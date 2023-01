5 nhóm nhạc nữ đạt PAK nhanh nhất: NewJeans bứt phá bám sát đàn chị, BLACKPINK kỷ lục khó phá vỡ

Perfect All-Kill (PAK) là thành tích vô cùng quan trọng mà mỗi nghệ sĩ Kpop đều muốn đạt được khi phát hành sản phẩm, phản ánh rõ nhất việc bài hát có lan tỏa và quốc dân đón nhận hay không. Một bài hát đạt PAK khi ở vị trí #1 tất cả bảng xếp hạng thuộc hệ thống iChart (bao gồm Melon, Genie, Bugs, FLO, VIBE và YouTube mảng âm nhạc). Những bài hát đạt Perfect All-Kill được coi là hit lớn ở Hàn Quốc. Kỷ lục này khó lập và càng khó hơn với những nhóm nhạc nữ tân binh. Sau gần 7 năm debut, hiện vẫn chưa có nhóm nhạc nữ nào đánh bại BLACKPINK ở kỷ lục đạt PAK nhanh nhất.

BLACKPINK - 6 ngày

Trước khi vươn lên vị thế nhóm nhạc nữ toàn cầu, BLACKPINK đã là "tân binh khủng long" với màn ra mắt không thể ấn tượng hơn. 4 cô gái YG ngày 8/8/2016 với đĩa đơn đầu tay Square One, bao gồm 2 ca khúc Whistle và Boombayah. Nếu Boombayah nhanh chóng bứt phá kỷ lục view YouTube thì Whistle lại "đánh chiếm" các BXH nhạc số Hàn Quốc. Chỉ 6 ngày sau khi phát hành, Whistle đứng đầu toàn bộ các BXH nhạc số, giúp BLACKPINK đạt Perfect All-kill đầu tiên trong sự nghiệp vào ngày 14/8/2016. Đến hiện tại, BLACKPINK vẫn là nhóm nhạc Kpop đạt Perfect All-kill nhanh nhất kể từ khi ra mắt.

BLACKPINK đã đạt kỷ lục PAK chỉ sau 6 ngày ra mắt với Whistle

NewJeans - 146 ngày

Là tân binh được chú ý nhất hiện tại, NewJeans được coi là "gà chiến" tiềm năng của HYBE, trụ cột công ty khi BTS nhập ngũ. NewJeans nhanh chóng nổi tiếng ngay sau khi ra mắt. Màn comeback đầu tiên với Ditto đã giúp NewJeans "phá đảo" các bảng xếp hạng, on top đầu tất cả các BXH nhạc số chỉ sau 6 ngày phát hành ca khúc. Với thành tích này, NewJeans đạt Perfect All-kill đầu tiên sau 146 ngày kể từ ngày chính thức debut. Sát nút đàn chị BLACKPINK, NewJeans là nhóm nhạc gen 4 đạt được thành tích này nhanh nhất.

Ditto là ca khúc khẳng định vững chắc danh xưng siêu tân binh của NewJeans

I.O.I - 5 tháng

I.O.I là girlgroup được thành lập bởi Mnet thông qua Produce 101, ra mắt ngày 4/5/2016 và duy trì hoạt động đến năm 2017. Đây cũng chính là nhóm nữ nổi bật nhất bước ra từ chương trình sống còn của Mnet. Ca khúc chủ đề Very Very Very đã mang về cho I.O.I đã được chứng nhận Perfect All-kill vào ngày 19/10/2016. I.O.I lập được kỷ lục PAK 5 tháng sau khi ra mắt.

I.O.I thành công với Very Very Very

TWICE - 6 tháng

Ra mắt tháng 10/2015, TWICE nhanh chóng trở thành nhóm nhạc nữ tiêu biểu nhất gen 3 của JYP. Ở thời kỳ hoàng kim, TWICE sở hữu hàng loạt hit quốc dân, trong đó Cheer Up là ca khúc đưa tên tuổi nhóm nữ nhà JYP lên đỉnh cao sự nghiệp. Cheer Up mang về cho TWICE Perfect All-kill đầu tiên trong sự nghiệp vào ngày 27/4/2016, sáu tháng sau khi nhóm debut.

Cheer Up là hit quốc dân đưa tên tuổi TWICE lên đỉnh cao sự nghiệp

IVE - 9 tháng

Cùng với NewJeans, IVE là nhóm nhạc nữ tân binh nổi bật nhất 2022. IVE debut tháng 12/2021 và liên tiếp cho ra loạt hit "dậy sóng" làng nhạc. Nếu Eleven giúp IVE đặt nền móng vững chắc, Love Dive gặt hái nhiều Daesang thì lần comeback thứ 2 cùng After LIKE vào tháng 8/2022 đã giúp IVE mang về PAK đầu tiên trong sự nghiệp. After LIKE dù comeback "đụng độ" BLACKPINK vẫn xuất sắc đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng, IVE chỉ mất 9 tháng để đạt PAK.