyết định, không liên quan đến HYBE, và vào thời điểm đó, ngoài HYBE thì tôi cũng đã nhận được những lời đề nghị đầu tư khác với quy mô tương đương. Lúc đó tôi có rất nhiều lựa chọn, và dù nhận đầu tư ở đâu đi chăng nữa, tôi luôn đặt lên hàng đầu những điều kiện như 'Độc lập sáng tạo' và 'Không can thiệp'. Vì vậy cũng không có lý do gì về việc lựa chọn HYBE. Đương nhiên bạn có thể hỏi 'Tại sao lại chọn HYBE?' nhưng mục đích của cuộc phỏng vấn sẽ hoàn toàn khác", Min Hee Jin nói.

Min Hee Jin toàn quyền quyết định trong chiến lược tạo ra NewJeans

Phát ngôn này nhanh chóng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Dân tình cho rằng Min Hee Jin hoàn toàn rũ bỏ vai trò của HYBE trong khi nếu không có nền tảng là tập đoàn lớn, danh tiếng có sẵn của nhóm nhạc toàn cầu BTS thì NewJeans sẽ không được chú ý như hiện tại, chiến lược marketing dành cho nhóm nhạc tân binh không hiệu quả. Netizen chỉ ra dù có nhiều lời mời, nhưng HYBE lại là lựa chọn tốt nhất mà Min Hee Jin có thể tìm thấy, và việc về với tập đoàn này đã ít nhiều có sự tính toán. NewJeans thành công không chỉ nhờ Min Hee Jin mà còn được quan tâm bởi vì là "em gái BTS".

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến bảo vệ cho rằng bài viết đã bị hiểu sai ý dẫn đến những tranh cãi không đáng có.

NewJeans được chú ý ban đầu bởi vì là "em gái BTS"

Bình luận của netizen:

- Cùng có khoản đầu tư mời gọi từ các công ty, cùng lời mời gọi đó tại sao phải chọn HYBE? Vì HYBE có BTS, HYBE có tiền, có dàn producer và là công ty sánh ngang với SM, YG và JYP chứ không phải một công ty nào khác.

- Đọc bài phỏng vấn thấy chị ấy bảo chiến lược là do chị quyết định và không cho HYBE can thiệp vào mà, vậy thì mình sẽ hiểu theo nghĩa chị vẫn chọn đi theo concept mình vạch ra sẵn và sẽ bảo vệ nó dù cho HYBE có phản đối. Rõ ràng trong bài phỏng vấn không có ý nào Heejin phủ nhận công sức của công ty cả.

- MV của NewJeans mà không được up ở HYBE LABEL thì chắc có ai thèm quan tâm. Nếu không dùng SM để lên bài về bản thân với chục cái title "cựu GĐST SM gia nhập HYBE" "nhóm nữ mới của cựu GĐST SM, Min Hee Jin" thì chắc netizen nó chú ý đến.

- Ai đã và đang theo dõi NewJeans thì nên tỉnh táo. Đừng để bị anti đánh tráo khái niệm hiểu sai vấn đề!!!

- Không tính chi phí để tiếp cận khán giả từ kênh mấy chục triệu sub, rồi xuất hiện trong MV mấy trăm triệu view. Nội cái chi phí marking nếu không dưới trướng HYBE chắc chiếm hết ngân sách rồi. Nhạc hay thì người ta nghe rồi thôi chứ nếu không có fame thì cũng như nhóm Triple S hết trend là lặn mất tăm.