Sau giảm 16kg, cuối cùng tôi đã hiểu nguyên tắc kiểm soát cân nặng là "211", bác sĩ cũng khen ngợi hết lời

Khi kết quả khám sức khỏe của tôi có vào năm ngoái, bác sĩ nói, "Nếu béo hơn nữa, bạn sẽ cần phải uống nhiều thuốc hơn". Đó là lúc tôi được đưa vào một nhóm giảm cân.

3 ngày sau, bác sĩ Liu (Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đại học Y khoa Liên hợp Bắc Kinh, Trung Quốc) cho tôi xem hình ảnh một đĩa thức ăn: 2 bó rau xanh + 1 miếng thịt to bằng lòng bàn tay + 1 nắm cơm to bằng nắm tay, theo đúng thứ tự.

Tôi lập tức phản bác: Vậy thôi sao? Không cần đếm calo nữa à?

Bác sĩ Lưu chỉ đáp: "Ăn 7 ngày trước đi. Nếu không giảm cân thì đến trách tôi".

Ngày đầu tiên, tôi gọi món ăn theo hình ảnh cho bữa trưa.

Sau khi ăn 2 miếng bông cải xanh, cổ họng tôi tự động ngừng lại, lượng cơm đáng lẽ phải là 2 bát đã giảm xuống còn nửa bát.

Khi tôi cân vào buổi tối hôm đó, thấy mình thiếu 0,3kg, tôi nghĩ chiếc cân bị hỏng.

Vào sáng ngày thứ 7, tôi đã giảm được 2,1kg và quần của tôi bây giờ đã rộng hơn một cỡ.

Tôi định hỏi về nguyên lý này thì Tiến sĩ Liu xoay màn hình máy tính lại: "Các loại rau ở phía trước hoạt động như miếng bọt biển đệm dạ dày, làm chậm quá trình tăng lượng đường trong máu, ngăn ngừa tình trạng insulin tăng đột biến, do đó mọi người không thèm ăn chúng".

Tôi tin vào điều đó và tiếp tục ăn.

30 ngày đã trôi qua, tôi đã giảm tổng cộng 3,5kg. Mặt tôi không hề chảy xệ. Ngực tôi cũng không hề xẹp xuống.

Tôi chuyển sang ăn gạo lứt và khoai lang làm lương thực chính. Thỉnh thoảng thèm mì, tôi ăn rau trước, rồi đến thịt, cuối cùng là mì. Lượng đường trong máu của tôi vẫn ổn định.

Sau đó, khi đọc các bài báo học thuật nước ngoài, tôi tình cờ đọc được 1 câu: "Ăn quá ít carbohydrate dễ dẫn đến các vấn đề về tim".

Tôi rùng mình khi nhớ lại việc theo đuổi chế độ ăn keto, ngày nào cũng ăn bơ và thịt xông khói, tim đập thình thịch. Hóa ra tôi đang đùa giỡn với mạng sống của mình.

Bây giờ đĩa của tôi có 3 ngăn cố định: 2 ngăn đựng rau, ngăn còn lại được chia đôi để đựng thịt và cơm.

Bữa cơm mang về ít quá, ông chủ cười tôi cầu kỳ, tôi chỉ cười và nói: "Dễ thôi, không cần tính toán".

Cân nặng của tôi đã giảm từ 64kh xuống 48kg. Tôi đã ngừng uống thuốc điều trị huyết áp và báo cáo khám sức khỏe ổn định bình thường.

Lần cuối cùng bác sĩ Lưu gặp tôi, ông ấy đã lấy lại tấm ảnh chụp tấm bảng: "Tôi đã đưa phương pháp cho cô rồi, đừng quay lại".

Điều tệ nhất khi giảm cân là làm phức tạp một điều đơn giản.

Ăn rau trước, sau đó là thịt và cuối cùng là cơm. Nếu bạn ăn đúng thứ tự, cân nặng và mỡ thừa sẽ tự động rút khỏi cơ thể bạn.

Vì sao ăn rau trước bữa cơm lại giúp giảm cân, giảm vòng eo?

BS Vũ Thị Tuyết (Viện Dinh dưỡng quốc gia) nhận định, thói quen ăn rau trước khi ăn cơm, cá thịt... giúp làm chậm quá trình hấp thu và tiêu hóa thức ăn. Ăn rau trước khi ăn cơm là thói quen tốt giúp kiểm soát đường huyết, giúp đường huyết không tăng cao khi ăn vào cũng không bị đói trong thời gian đợi đến bữa ăn sau.

Vì đến bữa sau bạn vẫn không quá đói để ăn, dẫn đến lượng thức ăn nạp vào cơ thể ít hơn so với kiểu ăn thông thường. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm cân, giảm số đo vòng eo.

Ăn rau trước khi ăn cơm, cá thịt giúp bạn nhanh chóng lấp đầy bụng rỗng, đem lại cảm giác no bụng, không muốn ăn nhiều hơn sau đó. Do đó, lượng tinh bột, cá thịt nạp vào cơ thể có xu hướng giảm đi. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến thói quen này giúp chị em giảm cân, giảm số đo vòng eo.

Giới chuyên gia nhấn mạnh, thói quen ăn ngược như trên không chỉ có ý nghĩa giảm cân mà còn rất tốt cho sức khỏe. Do đó, bất cứ ai muốn duy trì lối sống lành mạnh, cơ thể khỏe đẹp hơn đều nên áp dụng.

Để duy trì thói quen ăn ngược hiệu quả, cần nắm rõ một số lưu ý

Nếu bạn hướng tới giảm cân, giảm số đo vòng eo bằng việc ăn ngược như trên thì cần nắm rõ thêm lưu ý từ chuyên gia:

- Rau ăn trước cơm ưu tiên rau xanh lá, được chế biến ở dạng luộc, hấp, hầm. Không nên ăn rau ở dạng chiên xào nhiều dầu mỡ.

- Ăn hoa quả để bổ sung thêm vitamin, khoáng chất, làm đẹp da, tránh giảm cân khiến da bị xấu. Tuy nhiên cần chọn những loại ít đường như táo, thanh long, chuối, lê... Không nên ăn những loại quả nhiều đường như xoài, sầu riêng. Lượng hoa quả nên tập trung vào bữa sáng hoặc sau khi ăn rau.

- Có thể ăn rau thoải mái tùy thích, sau đó ăn cơm và thịt cá với lượng calo phù hợp theo số cân nặng, chỉ số BMI, mục tiêu giảm cân, giảm số đo vòng eo mình hướng tới. Tốt nhất nên có chuyên gia dinh dưỡng, huấn luyện viên hỗ trợ.

- Uống nhiều nước. Tốt nhất là nước lọc, trà xanh. Không dùng các loại nước có chứa đường bổ sung như nước ngọt có gas, soda...

- Song song với việc ăn uống cần có thói quen tập luyện để cơ thể săn chắc, khỏe đẹp. Tránh trường hợp giảm cân, giảm số đo vòng eo như mong muốn nhưng cơ thể vẫn chảy xệ, không đẹp. Bạn có thể tập gym, yoga... hay bất cứ bộ môn nào tùy thích dưới sự giúp đỡ của huấn luyện viên.

(Ảnh minh họa: Internet)