Nhóm nữ Kpop có bản hit đến Giao thừa tự nhiên gây sốt, tất cả nhờ 1 phân đoạn đỉnh nhất MV!

Nhắc đến nhóm nhạc có âm nhạc lôi cuốn nhất gen 4, chắc chắn nhiều fan Kpop sẽ nhảy số đến IVE. Sở hữu loạt hit kể từ khi debut, âm nhạc của IVE được đánh giá cao và khán giả yêu thích. Những ca khúc của nhóm nhạc tân binh Starship đều truyền tải năng lượng tích cực, sôi đội vui vẻ hợp mùa lễ hội. Năm mới đến, thời khắc Giao thừa điểm ghi nhận ca khúc After LIKE có lượt quan tâm cực lớn với hàng loạt clip dance cover.

After LIKE MV - IVE

After LIKE đang được cư dân mạng ví như nhạc Giao thừa quốc dân bởi sự hưởng ứng nhiệt liệt của khán giả. After LIKE trở thành cơn sốt đêm Giao thừa là bởi phần dance break bùng nổ của IVE được kết hợp cực kỳ mãn nhãn cùng màn pháo hoa trong MV. Âm nhạc bắt tai, vũ đạo vui tươi nhưng dễ thực hiện, nhiều bạn trẻ đã tận dụng cơ hội pháo hoa trong đêm Giao thừa để "đu trend".

Phần dance break bùng nổ cùng pháo hoa của IVE trong MV After LIKE

Xu hướng nhảy After LIKE vốn đã thịnh hành vào dịp tết Dương lịch. Đến Giao thừa tết Nguyên đán, vũ đạo After LIKE "hồi sinh" với hàng nghìn video cover. Giới trẻ Việt cũng cực kỳ hưởng ứng trend này. Trước ngày 30, nhiều clip tập luyện động tác chuẩn bị cho thời điểm quan trọng thực hiện dance cover.

Gen Z nhắc nhở nhau tập động tác After LIKE trước giao thừa

Canh được khoảnh khắc bắn pháo hoa vào lúc Giao thừa và nhảy theo là một thử thách khiến giới trẻ thích thú. Thành quả thu về cũng rất đáng giá khi vừa khoe được tài năng nhảy vừa có video mãn nhãn với nền pháo hoa không dễ để bắt gặp. Ngay sau ngày Giao thừa, MXH đã tràn ngập những clip đu trend nhảy After LIKE.

Để canh đúng lúc và thực hiện vũ đạo đẹp mắt thế này là một thử thách