Từ những item rất quen thuộc, sao nữ Hàn có 5 công thức trang phục siêu hack tuổi

Nhắc đến phong cách thời trang trẻ trung nhưng vẫn tinh tế, phụ nữ Hàn Quốc luôn là nguồn cảm hứng lớn. Họ không cần chạy theo xu hướng quá phô trương, chỉ cần những món kinh điển được phối khéo léo là đã đủ khiến diện mạo sáng bừng và tươi trẻ hơn vài tuổi.

Dưới đây là 5 công thức diện đồ đang được loạt mỹ nhân xứ kim chi yêu thích, dễ áp dụng cho mọi phong cách và vóc dáng:

Áo khoác da và váy

Áo khoác da vốn mang cảm giác mạnh mẽ và chất ngầu, nhưng khi kết hợp cùng váy, tổng thể lại trở nên mềm mại và trẻ trung hơn rất nhiều. Các sao Hàn thường chọn áo khoác da dáng lửng hoặc dáng biker để tạo sự cân bằng cho phần thân trên, giúp vóc dáng trông gọn gàng.

Váy đi cùng có thể là váy chữ A, váy mini hoặc váy midi xòe nhẹ. Combo này tạo hiệu ứng hack tuổi cực tốt nhờ sự đối lập giữa chất liệu da cá tính và phom váy nữ tính. Nếu yêu thích phong cách năng động, bạn có thể chọn giày sneaker trắng; còn muốn tăng sự sang xịn, hãy thử boots cao cổ, đây là một trong những món đồ chuẩn Hàn giúp chân trông dài hơn rõ rệt.

Áo khoác dài đơn giản

Nhiều người nghĩ áo khoác dài dễ khiến vẻ ngoài trông chững chạc, nhưng cách mỹ nhân Hàn diện item này lại hoàn toàn ngược lại. Bí quyết nằm ở việc chọn kiểu dáng tối giản, chất liệu mềm mại và phom đứng vừa phải để không tạo cảm giác nặng nề.

Họ thường kết hợp áo khoác dài với áo thun, quần jean hoặc quần ống suông sáng màu để outfit thêm trẻ trung. Gam màu trắng kem, be và ghi sáng luôn được ưu ái vì tạo cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế, giúp diện mạo trông "đắt giá" mà vẫn tự nhiên. Những chiếc áo khoác dài không họa tiết, đường cắt gọn gàng chính là bảo bối diện đẹp xuyên năm.

Áo len sáng màu và item sáng màu

Một trong những bí quyết hack tuổi hàng đầu của phụ nữ Hàn là ưu tiên tông màu sáng. Không cần quá rực rỡ, chỉ cần chọn những gam nhẹ nhàng như kem, pastel, vàng nhạt, xanh mint… là đã đủ khiến gương mặt trông tươi tắn.

Áo len sáng màu kết hợp cùng chân váy hoặc quần sáng màu tạo hiệu ứng đồng bộ, giúp tổng thể hài hòa và trẻ trung. Các ngôi sao thường chọn áo len dáng ngắn hoặc dáng hơi rộng để tăng sự thoải mái. Điểm thú vị là công thức này giúp tôn da cực tốt, đặc biệt trong những ngày thời tiết u ám. Chỉ cần thêm đôi bông tai nhỏ, túi xách mini là đã có ngay outfit chuẩn phong cách Hàn Quốc.

Áo blazer và quần denim đen

Blazer là món đồ giúp vẻ ngoài trông chỉn chu ngay lập tức, nhưng nếu phối sai dễ bị già dặn. Các sao Hàn thường "trẻ hóa" blazer bằng cách kết hợp với quần denim đen. Chất liệu denim vừa casual vừa thời thượng tạo sự cân bằng hoàn hảo với blazer thanh lịch.

Công thức này phù hợp từ đi làm đến đi chơi. Bạn có thể chọn blazer hơi rộng để tạo vẻ phóng khoáng, kết hợp cùng áo thun trắng và quần denim đen ống đứng. Diện thêm giày loafer hoặc sneaker là đủ trẻ trung mà vẫn rất sang. Set đồ này còn giúp cơ thể trông gọn, dáng cao hơn nhờ hiệu ứng thu nhỏ từ màu đen của quần.

Áo denim làm điểm nhấn

Áo denim luôn nằm trong nhóm item "không bao giờ lỗi mốt". Điều khiến nó trở thành công cụ hack tuổi chính là vẻ phóng khoáng, khỏe khoắn và năng động. Mỹ nhân Hàn thường chọn áo denim dáng crop hoặc oversized, phối với quần jean đồng màu để tạo hiệu ứng ton-sur-ton thời thượng.

Nếu muốn sự tươi mới hơn, bạn có thể kết hợp áo denim với váy hoa nhỏ, váy suông hoặc quần kaki sáng màu. Chỉ một chiếc áo denim khoác ngoài cũng đủ biến bộ đồ đơn giản thành outfit trẻ trung chuẩn Hàn.

Ảnh: Sưu tầm