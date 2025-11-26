Đừng mặc áo khoác tối màu nữa vì có 4 kiểu áo sáng màu giúp vẻ ngoài trẻ trung gấp 3 lần

Khi nói đến thời trang mùa lạnh, phần lớn chúng ta thường chọn những gam trung tính như đen, xám, nâu vì dễ phối đồ và "an toàn". Tuy nhiên, vài năm gần đây, các quý cô sành điệu đang chuyển hướng sang những tông màu sáng, nhẹ và tươi hơn. Không chỉ giúp vẻ ngoài trông trẻ trung, nổi bật giữa không khí ảm đạm của mùa đông, áo khoác sáng màu còn khiến trang phục thường ngày trở nên thú vị hơn mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Dưới đây là 4 kiểu áo khoác sáng màu mà bạn nhất định nên có trong tủ đồ để nâng tầm phong cách.

Áo khoác dạ dáng dài – thanh lịch bất chấp thời tiết

Áo khoác dạ dáng dài vốn là biểu tượng của sự thanh lịch. Khi khoác lên, chiếc áo tạo cảm giác mềm mại, sang trọng và vô cùng tinh tế. Nhưng thay vì chọn tông đen hay nâu trầm, các sắc sáng như be sữa, kem, xanh pastel hoặc hồng phấn đang được nhiều người ưa chuộng vì mang lại cảm giác hiện đại và nhẹ nhàng hơn.

Một chiếc áo khoác dạ dáng dài màu sáng dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau:

- Với phong cách tối giản, chỉ cần mix cùng áo len cổ lọ màu trung tính và quần ống suông là đã có ngay outfit ấm áp, thanh thoát.

- Với phong cách nữ tính, hãy chọn váy midi hoặc chân váy xếp ly, thêm đôi boots cao cổ để tổng thể trở nên mềm mại và cuốn hút.

- Với phong cách năng động, bạn hoàn toàn có thể kết hợp cùng quần jean và sneaker trắng – đơn giản mà vẫn nổi bật.

Điều đặc biệt khiến áo khoác dạ sáng màu được lòng nhiều người nằm ở khả năng làm sáng da và tôn dáng. Dù bạn theo đuổi phong cách tinh tế, ngọt ngào hay phóng khoáng, chiếc áo này đều có thể đồng hành trong nhiều hoàn cảnh.

Áo khoác dạ ngắn – trẻ trung, gọn gàng và linh hoạt

Nếu áo dạ dáng dài thường mang nét thanh lịch, thì áo khoác dạ ngắn lại đem đến cảm giác năng động và hiện đại hơn. Với những cô nàng yêu thích sự gọn gàng, không muốn cảm giác quá kín mít thì áo dạ ngắn màu sáng chính là lựa chọn hoàn hảo.

Thiết kế dáng ngắn giúp tỉ lệ cơ thể trông cân đối, đặc biệt phù hợp với người thấp hoặc dáng người nhỏ nhắn. Các tông màu sáng như trắng kem, vàng nhạt, xanh baby blue hay xám bạc giúp chiếc áo trở nên trẻ trung, tạo điểm nhấn thu hút cho trang phục.

Bạn có thể phối áo dạ ngắn với nhiều kiểu đồ khác nhau:

- Quần jean cạp cao để tạo hiệu ứng chân dài.

- Chân váy chữ A giúp tổng thể dịu dàng nhưng không kém phần thời trang.

- Quần lỡ hoặc quần ống đứng phù hợp môi trường công sở nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung.

Sự linh hoạt của áo khoác dạ ngắn khiến nó trở thành item "đinh" mỗi mùa đông – đủ ấm, nhẹ nhàng và vô cùng dễ mặc.

Áo trench coat – thời thượng không bao giờ lỗi mốt

Trench coat là kiểu áo khoác hiếm hoi có thể đồng hành từ thu sang đông và từ năm này sang năm khác mà không hề lỗi mốt. Trench coat trở thành biểu tượng của sự thanh lịch và phong cách.

Nếu bạn muốn một vẻ ngoài sang trọng nhưng không quá nghiêm túc, hãy chọn trench coat màu sáng. Các tông be sáng, be, xanh nhạt hoặc trắng ngà sẽ giúp tổng thể trông tinh tế và nhẹ nhàng hơn.

Trench coat có thể biến hóa đa dạng tuỳ vào cách phối:

- Mặc mở cúc để tạo cảm giác thoải mái, phóng khoáng cho outfit thường ngày.

- Thắt đai eo để tạo dáng đồng hồ cát, cực kỳ tôn dáng và phù hợp khi đi làm hoặc gặp gỡ đối tác.

- Phối layer cùng áo len mỏng hoặc cardigan giúp outfit có chiều sâu mà không bị nặng nề.

Đặc điểm nổi bật nhất của trench coat sáng màu là khả năng "nâng cấp" diện mạo một cách nhẹ nhàng nhưng rõ rệt. Dù bạn mặc quần jean hay váy, chiếc áo luôn mang đến nét thanh thoát và thời thượng.

Áo vải tweed – sang trọng và cuốn hút kiểu cổ điển

Vải tweed vốn nổi tiếng với vẻ đẹp cổ điển, sang trọng và luôn được ưu ái trong các bộ sưu tập mùa lạnh. Áo tweed sáng màu như trắng, kem, pastel hoặc các tông pha ánh kim, lại càng nổi bật hơn nhờ texture đặc trưng và khả năng bắt sáng nhẹ.

Áo tweed sáng màu mang đến vẻ ngoài trang nhã, rất phù hợp với các buổi gặp gỡ, sự kiện hoặc môi trường công sở yêu cầu sự chỉn chu. Chiếc áo này đặc biệt đẹp khi phối cùng:

- Chân váy ngắn đồng bộ tạo set đồ thanh lịch theo phong cách tiểu thư.

- Quần jean xanh nhạt giúp cân bằng sự mềm mại của tweed bằng chút năng động.

- Váy lụa hoặc váy suông cho vẻ ngoài nữ tính và trưởng thành.

Nhờ chất liệu dày dặn, áo tweed giữ ấm tốt mà vẫn mang nét lấp lánh tinh tế, khiến bạn nổi bật ngay cả khi chỉ diện những trang phục đơn giản bên trong.

