Xuất hiện tại một đại nhạc hội hoành tráng ở TP.HCM, mới đây một clip sân khấu của Bích Phương đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhưng không hoàn toàn vì lý do tích cực. Cụ thể, trong lúc đang trình diễn, nữ ca sĩ bất ngờ gặp sự cố nhỏ với bộ váy đính kết cầu kỳ gây vướng víu. Nhưng thay vì hoảng hốt hay bối rối, Bích Phương đã xử lý tình huống một cách duyên dáng với khiếu hài hước tự nhiên.

Trong lúc chờ đợi sự hỗ trợ của dancer để sửa lại trang phục, nữ ca sĩ đã lập tức dẫn dắt không khí bằng cách nhận sai:

"Xin lỗi mọi người vì một chút sự cố kỹ thuật, rất mong mọi người thông cảm. Vì như mọi người cũng biết bình thường phong cách của Phương là dưỡng sinh, chỉ đứng một chỗ hát thôi. Đứng lên là may rồi, bình thường toàn nằm..."

Video đang viral của Bích Phương ghi lại khoảnh khắc gặp sự cố trang phục (Nguồn @tiendatvivu).

Câu nói này ngay lập tức khiến khán giả phá lên cười, video clip sau đó cũng được chia sẻ rầm rộ với hàng triệu lượt xem. Nhiều người khen ngợi EQ cao và khả năng ứng biến linh hoạt của Bích Phương.

Nữ ca sĩ loay hoay với chiếc váy dở chứng khi cô bắt đầu chịu nhảy nhót.

Bộ trang phục mà giọng ca Đi Đu Đưa Đi diện lúc ấy là một mẫu mini dress đính kết sequin và pha lê dày đặc, tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, đồng thời tôn lên vóc dáng nóng bỏng của Bích Phương một cách trọn vẹn: làn da trắng nõn nà, đôi chân dài thon gọn, vòng eo thắt nhỏ và đặc biệt là vòng 1 lấp ló căng đầy, thu hút ánh nhìn.

Với mái tóc dài buộc nửa, makeup trong trẻo nhưng vẫn nổi bật, Bích Phương trông như một "công chúa băng giá" trên sân khấu. Phải công nhận rằng, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Bích Phương ngày càng chú trọng vào hình ảnh và phong cách cá nhân với vẻ ngoài càng lúc càng mặn mà.

Body nóng bỏng của Bích Phương hiện tại, nhiều nhận xét cho rằng cô ngày càng nhuận sắc nhờ tình yêu.

Tuy nhiên, sự chú ý dành cho body của Bích Phương lại kéo theo những rắc rối không đáng có. Dưới phần bình luận, bên cạnh những lời khen ngợi, cũng xuất hiện không ít ý kiến tiêu cực. Hai nghi vấn chính mà netizen "soi" ra là nâng cấp vòng 1 và thẩm mỹ khuôn mặt.

Nhiều người cho rằng vòng 1 của Bích Phương trong lần xuất hiện này đã căng tròn và đầy đặn hơn trước kha khá. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn có thể giải thích bằng yếu tố góc quay, ánh sáng, kiểu dáng trang phục tạo hiệu ứng nâng ngực, hoặc đơn giản là Bích Phương đang mặc nội y nâng đẩy tốt mà thôi.

Vòng 1 hút mắt khiến Bích Phương dính đồn đoán.

Ngoài ra, dân tình còn đặt nghi vấn nữ ca sĩ đã can thiệp thẩm mỹ gương mặt dẫn đến giống hệt một người khác. Nhưng thực tế, việc makeup đậm hơn và góc chụp cũng có thể tạo cảm giác khác biệt, nhưng không đến mức "giống hệt" Hiền Hồ như một số bình luận.